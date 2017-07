El 54,8% de los partos en 2016 en Magallanes fue por cesárea

Si bien durante el año pasado se reportaron 1.025 partos de los cuales el 54,8% fue a través de cesárea (con 562 nacimientos), en lo que va corrido de este año, hasta el mes de mayo, se contabilizan 410 partos, de los cuales el 55,4% nacieron por cesárea (227). Pese a estas cifras, las matronas aseguran que el parto natural es siempre la mejor opción, ya que favorece la recuperación y el apego con el recién nacido, y evita las complicaciones de las cesáreas.

Debido a que la brecha entre los partos normales y cesáreas se ha ido acortando, el Ministerio de Salud busca establecer una norma para protocolizar, con nuevos estándares, la forma en que se desarrollan.

La matrona del Servicio de Salud, Gloria Ramírez Troncoso, dijo que se debe privilegiar como primera opción un parto normal, puesto que es un proceso fisiológico, desencadenado por hormonas como la oxitócica, que prepara al feto durante las contracciones del parto para el nacimiento, lo que ayuda a su adaptación. “El parto normal ayuda también a la lactancia, favoreciendo la eyección de leche materna”, manifestó.

Sin embargo, por la indicación de un médico gineco-obstetra se puede realizar una cesárea, proceso que se realiza ante la existencia de alguna patología o condición en la mujer o el feto. La matrona Gloria Ramírez advierte que la cesárea es una cirugía compleja, donde se expone a la mujer a posibles complicaciones propias de una cirugía, tales como: infecciones, recuperación lenta y dolorosa, mayor pérdida de sangre, mayor estadía hospitalaria, donde la madre se incorpora a su vida más lentamente, lo que puede afectar la lactancia materna y también pueden ser afectados ambos por complicaciones con la anestesia, etc.

Su colega de profesión, la matrona supervisora del Centro de Responsabilidad de la Mujer del Hospital Clínico, Lorena Navarro Saldivia, coincidió señalando que el parto natural es la mejor opción que tienen las mujeres porque permite la recuperación más rápida. “Por parto natural, nos referimos a los que son partos vaginales, que pueden ser normales o con fórceps. Mientras que la cesárea es una intervención quirúrgica que es más invasiva, requiere anestesia y mayores cuidados, la recuperación es más lenta”, complementó.

Agregó que se practica una cesárea cuando hay riesgo o patologías en la madre o del feto previas al embarazo o que comienzan en el embarazo, siendo la más frecuentes son diabetes gestacional e hipertensión arterial. “En el caso del Hospital Clínico si llega una paciente con una evolución normal y no hay factores de riesgo es atendida por la matrona y tiene un parto normal. Pero, si durante el transcurso del parto se detecta que hay un problema que afecta al feto o a la madre tenemos médicos de turno las 24 horas del día de la semana y son ellos los que determinan si se requiere una cesárea”, afirmó la profesional.

Unidad de parto

En este contexto, la matrona supervisora del Centro de Responsabilidad de la Mujer indicó que la Unidad de Parto de dicho centro asistencial está integrada por cuatro salas, en cada una hay una cama ginecológica para la atención del parto y todo el equipamiento para el recién nacido. “Esto significa que la paciente que ingresa realiza su parto, el apego con el recién nacido y su postparto inmediato en la misma sala y la paciente no sale hasta que es derivada a hospitalización”, puntualizó.

Al respecto, se trabaja con varios implementos que se utilizan durante el trabajo de parto para el manejo del dolor. “Se cuenta con balones kinésicos, trípodes, banquillos para atención vertical y para manejar el dolor. Además hay anestesia epidural, que coloca el anestesiólogo siempre que la pide, a menos que el anestesista esté en pabellón en una urgencia y no alcance a llegar, si está en buenas condiciones se deja inmediatamente con el bebé habitualmente las dos horas que la mamá está en recuperación. En el procedimiento de cesárea esto no se realiza, porque hay dificultades de la infraestructura y de recursos humanos.

