El 69% de las personas en lista de espera médica gana un salario inferior a los 270 mil pesos

En Magallanes, 2.200 pacientes engrosan las nóminas de pacientes que esperan por una consulta de especialidad o por una cirugía.

De acuerdo a un informe elaborado por el Ministerio de Salud y que fue despachado al Congreso, el 69 por ciento de los pacientes en listas de espera perciben ingresos mensuales menores a los 270 mil pesos. Lo anterior no hace más que ratificar que los usuarios de más bajos recursos son los que más esperan por una atención especializada, ya que están cautivos en un sistema que no permite la compra de bonos médicos. Sin embargo, la persona con capacidad económica puede saltarse la lista de espera.

Sobre el tema, la diputada independiente Karla Rubilar, integrante de la Comisión de Salud, dijo a La Prensa Austral que al desagregar la lista de espera se comienza a encontrar con datos que permiten dar cuenta de que la gente que espera más es la que no tiene movilidad, es decir, son usuarios de Fonasa A (carentes de recursos) y B (ingresos mensuales menores a los 270 mil pesos), mientras que los pacientes que están en los otros tramos optan por la compra de bonos, a través de libre elección o por pagos asociados a diagnóstico.

“La brecha es más inequitativa y genera más diferencias entre quienes pagan y quienes no, además es más doloroso porque la carga de enfermedades entre quienes tienen menos recursos es mayor, esto tiene que ver con condiciones sanitarias o de viviendas, ya sea porque viven hacinados o porque tienen problemas de alimentación, lo que condiciona la enfermedad”, expuso la parlamentaria.

Tras analizar el informe elaborado por el Ministerio de Salud, la diputada recordó que hace unos años se presentó un proyecto que permitía la compra de bonos, añadiendo que lamentablemente ese proyecto se retiró de tramitación, lo que a su juicio fue un error ya que esta es una opción que se debiera explorar al menos mientras no se sea capaz de responder con premura. “Si no soy capaz de responder después de un tiempo máximo para no dañar su salud, el límite no puede ser el mismo seguro que no le responde en el tiempo. Ellos son los grandes obligados a estar dentro del sistema y son los que tienen que esperar, quienes deben aguantar todo, la demora en la atención y la falta de medicamentos”, complementó.

Por su parte, el senador Carlos Bianchi expresó que hace casi cuatro años elaboró un proyecto para que los pacientes Fonasa que están en los tramos A y B pudieran comprar sus bonos en consultas o clínicas privadas, porque el sistema “perversamente” lo prohíbe, obligándolos a someterse a la lista de espera, esto a diferencia de los otros pacientes Fonasa que pudiendo acceder a los bonos eligen atenderse en otro lugar, descomprimiendo así las listas de espera.

“Este proyecto ha dormido el sueño de los eternos en la Comisión de Salud que no le ha querido dar ninguna urgencia. Esto permite que la persona tenga movilidad, es decir que tenga decisión para buscar alternativas distintas a las listas de espera de la gente más humilde”, sentenció el senador.

Las cifras en Magallanes

En Magallanes, la lista de espera de consulta para especialidad al 30 de junio 2017, era de 19.161 personas. De acuerdo a lo informado, desde el Servicio de Salud Magallanes la lista de espera data desde 2015, con un 9,8% del total, siendo las especialidades con mayor demanda, la oftalmología, dental y traumatología.

Mientras que la lista de espera quirúrgica al 30 de junio 2017 era de 3.230 personas, que data desde 2014, que representa un 4,9% del total. Las intervenciones más requeridas son cirugía adulto, traumatología y otorrinolaringología.

Sistema Unico

Universal de Salud

Para el diputado Gabriel Boric esta es una situación que deja de manifiesto la discriminación que existe hacia la gente pobre en el sistema de salud chileno. A esto se suma que el 50% de los médicos atiende en el sistema privado de salud, que atiende al 20% de la población, ya que el 80% restante se atiende en el sistema público, lo que genera una tremenda desigualdad y al final del día repercute en el derecho a acceder a una salud de calidad.

Es en este contexto que están promoviendo con fuerza la implementación de un seguro único universal de salud, donde las isapres pasen de ser lo que son en la actualidad a convertirse en sistemas que sólo funcionen como aseguradoras privadas pero que el aporte de los más ricos y de la población total de la población pasen a ser contributivo para la mayoría de la población chilena.