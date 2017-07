El 86% cree que Domingo Rubilar no debe apelar al fallo que no lo acreditó como trabajador municipal

El 86% de las 765 personas que votaron a través de la encuesta online de la página web de La Prensa Austral estimaron que Domingo Rubilar no debe apelar al fallo que no le reconoció su condición de trabajador municipal a honorarios. Los 657 votantes que se inclinaron por esta opción validaron la alternativa que planteaba que debía abstenerse de aquello, pues fue asesor político del ex alcalde Emilio Boccazzi y que resulta mejor que ahora se concentre en su anunciada postulación diputacional.

El 14% (108 personas) estimó que sí tiene el derecho de apelar porque formó parte de la administración Boccazzi, que su despido fue injustificado porque fue motiva por razones políticas.