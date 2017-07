Presidenta de Asemuch: “El alcalde se contradice al recontratar a nuevo personal, en las mismas condiciones de quienes despidió”

Una situación que dejó varias interrogantes abiertas en la última sesión de Concejo Comunal del pasado miércoles 12 de julio, fue la carpeta de cien decretos edilicios que correspondería a contrataciones a personal a honorarios que han sido suscritas por la administración del alcalde Radonich, información que fue expuesta públicamente por el edil José Aguilante y que -según sus propias palabras- “podría superar dicho número, desconociéndose si efectivamente esas contrataciones afectan o no al erario municipal”, según inquirió el representante comunal.

En la oportunidad, la jefa de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco), Sandra Amar, intervino para clarificar que varias de las contrataciones a personal a honorarios, correspondían a convenios que el municipio mantenía con diversas entidades institucionales, entre ellas, el Sernameg (Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género), el Fosis, etc.

Para la presidenta de Asemuch (Asociación de Funcionarios de la Municipalidad de Punta Arenas), Claudia Díaz Bahamonde, subsiste una contradicción en la determinación del alcalde Radonich, de allegar la misma cantidad de funcionarios que fueron despedidos, y bajo las mismas condiciones laborales.

“Lo que aquí no se comprende es que, en un momento dado, la autoridad comunal señaló que existía una sobredotación de funcionarios a honorarios y por dicha razón, se iba a proceder a evitar abultamiento de personal, bajo esa modalidad. Sin embargo, actualmente (y según los decretos que un concejal expuso en la 23ª sesión municipal), vemos que se ha procedido a contratar -bajo esta administración- a un número similar o superior a las personas que fueron despedidas y bajo las mismas condiciones, ubicándolas en aquellos puestos que quedaron vacantes. Y seguir en esa lógica, es dar pie, para que en cuatro años más, cuando este alcalde culmine su mando y se proceda a desvincular a las personas que él mismo ingresó, el municipio se verá en la misma situación que hoy, con una presentación masiva de demandas, que va a poner en serio riesgo las arcas municipales, por la cantidad de demandas que pudiera acarrear. En este sentido, el alcalde se contradice al recontratar a nuevo personal, en las mismas condiciones de quienes despidió”, expresó la dirigenta gremial.

Petición de informes

En la misma línea, Claudia Díaz manifestó que llamaba la atención del gremio que encabeza, que en la última sesión municipal, se planteara -por parte de la asesora jurídica Erika Farías- que no era imprescindible la presentación de informes, al momento de visar el despido de un funcionario a honorarios.

“Si no existe un criterio definido desde la autoridad comunal y su equipo, respecto a estos temas, nos parece que se está generando una gran confusión, porque aquí tampoco se puede estar ordenando -el pago de honorarios- cuando no hay un informe que verifique las metas o las funciones , bajo las cuales se vincula y a su vez, se desvincula a personal a honorarios”, detalló Díaz, agregando que existe un caso puntual, en alusión al ex funcionario que se desempeñaba en la Biblioteca Municipal, Víctor Vargas, quien fue despedido, aun cuando existía un informe favorable sobre su desempeño, redactado por su jefe directo.

Cabe señalar que fue el concejal José Aguilante, quien en la última sesión de Concejo Municipal, intentó inquirir cuánto del presupuesto municipal actual se destinaba a la contratación a honorarios, interrogante que no fue precisada.

