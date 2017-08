“El análisis que se hace del desempleo no nos convence”

Cut regional cuestiona indicadores de empleo y salarios en Magallanes Su actual presidente, Carlos Aro Velásquez, sostuvo que “es cosa de ir a los sectores vulnerables para ver que la situación es diametralmente opuesta a lo que se quiere mostrar”

“El análisis que se hace del desempleo y la baja de éste, no nos convence. Y es simple, porque una cosa es cantidad de ocupados y otra, la calidad de los trabajos. Y si a eso agregamos que aumentan los Cuenta Propia, tenemos además situaciones de gente sin previsión ni seguro social, entonces el diagnóstico es que las cifras deberían ser totalmente diferentes. Acá no se está mostrando la realidad”.

Así se refirió el presidente de la Cut Magallanes, Carlos Aro Velásquez, al último informe de empleo emanado esta semana por el Instituto Nacional de Estadísticas, que consignó para la región una baja de 4,4 puntos porcentuales (pp.) a nivel interanual en su tasa de desocupación durante el trimestre móvil abril-junio, la cual llegó al 0,9%, marcando con este resultado la tercera baja consecutiva en el indicador.

Este último, a juicio del dirigente, sería una cifra que no da cuenta de lo que se vive en nuestra región y por consiguiente, los resultados deberían interpretarse como datos que disfrazan una silenciosa pero creciente precarización laboral en la zona. “Si es cosa de ver que al margen de cuántas personas tienen trabajo, cuántas de ellas están ganando un buen sueldo. Por eso, no me cuadra que además en julio, el Ine informara que en Magallanes el sueldo promedio es de $726.084, siendo el más alto del país. Afirmar estos datos es una falacia o sinceramente será necesario que se diga de dónde los sacaron para tener claridad de las cifras. Es claro que no puedo contradecir las estadísticas que se mencionan, pero es cosa de ir a los sectores vulnerables, para ver que la situación es diametralmente opuesta a lo que se quiere mostrar. No sé cuál será el parámetro que toman en estas mediciones pero uno palpa día a día esto cuando se encuentra con las organizaciones territoriales y sociales, todas ellas enfocadas en lograr obtener reivindicaciones que dan cuenta de otra historia, que no es la que nos están contando acá”.