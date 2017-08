Hernán Caro, director de la Omil: El año pasado hubo 210 vacantes de empleo en temporada alta y no había gente para ocuparlas

Una realidad envidiable para otras regiones donde el desempleo aumenta cada año. Sin embargo no deja de preocupar el hecho de que en temporada de alta producción la oferta laboral supera con creces a la demanda y muchas empresas que requieren mano de obra para sus faenas se quedan con menos trabajadores, lo que podría afectar a su producción.

A propósito de las cifras de empleabilidad que el Instituto Nacional de Estadísticas (Ine) dio a conocer el último día de julio, respecto de la histórica cifra de desempleo de 0,9% en la Región de Magallanes, La Prensa Austral consultó a la Oficina de Intermediación Laboral de la Municipalidad de Punta Arenas (Omil) cuántas solicitudes de empleo tienen y los rubros más requeridos en la comuna.

Sólo entre el lunes y el martes la página ha registrado más de 38 ofertas laborales con alrededor de 120 vacantes disponibles. Tienen un promedio mensual de 90 avisos laborales que en ocasiones cuesta cubrir.

Hernán Caro, director de la Omil, comentó que en diciembre del año pasado “nosotros tuvimos en algún momento, días de 210 vacantes laborales y no había gente para ocuparlas”. De ahí su preocupación por la demanda de mano de obra que tendrán en temporada de alta productividad, la cual se inicia en octubre.

“Este año va a estar complicado porque la verdad no hay gente para poder cubrir todos los cupos que se abren en los frigoríficos, en el campo, en turismo, en las salmoneras y todas las actividades económicas que comienzan sus faenas”, expresó Caro y comentó que el tema es un poco más complejo de lo que se ve, porque en muchos casos se necesita mano de obra calificada.

“Lo que nos está faltando a nosotros es que podamos formar oficios. En panadería y pastelería, por ejemplo nos ha costado encontrar panaderos y pasteleros”, dijo el director y añadió que cada vez que tienen posibilidad de entregar capacitaciones a las personas que están cesantes lo hacen. Por ejemplo en el área de Licencias para conducir grúas o formar guardias de seguridad, siempre están enviando gente.

Por otro lado, el psicólogo de la oficina, Fernando Martínez, indicó que “lo que le falta a la gente son competencias blandas, quizás las competencias duras por experiencia la tienen, pero la competencia blanda (compromiso, puntualidad, responsabilidad, proactividad, buena disposición, etc.), esa la capacitación que necesitan en estos momentos”.

Sectores más requeridos

En lo que va del año, 950 personas han ido a buscar trabajo y sólo en este trimestre se han atendido 452 solicitudes de trabajo. Los desempleados en Punta Arenas, bordean las 500 personas, pero la Omil mantiene entre 80 y 120 vacantes normalmente.

Los principales sectores que comienzan a requerir gran cantidad de mano de obra a partir de octubre son el turismo, la actividad agropecuaria, la acuícola, los frigoríficos, el comercio, la construcción, los hidrocarburos y los principales rubros a contratar son: jornales, personal de aseo en general, gásfiter, bodegueros, vendedores, tarjeteros y operarios de todo tipo.

En el último tiempo algunas empresas le han solicitado a la Omil algunos profesionales, como abogados, ingenieros, topógrafos. Otros profesionales bastante requeridos en la región son los del área de la salud.

“Nuestros desocupados

son menos de 500”

Cabe señalar que los trabajos de temporada duran alrededor de seis meses y en el caso de los frigoríficos, los sueldos van desde los 500 mil pesos hasta el millón. “Hay gente que tiene colectivos trabaja en eso una mitad del año y espera la temporada para ir a los frigoríficos”, detalló Caro.

Respecto de la temporada que se aproxima, la Omil de Magallanes ya está pensando en un plan de contingencia, como es traer mano de obra de Coyhaique y Chiloé, con cuyas Omil han hecho la gestión para conseguir trabajadores calificados para faenas específicas y que pueden trasladarse a la región por una temporada y luego regresar a su residencia de origen.

Así como también han hecho redes con distintas organizaciones tales como juntas de vecinos, consultorios de salud y otras instituciones de alta concurrencia para captar personas que estén en busca de trabajo.

Por otro lado Martínez, nos comenta que es bueno que la gente venga de otras regiones a trabajar por temporadas, porque pensar en vivir en Punta Arenas cambia las condiciones, ya que la vida aquí es cara.

Migrantes y

trabajo formal

Han llegado de distintas partes de Sudamérica y últimamente del Caribe, son una mano de obra bastante numerosa en estos momentos, pero el principal problema reside en la falta de documentación para trabajar de manera formal.

Al respecto el director de la oficina laboral nos indica que muchos colombianos y venezolanos llegan a inscribirse para encontrar trabajo, pero como un ente de la municipalidad que busca que las empresas contraten de manera formal a sus trabajadores, no los pueden inscribir mientras no tengan sus documentos al día.

Por ende ellos engrosan las listas del trabajo informal y para la Omil es muy complicado llevar un registro de las actividades que realizan. Un tema lamentable, si se piensa que ellos podrían cubrir los 120 puestos actuales que están vacantes.

