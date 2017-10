El calvario de Ninfa: “Todos los días limpio la orina y las fecas de los indigentes”

Comerciante denunció amenazas por parte de estas personas que se congregan entre las calles Chiloé y Avenida República.

El viernes pasado dimos a conocer los reclamos de los comerciantes instalados en el Terminal Interurbano de Buses Mina Loreto, en Ignacio Carrera Pinto esquina Chiloé, ante la presencia de un grupo de personas en situación de calle que suele congregarse al otro lado del río de las Minas, donde el municipio construyó otras instalaciones insertas en el mismo proyecto, entre ellas una central de radiotaxis y una tienda bazar.

Dichos locales -emplazados en Chiloé con Avenida República- se encuentran prácticamente sitiados por indigentes.

La tienda bazar funciona esporádicamente, a cargo de Ninfa Olivia Tapia, de 56 años, quien relató que todos los días tiene que limpiar las orinas y fecas y que producto de los malos olores y la presencia de las personas en situación de calle, no ha vendido prácticamente nada en estos dos meses. “En septiembre vendí unos trajes de huaso, pero nada más. Yo lo he pasado muy mal aquí, la gente no viene a comprarme, primero porque los indigentes tienen ocupado el lugar y segundo porque el olor a orina es insoportable ¡así quién viene!”, relató con indignación e impotencia.

Asimismo, denunció que estas personas las han amenazado que le van a quebrar los vidrios. “La semana pasada estaba lleno de fecas y orina por todos lados, por lo que tengo que ir a comprar cloro casi todos los días y eso nadie me lo financia. El vecino de acá al lado (Radiotaxis Sur), también ha sido amenazado, al igual que sus trabajadoras de que le iban a romper los vidrios. Si bien cuando llamo a Carabineros ellos vienen y los sacan, pero no pasan ni 10 minutos y otra vez están a este lado del río”, expresó con molestia.

Durante estos 60 días que lleva instalada en el recinto, esta mujer lo ha pasado realmente mal, ya sea por la escasa venta que genera el bazar como por los malos tratos que recibe a diario. “De repente vengo con mi nieta chica, donde ella tiene que escuchar garabatos de estas personas e incluso me amenazan con ella aquí. Hay mucho dinero invertido aquí, yo tuve que pedir un préstamo a un banco que lo sigo pagando a pesar de que no gano un peso”, declaró entre lágrimas.