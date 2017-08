El cura salesiano que le cambió su nombre a los grupos originarios del sur del mundo

Federico Torre, el último misionero de los canales Un antiguo artículo publicado en La Prensa Austral indica que el sacerdote salesiano era “un cura proletario, sencillo y barbón”. Se comenta que reunía obsequios, ropa, calzado y alimentos, entre los vecinos de Punta Arenas para llevarlos a Puerto Edén. Cuando los kawésqar tenían conocimiento de su visita se ponían alegres y alborozados

Por Mario Isidro Moreno

Al cerrarse las puertas de las misiones salesianas, los sacerdotes extienden su labor a los remanentes que se albergan alrededor de las bases militares. Las visitas de los religiosos son esporádicas y su objetivo misional -el que antes ostentaba sacrificio y protección para los indígenas en sus reductos- procurando mantenerse vigente mediante un único requerimiento eclesiástico: el bautismo, por pensar que, a través de este sacramento, pueden alcanzar la conversión indígena. Uno de estos evangelizadores fue el padre Federico Torre, que, a fines de la década del 30 y a principios de la del 40, inició su labor evangelizadora entre los naturales patagónico-fueguinos.

Se comenta que el padre Federico Torre llegó a Magallanes jovencito, de pantalón corto, en el año 1894. En el año 1899, se ordenó sacerdote en Santiago.

En 1896 se desempeñó como el primer director de la banda instrumental salesiana en Valparaíso.

Párroco en Porvenir

A propósito de ello, José Bohr, el famoso cantante, autor musical y actor de Hollywood, cuenta en sus memorias tituladas “Luz, Cámara, Acción”, que la música la aprendió en Porvenir junto a su amigo Antonio Radonich, al integrarse ambos a la banda que dirigía el padre Federico Torre. El sacerdote se desempeñaba como párroco de Porvenir desde el 3 de marzo de 1908. También los pequeños amigos repicaban las campanas y le servían de acólitos en las misas -donde degustaban los restos de vino que el religioso dejaba en las vinajeras-. Agrega unas sabrosas anécdotas de este sacerdote, manifestando que en cierta ocasión al iniciar su misa dominical comprobó que había muy pocos fieles y salió a buscar otros feligreses a sus casas, incluso despertando a los que dormían la mona en plena calle. Uno por uno recibieron el sacudón y la exclamación ¡Arriba borrachos, va a empezar la misa! Uno de ellos le replicó: -¡Ya poh cur’e mierda, hasta cuando jodís con tu misa! El sacerdote lo tomó por la camisa y lo levantó diciéndole: -¿eso va por mí? -¡Claro pu conch…! Una trompada del clérigo lo interrumpió y lo lanzó al piso. Acto seguido le dio una soberana paliza, al término de la cual le preguntó: -Quihubo, ¿vas a ir a misa o no? –Así, a las buenas cualquiera entiende poh!-le respondió el hombre.

Recuerda igualmente la historia del sacerdote y Clorinda Barría la “Viejita Brava”. Tal sobrenombre lo obtuvo la dama porque “no aguantaba pelos en el lomo a nadie” y nunca se dejó atropellar ni humillar. La veterana tuvo altercados con un capitán de Ejército y hasta con el cura Federico Torre, del cual no le gustó una actitud y fue donde él estaba y diciéndole “a un cura se le respetan sus sotanas, pero no su culo”, le propinó un fuerte guantazo en las asentaderas.

Entre sus aventuras, el salesiano acompañó en el año 1940 al sacerdote Alberto D´Agostini en un viaje por Argentina, de lo cual se narra: “De Agostini venía cada tanto y siempre tenía tiempo para dar una conferencia, charlas para los alumnos, y mostraba fotos y películas”, relata Ana Baleta, que conoció a De Agostini en aquellos años y mantiene fielmente grabada la imagen del sacerdote-explorador y apasionado por la Patagonia.

“Lo conocí, justamente, en el colegio salesiano de Piedra Buena. Hablaba bien el castellano, casi no tenía acento italiano. Era sereno como buen salesiano, y se notaba de inmediato su afán de misionero. Siempre quería enseñar algo, despertar la curiosidad de la gente. Muchas veces venía con el padre Federico Torre, que lo ayudaba con las fotos y las películas”.

Han sido variados los comentarios que se han publicado respecto de esta acción evangelizadora.

“Con los naturales patagónicos-fueguinos, se realizó una especie de inquisición o mutación étnica, al incinerarles sus nombres y apellidos originales, cambiándolos por apelativos “cristianos” según quienes procedieron a su bautismo.

Ya en los inicios del poblamiento chileno en Fuerte Bulnes, el capellán del fuerte fray Domingo Passolini tuvo su día de gloria al consagrar el matrimonio de Santos Centurión con su mujer en virtud de no estar casados por la religión católica. Por su parte, el sargento mayor Pedro Silva, recordó al religioso las instrucciones del intendente de Chiloé Domingo Espiñeira, en el sentido de instruir a los naturales en el idioma español y convertirlos al catolicismo. Para alcanzar la gracia del bautismo ordenó que se adoptaran para los varones los nombres que recordaran personajes históricos como Manuel Rodríguez, Camilo Henríquez, Carrera, O´Higgins y San Martín y para las mujeres Paula Jaraquemada, María Palazuelos, Paula Rafaela Riesco y otras.

“Mutación étnica”

Diferentes investigadores coinciden en sus escritos con esta definición de “mutación étnica”, mediante la cual se hizo desaparecer los nombres y apellidos originales.

En cierto pasaje de una conferencia dictada en la Universidad de Chile, a fines de la década del 40 por el profesor Alejandro Lipschutz, manifiesta: “Conocimos a indios alacalufe de apellidos Sánchez, Ulloa, Rosales e incluso Alessandri. Al oír el apellido de Alessandri un miembro de nuestra misión estalló y preguntó al alacalufe por su apellido “verdadero” y auténtico. Antes que el alacalufe pudo abrir la boca el padre Torres, salesiano que actúa entre ellos en calidad de preceptor, ya estaba listo con su respuesta -Tenía un apellido indígena, feo-.

No participamos de esta opinión -continúa diciendo Lipschutz. No creemos que el apellido “Aceite” adjudicado por el padre a una joven alacalufe, sea más bello que cualquier apellido indígena. Opinamos que en esta obra civilizadora no se deben destruir consciente y deliberadamente valores culturales ancestrales que aún existen, por modestos que sean. El apellido indígena, cualquiera que sea su derivación, es uno de esos valores culturales muy respetables”.

En el libro “Cementerios simbólicos, tumbas sin difunto, pescadores artesanales de la Región del Bío Bío”, de Berta Ziebrecht y Víctor Rojas Farías, se consigna: “Ahora es 1939. En Europa la guerra ha estallado y el padre está enfermo y viejo y quiere retornar a Italia para ver a su familia antes de morir, pero le toca una vez más oficiar funerales entre los canales…

“En la costa de la Patagonia le tocó ver ese extraño pez que tenía forma y tamaño de mujer, que le ofrecieron en venta en 1906 unos hijos de estancieros que debieron arrojarlo al agua pues ninguno sabía cómo evitar que se descompusiera. En la isla Wellington le tocó ver al indio alacalufe que, sin haber salido nunca de la ruca, la canoa y los canales, hablaba varios idiomas y tenía un hijo genial. En la zona de isla Cangrejo le tocó muchas veces ver esas lejanas luces voladoras que entraban y salían del mar. Y, en el canal Messier, le tocó ver a unos pescadores conmocionados, pues su bote había sido chocado por una máquina submarina que emergió de las aguas y se hundió de inmediato”.

Misiones ambulantes

Nuestro Premio Nacional de Historia Mateo Martinic, en su libro “Los canoeros de la Patagonia meridional”, manifiesta que hechos de sangre ocurridos en los canales occidentales, movieron a las autoridades religiosas de Magallanes a intentar con misiones ambulantes acercar a los kawésqar los beneficios de la civilización y la evangelización, encomendando tal responsabilidad al sacerdote salesiano Federico Torre.

En el abra de Puerto Edén el bautismo es reservado casi exclusivamente para los más pequeños; para los propósitos misionales no es de gran utilidad bautizar a los mayores, pues estos carecen de la inocencia y disposición de los niños. Llevar a cabo la tarea evangelizadora entre ellos significa menor esfuerzo para los sacerdotes en vista de la disciplina y la inteligencia que demuestran. Sin embargo, la evangelización no se hace desde el interior, es decir, desde la lengua kaweskar; era lógico que con el bautismo los indígenas adoptaran el español como su verdadera lengua abandonando la persistencia del dialecto del Diablo.

La postura del padre Torres deja en claro desde un principio cuál es la orientación de su misión itinerante: imponer la cultura dominante y -si leemos más a fondo- obtener para sí mismo la redención a través de su entrega de fe hacia el salvaje.

Para la Iglesia la conversión significa apartarse del pecado y según su lectura el pecado en los alacalufes implica abandonar sus costumbres ajenas a la fe católica como son la poligamia, la embriaguez y los ritos paganos.

En la sociedad kawéskar el hombre puede tener más de una mujer, lo que no problematiza la constitución del núcleo familiar, pero dentro de la lógica cristiana, este tipo de costumbres representan un peligro para su eventual civilización, es -según la doctrina del padre Torre- la persistencia del demonio. La administración oportuna del bautismo contrarresta el poder de Satanás salvando al indígena de las tinieblas y la ignorancia. Su naturaleza bárbara y primitiva es consecuencia del yugo satánico que los abstrae de toda noción cultural y religiosa; por lo tanto, el deber del sacerdote es educarlos en la fe. Esta labor debe ser sistemática, puesto que tanto militares como fueguinos se olvidan de la doctrina y los convencionalismos impuestos:

En un diálogo de la novela “La ultima canoa”, de Osvaldo Wegman Hansen, entre el sacerdote y un funcionario de la Fach, el padre Torres lo expresa claramente:

Padre Torre: -Yo estuve aquí el año pasado y les di bautismo. Pero no los identifico con sus nombres paganos, sino por los nombres cristianos que les hemos dado.

Sargento Sandoval: -No discuto eso, pero me parece que es bueno conservarles sus nombres autóctonos. A mí me gustan. Por eso no creo que llamarse Takerá o José sea condición para ir o no al cielo cuando mueran.

El sacerdote efectivamente les cambió sus nombres originales. Por ejemplo a Yuras, Antoé, Kayepko, Chaccuol, Quiuástoc, Auyé, Takerá y Mesáyem. A Noshtué, padre de Petáyem, (protagonista de la novela La última canoa, de Osvaldo Wegman), lo denominó como Gregorio Mansilla, porque el día de la ceremonia bautismal era el día de San Gregorio y Mansilla por el sargento de la Fuerza Aérea que lo apadrinó. Noshtué, era conocido como el Capitán Papa; vivía con su mujer Llax a la que el sacerdote llamó María Angostura. Ella, en su media lengua cuando le preguntaban su nombre decía “kostora” y quedó con ese nombre. A su hijo Petáyem, de 13 años, lo bautizó como Pedro Lautaro Edén Wellington. Pedro, en homenaje al Presidente de la República Pedro Aguirre Cerda, que se interesó en que el muchacho fuera llevado a estudiar al norte del país.

Este primer paso “chilenizador y cristianizador” indica el quiebre inicial en el interior del kawésqar y de él mismo con su cultura.

Cura proletario, sencillo y barbón

Un antiguo artículo publicado en La Prensa Austral, indica que el sacerdote salesiano era “un cura proletario, sencillo y barbón”. Se comenta que reunía obsequios, ropa, calzado y alimentos, entre los vecinos de Punta Arenas para llevarlos a Puerto Edén. Cuando los kawésqar tenían conocimiento de su visita se ponían alegres y alborozados. Luego de distribuirles los regalos los reunía para enseñarles variadas canciones y el Evangelio.

El mismo artículo manifiesta “a veces el padre se chasqueaba. Los indios atendían con respeto y devoción las clases religiosas del cura, pero al regreso del sacerdote en otro viaje, tales enseñanzas las habían lisa y llanamente olvidado”.

De ahí la rabia del salesiano: vuelta a educar y practicar el catecismo. Pero los kawésqar eso sí ¡recordaban todas sus canciones!

En la década del cuarenta el padre Torre trajo a un grupo de indígenas a conocer Punta Arenas, colocando a cuatro de ellos a colaborar en el Hogar de Ancianos de Miraflores y otros en labores domésticas en Porvenir. Sus nombres eran: Fresia Aceite, Ernesto Marmolén, Pablo Luis Rosales, Felipe Edén, Juana Ulloa y Fresia Alessandri.

Cierto día, un periodista le consultó al padre Federico Torre, al verlo tan anciano, cuando iba a dejar las misiones, recibiendo la respuesta del cura con la sonrisa en sus labios: “Ah, eso hasta cuando dios me dé su bendición postrera”.

El padre Federico Torre falleció el día 4 de abril de 1954, a la edad de 78 años, en la localidad italiana de Pioffasco, cerca de Turín, donde están sepultados sus restos.