El drama de una madre que padece dolores invalidantes tras grave accidente que cambió su vida

Mercedes Aguila Méndez está desesperada porque no ha podido cobrar sus licencias médicas y cada vez tiene menos movimiento.

En medio de dolores invalidantes Mercedes Aguila Méndez, quien en diciembre cumplirá 53 años, aún enfrenta las graves consecuencias del accidente automovilístico sufrido el 14 de agosto de 2015, cuando viajaba de copiloto, mientras su marido conducía rumbo al paso fronterizo de Monte Aymond, colisionaron de frente con un automóvil manejado por una ciudadana argentina quien se desplazaba a exceso de velocidad.

Sus lesiones son evidentes y por lo mismo presenta intensos dolores, además su pierna cada vez la tiene más rígida y moverse dentro de su casa es un desafío que a veces la supera. Hace cuatro años trabajaba como bibliotecaria del Liceo Politécnico Cardenal Raúl Silva Henríquez, tenía una vida muy activa y con su sueldo cubría los gastos que demanda una familia, pero de esa persona sólo quedan las ganas de luchar. Ahora ya no puede trabajar y las licencias médicas comenzaron a ser rechazadas.

Su condición le generó dificultades para dormir, pero aún así ha debido luchar con eternos procesos administrativos que se tornan burocráticos. “Su médico no la ha defendido”, le decía una funcionaria de la Compin cuando se acercó a las oficinas de dicho servicio para gestionar el pago de sus licencias. En medio de la impotencia, no hace más que llorar.

Sin encontrar solución localmente, se vio en la obligación de recurrir a la Superintendencia de Seguridad Social, donde la tramitación de su apelación debiera prolongarse por al menos cuatro meses, existiendo la posibilidad de recibir una respuesta negativa a su requerimiento.

Por los mismos cuidados que debió recibir, su marido estuvo durante un año y medio sin trabajar. Pese a que hoy éste tiene una fuente laboral, su sueldo no le alcanza porque ha debido ir cubriendo las deudas que se le acumularon mientras él estuvo cesante y ella sin percibir su sueldo.

Desesperación

“Como me rechazaron la licencia tengo la pierna llena de hoyos, el hueso no se ha asentado”, relata Mercedes, quien sueña con volver a trabajar a su colegio y recuperarse de esta prueba que le puso la vida.

A raíz del accidente carretero, resultó con múltiples fracturas, en sus piernas, hombros, cadera y cabeza, además de los hematomas y contusiones propias de un choque.

Tras ser internada el 14 de agosto, recién fue operada trece días después.

Súplica de madre

Frente a su angustiosa condición, la mujer suplica volver al Centro de Rehabilitación del Club de Leones Cruz del Sur. “Ellos me enseñaron a caminar y desde que dejé de ir me puedo mover cada vez menos”, complementa. Hoy recibe terapia en el Hospital Clínico. “Sentí como un castigo que no me hayan derivado al Centro de Rehabilitación, son ellos quienes me pusieron de pie tras la primera operación. Me trataron con cariño y paciencia hasta que pude pararme de nuevo”, asegura.

A pesar de las graves lesiones sufridas, la conductora argentina trató de irse del lugar, siendo retenida por otros automovilistas. Martina Araneda fue condenada por su responsabilidad en el accidente, debiendo pagar una multa de 11 UTM, perdiendo su licencia de conducir por un año, sin poder regresar a Chile.