Senadores Espina y Pérez: “El ex Presidente Piñera tiene plena conciencia de los aciertos y errores que cometió en Magallanes”

Constanza Poblete Rojas

cpoblete@laprensaaustral.cl

Desde la reconocida figura de Rodrigo Alvarez Zenteno, que la derecha en Magallanes no logra tener representatividad en el Parlamento. Por eso, el aumento de un cupo para la diputación en la región, Chile Vamos la ve como una gran oportunidad para conseguir llegar al Congreso.

Para lograr ese objetivo el conglomerado lleva una lista, de hasta ahora, tres candidatos. Nicolás Cogler por Renovación Nacional (RN); Sandra Amar como independiente pro Unión Demócrata Independiente (Udi); y Juan José Arcos por el Partido Regionalista Independiente. En el caso de Evópoli, la candidatura de Helga Neumann fue rechazada por el Servicio Electoral (Servel), por lo que hay que esperar la eventual reclamación que debiera hacer su partido.

Con este escenario y durante su visita a Magallanes, los senadores Alberto Espina (RN) y Víctor Pérez (Udi) integrantes del comité ejecutivo de la campaña de Sebastián Piñera, señalaron que “tienen absoluta seguridad que si los candidatos trabajan en unidad, va a salir electo a lo menos uno, y decimos a lo menos, porque cuidado, se pueden llevar sorpresas del número que podamos elegir”.

– Ustedes hablan mucho de unidad. En ese sentido, desde la figura de Rodrigo Alvarez no hay alguien potente en la región que represente a la derecha en el Parlamento ¿Es ahora el momento con este aumento de cupo que hubo para Magallanes?

– “Ahora tenemos un alcalde en Punta Arenas, cosa que no ocurría hace muchos años y es un lujo, él va a contar con todo el respaldo del gobierno. Además, tenemos grandes candidatos a diputado y la absoluta seguridad de que si ellos trabajan en unidad va a salir electo a lo menos uno, y digo a lo menos, porque cuidado, se pueden llevar sorpresas del número que podamos elegir. La elección de un parlamentario va a ser fundamental, ya que va a ser el nexo con el ex Presidente Sebastián Piñera, si la ciudadanía lo elige democráticamente”.

– Senador Espina, en el caso particular de RN, ¿Cómo toman los cuestionamientos que hace Alvaro Contreras respecto a los mecanismos que se utilizaron para escoger a los candidatos?

– “De Nicolás Cogler tenemos una gran opinión, porque es una persona joven que tiene todas las condiciones al igual que Sandra Amar para ser electo, y esta dupla creemos que puede obtener un gran resultado en las elecciones. Respecto de las críticas, las considero muy injustas, porque yo participé en todo el proceso de selección de candidatos de RN y fue de un grado de transparencia enorme. Aquí hubo una postulación a través del Consejo Regional, luego se llegó a la directiva nacional, y ellos votaron cada uno de los candidatos, pero no podían establecer ellos otros nombres, sino que estaban los candidatos que había resuelto la región, y esa votación fue hecha con total y absoluta transparencia. RN tiene un mecanismo donde los candidatos se eligen en forma abierta, democrática igual como lo hace la Udi, y por eso estamos trabajando unidos. Yo llamo a todos aquellos que critican a ayudar, a colaborar, puesto que los chaqueteos y críticas hacen daño, y lo que favorece es la unidad”.

– El candidato a diputado Nicolás Cogler ¿Seguirá a cargo del comando de Sebastián Piñera en la región?

– “El tiene una doble responsabilidad. Primero ser garante de imparcialidad respecto al trabajo de la candidatura del ex Presidente Piñera, y por eso creo que es un ejemplo ver a Nicolás y a Sandra juntos. En otras regiones se han puesto a personas de la Udi encargados del tema, es sana competencia, porque nuestra meta a lo menos es elegir un diputado en esta región, y por lo tanto, nuestro deber es potenciar a todos los candidatos”.

Un gobierno fracasado

Los senadores indicaron que para la elección presidencial, Chile Vamos no sólo debe ser capaz de lograr convocar a sus partidarios, sino a aquellos que están descontentos con la Nueva Mayoría.

“Llamaría a la ciudadanía a que tome conciencia de la encrucijada que vive el país con un gobierno fracasado. Que a seis meses de que termine su periodo, renuncie todo el equipo económico demuestra una falta de responsabilidad gigantesca en la conducción de la Presidenta Michelle Bachelet, con políticas públicas que no han beneficiado a la región”, expresó Espina.

Los parlamentarios aseguraron que “el ex Presidente Piñera tiene plena conciencia de los aciertos y errores que cometió en Magallanes, y que su objetivo será hacer un muy buen gobierno para los habitantes de la zona”.

“Sebastián Piñera no va a gobernar para un sector político, va a gobernar para todos. Queremos volcarnos en una candidatura unitaria hacia el futuro, que permita al país ponerse de pie, y potenciar mucho más a esta región que debe ser un polo de desarrollo”, recalcaron.

– ¿Cuáles son las expectativas que tienen en Magallanes, considerando que el ex Presidente obtuvo una alta votación en la zona en la elección de 2009?, pero deben tener en cuenta que producto de lo que se vivió con el paro del gas, hay muchas personas que dudan en volver a apoyarlo.

– “Las expectativas son ganarnos la confianza de la ciudadanía, y yo diría fundamentalmente mejorar lo que se hizo en el primer gobierno del ex Presidente Piñera. Quiero recordar que en su gobierno esta región crecía al 8,5%, era la región que más crecía en Chile. El desempleo disminuyó a la mitad, era un 4,6% y bajó a 2,6%, era un desempleo aumentado, y la inversión privada sigue siendo un problema grave en Punta Arenas. Creo que es una buena oportunidad para lograr hacer un buen gobierno que emerge de las bases. Este no va a ser un Presidente ausente, va a ser presente y que va a tener una línea directa de trabajo con sus parlamentarios”.