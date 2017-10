“El financiamiento de las modificaciones al barrio Puerto serán a través de concesiones”

Elizabeth Murga

Sergio Baeriswyl Rada, el conocido arquitecto y urbanista magallánico que ha dedicado gran parte de su carrera a la gestión pública en el gran Concepción, actualmente se encuentra asesorando a la Empresa Portuaria Austral (Epa) en su proyecto integral del terminal de pasajeros.

Estuvo a cargo del concurso de diseño del terminal y hoy se encuentra en la ciudad manteniendo diversas reuniones con la empresa y las autoridades regionales. Principalmente porque el proyecto de la Epa, como La Prensa Austral lo ha señalado en diversas oportunidades, incluye la remodelación de la Costanera hacia el sur y del barrio Puerto.

Aprovechando su visita a la zona quisimos conocer su visión de cuáles tendrían que ser las modificaciones que tendrían que hacérsele al tradicional barrio, situado frente a la Costanera del Estrecho, que de cumplirse los plazos, en 2020, estará mirando el mar y toda la actividad portuaria sin barreras ni muros que impidan la visión.

Para el arquitecto que es un amante de Punta Arenas, ve el proyecto como una oportunidad que favorecerá a muchos sectores, el económico, el turístico, el comercial, gastronómico, cultura y entretención.

Uno de los puntos clave, más que ahondar en el tipo de comercio que debiera darse en el sector, es el hito que será poder volver a juntar dos centros históricos de la ciudad a través de la calle Lautaro Navarro como son la Plaza Benjamín Muñoz Gamero con el barrio Puerto, lugar, este último, que antiguamente fue donde todo confluía por ser el único acceso a Punta Arenas.

La apuesta es ambiciosa y de concretarse va a ser el primer puerto de esta categoría en el Conosur, con lo que se marcaría un segundo hecho histórico. El primero será abrir el puerto a la ciudad cuando se celebre el quinto centenario del descubrimiento del estrecho de Magallanes.

Prolongación de calle

Lautaro Navarro

– ¿Cuáles son las modificaciones que estiman convenientes para lograr la integración entre el nuevo terminal de pasajeros y la ciudad?

– “La Plaza ha sido históricamente un centro de encuentro para la ciudad, así como alguna vez lo fue el puerto cuando era el principal acceso a la ciudad. La idea es que estos dos puntos se unan, ese es el principal objetivo de este proyecto que contempla la prolongación de calle Lautaro Navarro hacia el mar. Esto va a permitir llegar al centro histórico (Plaza Muñoz Gamero) por distintas alternativas y esto nos va a permitir unir estos dos puntos históricos generando que esta zona que ha estado aislada, se transforme en un polo turístico y comercial atractivo. Definitivamente la remodelación va a producir aquí un impacto positivo, sobre todo al entorno y eso va a detonar el desarrollo de actividades gastronómicas, turísticas, artesanales de hospedaje y comerciales en general que van a aprovechar positivamente el desarrollo que se va a dar acá. Pero hay que ser previsor y estar atentos a los acontecimientos que uno pudiera prevenir que pasen y que una vez que ocurren son imposibles de revertir”.

– ¿Como por ejemplo ?

– “Es muy importante, lo conversábamos con el alcalde, la posibilidad de anticiparse a las cosas que puedan pasar para que cuando ocurran tributen a esta idea y no produzcan conflicto. Por ejemplo en esa zona pudiese empezar a surgir un atractivo inmobiliario que destruya por ejemplo los bodegones patrimoniales o que se instalen actividades comerciales como supermercados, que no conserven el patrimonio de las edificaciones que están en el lugar. Todo este sector del barrio Puerto debiera tener custodiada la materialidad, estas construcciones de ladrillo que son tradicionales y que son parte del patrimonio y la imagen del barrio puerto, deberían ser protegidos a través de una norma y además debiese promoverse con la norma que las futuras edificaciones también mantengan esta lógica de respetar un material tradicional como es el revestimiento de ladrillo. De hecho, la misma empresa portuaria tiene previsto más adelante revestir algunos de sus edificios con esta materialidad para darle más valor agregado al entorno urbano”.

– ¿Qué opina respecto del proyecto que se realizará en el ex edificio Adelco, el centro hortofrutícola?

– “Uno espera que en el edificio que está al lado del mercado, el ex Adelco respete esa materialidad como también los bodegones patrimoniales que están en la esquina de Lautaro Navarro e Independencia. Más allá de la actividad que se vaya a realizar en ese espacio, lo importante es que se consiga mantener la estética histórica del edificio”.

Sobre el tema surgen algunas aprensiones respecto de lo que pueda generarse en torno a la actividad que se realizará allí, principalmente porque pudiese acarrear comercio ambulante en los alrededores y problemas a la hora que los comerciantes realicen la carga y descarga de sus productos.

Otro de los puntos conflictivos en el proyecto es el cruce del puerto hacia Independencia y 21 de Mayo, con un semáforo de tres tiempos para los vehículos y otro que funciona con censores para los peatones y futuros turistas.

– Por ejemplo, ¿el eje Costanera, Independencia, 21 de Mayo, cómo se podría mejorar en términos de seguridad y paisajismo?

– “Lo que uno primero imagina es que el estacionamiento del bandejón central de Independencia desaparezca y que eso sea parte de un parque que reciba a los más de 100 mil turistas que van a llegar a la ciudad. No pueden ser recibidos por un estacionamiento, es mucho más noble y mucho más deseable que sea un proyecto emblemático de paisajismo. El proyecto que estamos desarrollando, entendemos que tiene que mejorar ese cruce porque uno de los grandes problemas que tiene es la seguridad de los pasajeros que llegan, o que desembarcan de los cruceros. Ahí se tiene considerado un estudio que permita resolver la actual situación, no tenemos claro cómo va a ser la solución, pero que va a haber una nueva solución, sí lo va a haber”.

– ¿Qué nos puede adelantar de esta gran estructura de cristal que se ve en el proyecto y que será el terminal de pasajeros?

– “Esto además de recibir a los pasajeros será un centro de eventos donde habrá restoranes, cafetería, donde la gente querrá ir los fines de semana a ver estos cruceros o sencillamente pasar en la noche y contemplar el espectáculo del puerto mismo. Va a ser un lugar muy atractivo, el tránsito que habrá ahí se verá notoriamente intensificado por todos lados”.

– ¿Cómo será el proyecto de Costanera sur y su remodelación?

– “Nosotros creemos que esta extensión va a ayudar mucho al Centro Cultural, que hoy día es una isla. Para ello, además, habrá un segundo proyecto, que nosotros no lo estamos haciendo, pero que tiene que ver con cómo conectar esto con el Centro Cultural. Respecto de las modificaciones que llevará a cabo la Dirección de Obras Portuarias, tengo entendido que eso va muy bien avanzado”.

-¿Cómo se ven las conversaciones con el gobierno regional para financiar esta parte del proyecto que implica las modificaciones?

– “Según lo conversamos con el alcalde, el financiamiento de las modificaciones al barrio Puerto serán a través de concesiones. Es decir se va a entregar a un privado la tarea de ejecutar este proyecto y administrarlo por un período determinado de años, así lo determinaron los estudios que hicieron. El proyecto lo conoce el Consejo Regional y el Concejo Municipal. Nosotros entendemos que este es un proyecto súper anhelado por Punta Arenas porque un terminal de pasajeros como este, es único en el Conosur. Este terminal es una invitación a que los pasajeros y que los cruceros quieran venir a Punta Arenas, pero ojo, hay que planificarlo muy bien porque sino se puede desbordar, si no se cuida como se debe y se prevén ciertas situaciones indeseadas”.