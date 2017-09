Vicepresidente nacional del PR: “Hijo del senador Bianchi tiene bastantes posibilidades de ser diputado”

Una corta pero intensa agenda cumple en Magallanes el vicepresidente nacional del Partido Radical Socialdemócrata (PRSD), Miguel Moreno García. Titular por años de la Federación de Boxeo de Chile, ahora tiene en vista otra contienda, pero desde la arena política, con la preparación del candidato presidencial Alejandro Guillier para las elecciones del 19 de noviembre. Con la intención de articular la organización para una visita del abanderado de la Nueva Mayoría, Moreno ha sostenido reuniones con presidentes de los partidos que apoyan al periodista en su carrera a La Moneda, y además, ha sondeado la campaña y las posibilidades de Karim Bianchi como candidato a diputado independiente por el partido.

Eso fue en su primer día, porque hoy Moreno concluirá su estadía en Punta Arenas saludando al intendente Jorge Flies y exponiendo en el Hotel Diego de Almagro sobre prevención del riesgo del factoring, para de ahí tomar el avión rumbo a Antofagasta, para continuar con este trabajo de campaña.

Sobre una posible llegada de Guillier a Magallanes, Moreno indicó que primero “hay que socializar la factibilidad de una venida de él, en una conversación con todos los presidentes de los partidos de la Nueva Mayoría que apoyan a Alejandro Guillier, para ver cómo se puede estructurar y potenciar en una dinámica que haga factible el tener, ya sea en el gimnasio Sokol u otro recinto, una masiva concurrencia”.

Moreno definió la candidatura de Alejandro Guillier como ciudadana, “que está fuera de la contingencia normativa de los partidos políticos, por lo tanto el sentido que asumen los partidos en la campaña es orientador, de convocar a la ciudadanía, pero quien dirige la campaña en su contenido global es la visión del candidato con una mirada integradora, participativa de toda la comunidad y ciudadanía. Es una candidatura con sentido común, que le da una visión distinta de otras campañas presidenciales tradicionales y eso trae como consecuencia el que primero se dialoga con las autoridades locales, en este caso las fuerzas políticas, las que a su vez dialogan con la comunidad”.

De estas reuniones se propondrá una fecha, que dependerá de la disponibilidad del candidato para que pudiera concretarse.

A cincuenta días de la elección presidencial, Miguel Moreno analizó el escenario que enfrenta Alejandro Guillier, manifestando que “quienes nos dedicamos a recorrer el país, tenemos una visión muy distinta de lo que los medios informan, las encuestas. Cuando uno está en el territorio y recorre las calles, avenidas y el alma viva de la comuna, naturalmente se da cuenta que Alejandro Guillier, de una u otra manera, tiene una gran adhesión ciudadana y que logra concitar cariño, afecto e intención de voto. No sé por qué en las encuestas no se refleja eso. En la parte rural, arrasa Alejandro Guillier, donde las encuestas no llegan. En los centros urbanos de gran habitabilidad también tiene un posicionamiento muy fuerte, y eso ha traído una duda nuestra, de la temperatura que existe del votante en lo rural y urbano, versus lo que dicen las encuestas”.

Bianchi sobre Mimica

No solamente la candidatura de Guillier es parte de la ocupación de Miguel Moreno en Punta Arenas. El futuro de los aspirantes al Parlamento y al Consejo Regional también tuvieron espacio en su agenda. Sobre las posibilidades que ve de las cartas de su partido a nivel local, el vicepresidente del PRSD comentó que “llevamos como candidato al hijo del senador Bianchi (Karim) que tiene bastantes posibilidades de ser electo, dado que su candidatura tiene un sentido muy social e independiente. El va apoyado por el partido pero es extra partido en función de lo que representa, y creemos que puede ser diputado, sin restarle mérito a Vladimiro Mimica que va por el Partido Socialista en su calidad de independiente, y naturalmente, creemos que entre los dos candidatos, el que tiene más posibilidades es el candidato que lleva el Partido Radical, que de una u otra manera va a representar el sentimiento de lo que piensan los habitantes de esta región”.

En cuanto al Consejo Regional, Moreno reconoce que al ser un proceso nuevo, “los cores son una candidatura muy ciudadana, muy de piel, de los barrios, calles, avenidas, los actores sociales, y si esa candidatura logra proyectar ese conocimiento a cada una de las comunas, creemos que estas nuevas figuras que el radicalismo lleva, como José Matías Maslov y Karina Arismendy, van a tener un muy buen approach (acercamiento) porque hay que renovar los cuadros”.

Respecto de la estrategia que desplegarán para estas candidaturas, Miguel Moreno mencionó las directrices que les entregaron a los postulantes de la Nueva Mayoría, a que “el trabajo comienza con los ex candidatos a concejales, electos y no electos, en un proceso de masificación con ellos, agruparlos, cada uno en sus comunas trataron de llegar al municipio en 2015 y eso trae una base que sirve al Core para el trabajo territorial. La segunda es el trabajo social, que no prometamos nada que no podamos cumplir. Los cores tienen tanto o más poder que los diputados, porque son los que distribuyen los recursos regionales, y ellos sabrán en qué medida, las necesidades de cada una de las partes de la región, hace necesario inyectar recursos de distintos puntos de vista”, finalizó el vicepresidente del Partido Radical Socialdemócrata.

