El “Hombre Verde” vs el “Hombre rabioso”

Ayer, en Avenida Colón con Bories, el artista español Adrián Schvarzstein, realizó su montaje teatral urbano, “Hombre verde”. La representación entretuvo a los presentes y los hizo partícipes, generándose un ambiente de risas y amistad.

Sin embargo siempre hay un “Grinch” que arruina todo. Resulta que a un joven no le hizo mucha gracia que el “Hombre verde” le haya rociado la cara con agua a modo de broma, y si bien es comprensible que algunos se molesten y no todos tienen que aceptar con risa este tipo de bromas, hay formas y formas de reaccionar, así como hay tallas y tallas. Esto porque con una actitud totalmente matonesca, el aludido confrontó al artista, con un lenguaje corporal que amenazaba con golpearlo, y lo insultó hasta más no poder, ¡al español le repasaron a toda su familia! Como si fuera poco, hasta un escupo se atrevió a lanzar al artista, todo ante la mirada atónita de adultos, otros jóvenes y niños, quienes no podían comprender la actitud violenta del afectado.

Antisocial, amargado o desatinado, fueron algunos de los comentarios que se escucharon tras el episodio (términos más fuertes también se oyeron), lo concreto es que este “choro” se fue con el rabo entre las patas, cuando la gente comenzó a pifiarlo por su actitud.