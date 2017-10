El hundimiento del Foxley

Desde Chicago

Por Alejandro Ferrer

El famoso escritor y rector de Salamanca, don Miguel de Unamuno -quien gustaba buscarle las cuatro patas al gato- tenía clara conciencia de que a la Historia le faltaba algo: era demasiado oficial, fría, llena de efemérides y grandes acontecimientos, pero silenciosa ante las anécdotas de la vida común y corriente. Por esta razón, el viejo sabio (a quien sigo admirando) propuso la hermosa metáfora del mar con el objeto de crear un nuevo concepto que vendría a poner las cosas en su sitio. La Historia -según Unamuno- viene a ser la superficie del mar, las olas, las corrientes, la parte visible. En cambio, aquello que no vemos, la profundidad oscura donde reposa la casi totalidad de las aguas, vendría a ser la Intrahistoria.

“La Intrahistoria –aclaraba– rinde homenaje a la realidad de tantas personas anónimas, cuyos nombres nunca serán conocidos a nivel popular y, sin embargo, escriben su propia historia y contribuyen a la historia del mundo en la creación de la vida cotidiana”.

Desde ese contexto, me atrevo a rescatar del olvido un suceso en el que uno de los personajes principales resultó ser mi propio abuelo, el capitán de la Marina Mercante, León Fernández, “gloria de Galicia”, agregaría mi hermano Fernando Ferrer.

Papá León, ese viejo lobo de mar

Todavía tengo grandes recuerdos del verdadero lobo de mar que era papá León, como le decíamos. En los días soleados de Punta Arenas nos enseñaba, con más empeño que éxito, el complicado uso del sextante, hermoso instrumento de bronce que hoy se encuentra en las vitrinas del Instituto de la Patagonia. O nos hablaba de astrolabios y de estrellas. Y pobló nuestra imaginación con historias de tormentas colosales en el mar de Drake, cementerio de mil naufragios.

Ya en el ocaso de su vida, solía caminar fumando una eterna pipa por la galería de su casa, en calle Balmaceda, pintada de gris como si fuera un barco. En su lento andar, arremolinaba el humo alrededor de su humanidad que aparecía y desaparecía, igual que esos trozos de naufragio cacheteados por las olas del Estrecho.

¿En qué iría pensando en esas caminatas a ninguna parte?

Quiero creer que más de alguna vez tiene que haber recordado la lejana mañana del otoño de 1912 cuando, al mando del Alejandro, encontró en las cercanías del Cabo Upright un bote flotando a la deriva. En aquella frágil embarcación venían, en deplorable condición de náufragos, hambrientos, deshidratados y con principio de hipotermia, cuatro oficiales ingleses del buque londinense S.S. Foxley, que nueve días antes se había hundido en las inmediaciones del Faro Evangelistas. Ellos eran el capitán Christie Mathieson, el primer piloto Pattison, el primer ingeniero Hunt y el tercer ingeniero Williams, quienes fueron revividos en el vapor Alejandro y llevados, eventualmente, a Punta Arenas. El barco inglés, que había cargado 6.500 toneladas de salitre en cuatro puertos nortinos -Pisagua, Iquique, Tocopilla y Mejillones– y que se detuvo una vez más en Lota para cargar 450 toneladas de carbón, emprendió viaje hacia el estrecho de Magallanes, para llegar a su destino final, la ciudad de Río de Janeiro.

El choque con una roca sumergida

Al acercarse al Faro Evangelistas, alrededor de las 5 de la tarde, debió soportar grandes dificultades debido a las pésimas condiciones climáticas, que sólo le permitían ver la luz del faro de manera intermitente. A las 9 de la noche, los motores de la embarcación bajaron su velocidad al mínimo debido a que no veían la luz del faro y se mantuvieron al garete por varias horas. Finalmente, alrededor de las 3 de la madrugada, luego de avistar las luces del faro y calcular la distancia, el Foxley volvió a normalizar la velocidad para entrar finalmente en el estrecho de Magallanes, cuando de pronto se sintió un desgarrador sonido: había chocado con la punta de una roca sumergida, que produjo grandes daños en la panza del barco y muy pronto comenzó a inclinarse peligrosamente. Viendo las condiciones de la embarcación, el capitán hizo que bajaran los botes salvavidas y ordenó a sus marineros que no se alejaran demasiado y que mantuvieran el contacto visual con ellos. A las 5,45 de la mañana, en las peores condiciones climáticas, el Foxley se hundió. Nueve días después, ya estaban a salvo en el vapor Alejandro. En cuanto el capitán Mathieson recobró su conciencia, le reveló a mi abuelo que no sólo había perdido su barco, sino también al resto de su tripulación, distribuidos en los otros dos botes salvavidas que navegaban en algunos de los infinitos canales australes. La niebla, el oleaje, las corrientes y el viento descomunal, los habían separado y él no había vuelto a tener contacto con ellos.

¡Faltaban 26 marineros chinos y 4 oficiales ingleses!

Al llegar a Punta Arenas se informó a las autoridades sobre esta terrible situación y de inmediato se dispusieron dos embarcaciones de la Marina (el Consulado británico envió luego un tercer vapor) para rastrear los bordes del estrecho en busca de los náufragos.

Todos los esfuerzos resultaron infructuosos.

¿Qué fue de los chinos desaparecidos?

En la investigación formal realizada más tarde en Westminster, Inglaterra, se menciona el siguiente párrafo de El Mercurio de Valparaíso: “…Una de las embarcaciones de rescate, la escampavía Cóndor de la Marina chilena, había encontrado en una de las islas cercanas a Cabo Pilar (en la isla Sábado) una choza abandonada pero lo suficientemente grande como para albergar 15 personas. Habían en la precaria construcción, unas tablas marcadas con caracteres chinos, las cuales fueron traídas a Punta Arenas”.

Esas famosas tablas -que yo sepa- nunca fueron traducidas y hasta me atrevo a decir que se perdieron, ya que no se mencionan en ninguno de los informes que hemos estado investigando. ¿Cuál habrá sido el desesperado mensaje que dejaron los marineros chinos en aquella isla llamada Sábado y que quizás ni existe en nuestros mapas?

Considerando que la Intrahistoria no es tan rigurosa como la Historia, me atrevo a llenar el vacío recurriendo a la literatura, a la ficción. Partiendo de la base que las tablas encontradas tenían que contener un mensaje de vida o muerte, se me ocurrió entregarle a una amiga china, Shukmei Oh, profesora de matemáticas de la Universidad de San Agustín, en Chicago, un par de frases de lo que yo creo podrían haber escrito los desesperados náufragos: “¡Estamos todos muertos! Yo soy el último”

O tal vez:

“¡Hambre… frío… volvemos al mar!”

Shukmei eligió la primera frase ficticia y escribió ahí mismo, frente a mí y a una velocidad sorprendente la traducción al chino y después, procedió a explicarme el significado de cada uno de los caracteres plasmados en el papelito que le había dado.

Uno se pregunta cuál habría sido el destino de los 30 náufragos si alguien hubiese podido traducir aquellas tablas. Lamentablemente, el secreto de esta gran pérdida humana, reposa para siempre en la profundidad de la boca occidental del estrecho de Magallanes.

Sirva de homenaje a la memoria de estos marinos desaparecidos, la publicación de sus nombres que aparecen en las actas del juicio del hundimiento del S.S. Foxley: Chang Kwai, Ling Chong, Kie King, Wong Song, Pit Lai, She Tung Sing, Ah Fat, Ah Moy, Ah Kai, Moch Mun, Wong Kai, Low Yung, Kia Fat, Ah Kow, Ah Fooh, Maw Sang, Ah Sing, Ah Lin, Low Un, W. Kwee, Low Yup, Ah Sing, Tan Chu, Ah Poi, Ah Leong, Wu ah Yas. Y los oficiales ingleses H.C. Steel, W. Ramsay, James Trenchard y Robert Pettigrew.

Como muestra de agradecimiento por haber salvado a la oficialidad del S.S. Foxley, al cabo de un tiempo, funcionarios del Consulado Británico llevaron a casa de mi abuelo una hermosa caja de madera que contenía unos prismáticos de bronce (los que también se encuentran a buen recaudo en el Instituto de la Patagonia), con una placa recordatoria al capitán León Fernández de la Marina Mercante de Chile, firmada por el entonces rey de Inglaterra, Jorge V, de la dinastía de los Windsor. Más adelante, el gobierno de Chile hizo lo propio, el Presidente Barros Luco (aquel viejito bonachón, el mismo de los sándwiches de lomo y queso derretido, que tanto nos gustan) le concedió, por gracia, la nacionalidad chilena a mi abuelo gallego por haber entregado en su calidad de pionero de Magallanes una vida de trabajos y sacrificios en los mares del fin del mundo.