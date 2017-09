El nuevo rostro del Hogar Miraflores a ocho meses de su desvinculación con el Sename

Las religiosas de la Congregación Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul destacaron el apoyo del consultorio Juan Damianovic y del Injuv.

El que era conocido como el “Hogar del Niño Miraflores” modificó su nombre y su labor con la sociedad hace algunos meses. Ahora bajo el nombre de “Casa de Acogida de Miraflores”, está dedicado no sólo a cuidar de pequeños de escasos recursos, sino que también de adultos mayores.

La Congregación Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul abre las puertas del recinto de Avenida 21 de Mayo desde muy temprano. Ya cerca de las 9 horas comienzan a llegar los adultos mayores a disfrutar de un día de conversación, talleres y diversas actividades que se programan semanalmente. “Estamos apoyadas por el Cesfam Juan Damianovic, y son terapeutas ocupacionales y fonoaudiólogas las que vienen al centro regularmente a prestarnos distintos tipos de servicio”, explicó sor Raquel Argel. Además, señaló que profesionales del Instituto Nacional del Deporte van dos veces por semana a realizar un taller de yoga.

Iniciativas que han logrado que las 23 personas mayores que acuden a este establecimiento, se mantengan activos y establezcan relaciones interpersonales con sus pares. Como es el caso de Raúl Soto, de 72 años, que disfruta de todas las actividades.“Lo pasamos bien y es muy bueno el ambiente. Llegamos a tomar desayuno, después almorzamos y luego que tomamos once, nos van a dejar a la casa. Dos veces a la semana tenemos yoga, hacemos artesanías y artes plásticas”, relató.

Camila Sánchez es una de las terapeutas ocupacionales que trabajan permanentemente en el Hogar de Acogida. Señala que está desde junio con ellos. Dentro de sus actividades está realizar talleres grupales con el fin de reforzar habilidades cognitivas y sociales. “Tienen una buena adherencia a los talleres y todas las actividades que realizan, todos participan con gran agrado. Estoy muy contenta por ellos. He tenido una buena acogida y me he sentido bien trabajando aquí”, declaró la profesional.

Sor Ana María Morales es la persona encargada de velar por los adultos mayores, ella asegura que es un desafío enorme para la Congregación, puesto que nunca antes se había trabajado con personas mayores en el recinto. “Muchas veces vemos cuando los niños quedan solos en sus casas, esto mismo ocurre con estas personas y algunos están en situación de abandono”, declaró la religiosa.

La desvinculación

con el Sename

Son en total 17 niños que están en este Hogar de Acogida durante la semana, aunque el perfil de aquellos no es el mismo cuando estaban bajo el amparo del Servicio Nacional de Menores (Sename). Hoy en día, llegan menores que necesitan un cuidado en horarios determinados, puesto que son familias que buscan que sus hijos tengan un espacio de bienestar fuera del horario de estudio.

Hace ocho meses que el Hogar Miraflores se desvinculó del Sename por voluntad expresa de la Congregación. “Nosotros planteamos que la necesidad de acotar la edad del trabajo con los niños (de los 2 a los 12 años), finalmente no se pudo, porque las bases técnicas son inflexibles en ese sentido. Ese fue el motivo real de no continuar trabajando con Sename”, señaló sor Raquel.

En la misma línea, la religiosa explicó que el trabajo que se realizaba era muy difícil continuarlo, ya que “aquí habían adolescentes junto con niños muy chicos; entonces era muy problemático por las características de salud de los adolescentes. En realidad habían factores de riesgo al tenerlos juntos”, sentenció.

Las vías de financiamiento

del hogar

Desde la Congregación Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul, aseguran que los recursos que son necesarios para el funcionamiento del hogar han sido gracias a la autogestión, de postular a proyectos en distintas ONG, trabajo en conjunto con fundaciones y el respaldo de la comunidad magallánica. “Nosotros nos sentimos muy agradecidos de la comunidad. La gente se enteró de que el hogar ya no está vinculado al Sename y tenemos el apoyo de algunas empresas que nos brinda alimentación y también el apoyo de nuestras colaboradoras que ha sido notable”, expresó sor Ana María Morales.

El centro quiere seguir creciendo y anunciaron que el próximo año postularán a diversos proyectos del Estado.