Presidente de la Agrupación Ecológica Patagónica: “El Parque María Behety es el último remanente biológico donde nos queda flora y especies acuáticas”

uego de hacerse pública la multa que anunció cursar la Dirección General de Aguas (DGA) al municipio de Punta Arenas, tras la intervención provocada en el cauce de la laguna del Parque María Behety (en un hecho ocurrido el 12 de diciembre del año pasado), el presidente de la Agrupación Ecológica Patagónica, Humberto Gómez Galindo, afirmó a La Prensa Austral, que “para medir los daños que pudo haber generado la acción efectuada por el municipio, debió haberse levantado antes un informe que permita cuantificar los daños”.

En este aspecto, Gómez señaló que -en época de nidificación- se acentúa el impacto, en la acción de intentar forzar el secado de la laguna del Parque María Behety, pero que se torna complejo, cuantificar el nivel de intervención en dichas aguas.

“Si secamos la laguna de dicho parque, claramente se ven afectadas las familias de aves que llegan hasta ese lugar. Sólo recorriendo en sucesivas ocasiones dicha laguna, nos encontramos con especies como patos y, queltehues, entre otras aves. Sin contar que lo fundamental y característico del parque es la abundante flora que allí habita. Ahora bien, en relación a la laguna propiamente tal, la posibilidad de calibrar el daño en su cauce, se complica en tanto, no hay una evaluación previa. Sin embargo, el daño al ecosistema efectivamente existió, sobre todo porque la fecha en que se efectuaron los trabajos de secado fueron a mediados de diciembre”, acotó Gómez.

“Y si bien, hay una multa que ya fue notificada, tampoco eso acarrea una posibilidad de reparar el daño, que podría ser indicado por otra entidad. Y este tema en definitiva, viene a desnudar la tremenda falencia que existe en investigación, porque a nivel regional no se da a la biología, la importancia que ella se merece. Actualmente, el panorama es que, con o sin intervención, con o sin multa, no se realizan acciones para proteger un ecosistema”, apuntó Gómez.

Cabe agregar que en la última sesión de Concejo Comunal realizada el pasado miércoles 21 de junio, el alcalde Claudio Radonich se refirió a la multa propuesta por la Dirección de Aguas del Mop (Ministerio de Obras Públicas), precisando que “la municipalidad no ha sido notificada(…) estamos esperando la notificación y como no hubo un perjuicio al medio ambiente, este no es un tema que esté zanjado”, concluyó el edil.