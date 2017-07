“El Partido Socialista en Magallanes tiene una candidata, que soy yo”

– “Si se impone una candidatura distinta a lo que hemos hecho es vulnerar la definición política del conglomerado socialista en Magallanes”, retrucó la ex directora regional del Injuv al aludir al apoyo que tendría en Santiago el ex alcalde.

La semana pasada, el consejo regional del Partido Socialista determinó los cuatro nombres que competirán por un cupo parlamentario en las próximas elecciones que se llevarán a cabo en cuatro meses más. Muy por el contrario a las últimas cartas que la bancada ha barajado en los comicios anteriores, quien encabeza la lista esta vez es la ex directora regional del Instituto de la Juventud (Injuv), Yenifer Elass Alegría, quien para sorpresa de los “antiguos estandartes” lidera esta campaña rumbo al hemiciclo.

Sin embargo, también fue de conocimiento público que desde el nivel central, en Santiago, el presidente nacional de la tienda socialista, Alvaro Elizalde, había propuesto el nombre de Vladimiro Mimica, pese a que éste no milita por el PS, designación que trajo coletazos en la directiva regional, cuyos integrantes no dudaron en recalcar que la decisión que adoptaron en Magallanes era la definitoria, incluso reconociendo que el ex alcalde consiguió en dicha instancia cuatro votos de parte del núcleo Ernesto Guajardo.

Ante este escenario, la joven candidata electa por la colectividad fue enfática en señalar que las decisiones fueron ya zanjadas desde Magallanes y que, más allá del rango etario, la determinación de que ella encabece el listado armoniza esencialmente ante una definición acordada por “la mayoría”.

– ¿Cuál es la principal diferencia que caracteriza su candidatura de los procesos vistos anteriormente?

– “La candidatura nace al proponer, no solamente al partido, sino que también a la ciudadanía, una alternativa frente a la forma en cómo hoy día se conduce la política parlamentaria. Esto va más allá de una definición meramente etaria, porque se tiende a asociar renovación de política con rostros jóvenes. Sin embargo, lo que nosotros proponemos es conjugar esta renovación de rostros, pero también en refrescar la forma en que se ha presentado el PS a la conducción y a las elecciones populares. Nuestro partido se ha caracterizado de ser de ‘viejos tercios’ o ‘antiguos estandartes’ y éste ha sido el primer desafío que hemos tenido que afrontar, porque no nos encontramos frente a una estructura partidaria que privilegie esta renovación y, en ese sentido, el primer paso ya fue superado. Hay que ser súper enfáticos en que el Partido Socialista en Magallanes tiene una candidata, que soy yo”.

– ¿Y este apoyo a candidatos jóvenes no se contrapone a la propuesta emanada desde el nivel central de la bancada, cuando surge el nombre de Vladimiro Mimica, quien también tiene adherentes de algunos militantes locales?

– “Ahí hay una contradicción, porque el PS de Magallanes tuvo una definición, y es aquella la que nosotros interpretamos, y la que excluye la proposición que algunos han añadido al considerar a Mimica como figura. Más allá de la definición etaria, el hecho de que él no esté hoy en la papeleta es una definición política donde se ha acordado por amplia mayoría que el candidato sea socialista. Ahora bien, yo no veo que la dicotomía sea de renovación o no por parte del nivel central o las regiones, sino que el tema es de fondo. Acá hay una disociación entre centralismo y autonomía de las regiones, y yo no puedo decir que el partido ha rechazado una candidatura joven, porque casi el 60% de las personas que participaron en la votación del consejo regional priorizaron una candidatura joven”.

-¿Pero a usted no le hace ruido que en un momento se haya propuesto este nombre desde Santiago? ¿Es posible que el partido no se ponga de acuerdo entre el nivel central y las regiones?

-“Efectivamente, lo que nosotros atacamos y apuntamos no tiene que ver con la nominación de un nombre u otro, sino que tiene que ver con que una decisión que se tome en la región no sea respetada en una estructura nacional, y en eso reitero esta contradicción del centralismo, porque lo que se critica en materia política o administrativa hoy es un vicio al interior de la democracia partidaria. Si se impone una candidatura distinta a lo que hemos hecho, es vulnerar la definición política del conglomerado socialista en Magallanes”.

– Entonces, ¿no se transa lo ya determinado por la bancada en Magallanes?

– “La definición del Partido Socialista en esta región fue esa y yo hablo de una ratificación a nivel central. Hoy día no debiera existir una decisión distinta a aquella que ha emanado del consejo regional. Lo contrario significaría que se imponga un criterio distinto”.

Ley de cuotas

– ¿Son estas elecciones las propicias para que las mujeres irrumpan en el escenario parlamentario, considerando que desde estos comicios debe aplicarse la Ley de Cuotas?

– “En general, esta ley lo que permite es generar mayores oportunidades de elección para las mujeres, porque no solamente implica este 40% nominada, sino que también implica un apoyo económico a los partidos de manera distinta a los candidatos que a las candidatas. Sin embargo, esta acción positiva que hoy día existe es una reivindicación de la participación política en la historia, pero no debe concebirse como una vulneración a la democracia diciendo que las mujeres van con un camino ganado, porque nosotras nos sometemos al mismo proceso electoral y escrutinio público que cualquier otro candidato hombre, a diferencia de otros países en que la ley de cuotas es tanto en la nominación como en la elección. Hoy día todavía esta ley nos garantiza una posibilidad de participar en mejores condiciones pero no asegura una elección”.