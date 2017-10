El próximo verano comenzará el ambicioso plan que busca erradicar los castores de Magallanes

Un inédito plan que busca definitivamente erradicar el castor de la Región de Magallanes se pondrá en marcha a contar de enero de 2018, en cuatro sectores específicos: río Marazzi (Tierra del Fuego), laguna Parrillar (Magallanes), La Paciencia (Parque Karukinka) y el sudeste de la provincia de Ultima Esperanza.

Este mamífero -transformado en una plaga- fue introducido en Ushuaia, Argentina, Tierra del Fuego, a mediados del siglo XX, con la idea de generar una industria de exportación de pieles.

El proyecto denominado “Fortalecimiento y desarrollo de instrumentos para el manejo, prevención y control del castor” será financiado por el Fondo Mundial para el Medioambiente, el Ministerio de Medio Ambiente de Chile, Corporación Nacional Forestal, Servicio Agrícola y Ganadero y Wildlife Conservation Society Chile (WCS), entre otras instituciones privadas.

El plan, en estas cuencas hidrográficas, procura encontrar las formas más eficaces para pensar a futuro en intentar erradicar esta especie que le genera graves problemas a la biodiversidad. “Este proyecto de control del castor, no va por la línea de erradicarlo, porque sabemos que en tres años y con la cantidad de castores que hay, es imposible erradicarlos completamente. Lo que vamos a hacer en estos años es probar distintas metodologías para poder controlarlo y con el fin a largo plazo de poder erradicarlo. Por eso que en el proyecto hay pilotos, donde se probarán distintas metodologías o formas de poder controlarlo; para que en el documento final, decir cuáles son las alternativas más eficientes”, declaró el biólogo ambiental y coordinador del proyecto, Felipe Guerra Díaz.

En la misma línea, Guerra señaló que el plan piloto comenzará en enero de 2018, extendiéndose hasta abril durante su primer año, dependiendo de las condiciones climáticas. “Los últimos terrenos se tratarán durante 2020, donde hay distintas actividades, cada plan piloto uno tiene sus propios objetivos, pero en general es hacer un levantamiento para identificar a los castores, luego realizar las actividades de remoción de castor y finalmente la restauración ecológica. Son actividades demostrativas para dar cuenta al final de alguna solución concreta”, precisó Guerra.

Los grandes

problemas

La actividad del castor fuera de su área natural no sólo afecta el ecosistema mediante la corta de árboles, sino también por la disrupción del curso de agua y del ciclo hidrológico y químico en las cuencas hidrológicas. Se ha estimado que alrededor de la mitad de los bosques riparios de Tierra del Fuego ya han sido afectados, así como importantes áreas de turberas y sus valores combinados de biodiversidad y capacidad de mitigación del cambio climático.

De acuerdo a documentación que data de 1946, fueron aproximadamente 20 castores los que fueron introducidos en Tierra del Fuego. Nunca se pensó que en la actualidad existieran más de 100 mil ejemplares. “Los daños principales del castor es que al cambiar el cauce de los ríos, también hace que el ecosistema cambie; eso permite que todas las estructuras del ecosistema, tanto de elementos abióticos como bióticos se reestructuren o cambien. Al igual permite la llegada de otras especies exóticas invasoras como lo son la rata almizclera o el visón”, detalló.

En tanto, el experto veterinario de la Universidad de Magallanes, Claudio Moraga Bustamante, destacó el cambio de visión que se ha tenido sobre este tema. “La cantidad de biomasa que remueven los castores son bastante notorias. A mí me tocó trabajar en muestreos de castores y lleva mucho tiempo; el daño es acumulado, ya que llevan muchos años en la zona. La verdad es que ha sido extremadamente dañino”.

Se ha trabajado bastante en términos de cuáles han sido la orientación del manejo de los castores. “Desde 2006 ha evolucionado esta visión de hacer un control y un aprovechamiento del castor, a una mirada de erradicación, eso ha sido consensuado por todos los científicos que han trabajado en este tema”, resaltó el experto de la Umag.

