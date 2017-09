El testimonio de mujeres que han recibido un riñón de un familiar

Silvia Leiva Elgueta

A 21 años de la creación del Día Nacional del Donantes de Organos y Tejidos en Chile, que se conmemora hoy, mujeres magallánicas hablan desde su propia experiencia sobre la realidad de la donación de órganos y de la importancia que tiene de generar conciencia en la comunidad del autocuidado.

En Chile, la lista de espera para un donante de órganos bordea los 1.800 pacientes, de ellos sólo 350 reciben un órgano y el resto debe seguir aguardando. La mayor cantidad de enfermos necesita un riñón, pero el proceso de la espera es muy complejo porque depende de la diálisis, lo que te permite vivir, pero deben estar conectado a una máquina.

Debido a una insuficiencia renal crónica generada por una nefritis congénita de etapa terminal, Evelyn Agüero está en la lista de espera desde hace 12 años, debiendo depender de la diálisis para sobrevivir, por eso debe estar conectada a una máquina durante doce horas en su domicilio. Para ella y su familia este ha sido un proceso largo y complejo. Ella comenzó en 2005, primero con hemodiálisis, pero se le comenzaron a tapar las arterias y cuando eso comenzó a pasar, el médico la cambió a peritoneo.

Ese primer proceso de diálisis fue duro para ella porque la primera semana que entró a diálisis falleció una persona frente a ella, se murió conectada a la máquina, esta experiencia cambió la forma en que vio el proceso. Los pacientes coinciden en que “la hemodiálisis te come el calcio, el potasio, el fósforo y los glóbulos”.

Para esta familia fue especialmente duro, ya que tanto Evelyn como su hermana Rocío enfermaron y debieron someterse a diálisis, sin embargo su hermana recibió un trasplante hace casi dos años. “Hemos vivido este proceso con angustia de no saber si se va a producir o no. Esta es una espera brutal y por otro lado está la felicidad que cuando se concreta es inmensa y cambia la vida, porque a mi hermanita sí le salió un trasplante. Lo más difícil es la espera, el sufrimiento, siempre estás pendiente de que si llega ese momento”, comentó, añadiendo que ahora se cambió a peritoneo diálisis.

“Mi hermana fue

mi donante”

Otro de los rostros de la donación de órganos en Magallanes es Carmen Vera Nahuelquín, de actuales 31 años. Hasta hace cuatro años nunca se había enfermado, hasta que se le comenzaron a hinchar los pies y empezó con fatiga. Fue así como le diagnosticaron una insuficiencia renal. “Yo sentía que estaba cansada, era fatiga y había ido al ‘Poli’ y ellos me derivaron al hospital”, relató.

Ahí comenzó el proceso de diálisis, en su caso fue peritoneo, el cual lo realiza en su domicilio donde se conecta a una máquina. Esto implica colocar un suave tubo (catéter) en su cavidad abdominal y llenarla de líquido limpiador (solución de diálisis). Esta solución contiene un tipo de azúcar que saca el desecho y el líquido excedente. El desecho y el líquido pasan por sus vasos sanguíneos a través del peritoneo hasta la solución.

Ella debió permanecer durante tres años en este proceso, pero su espera es menos de las que han debido enfrentar otros pacientes en su misma condición. “Esta es una enfermedad poco hablada y la gente no sabe mucho de este proceso. Hay pacientes con fístula, que tienen los brazos morados, en mi caso fue con catéter, que era como una manguerita para que entrara el líquido y me tuve que conectar durante tres años”, recordó.

En su caso, la donante del riñón fue su hermana Paulina Vera Nahuelquín, de 26 años, quien gracias a ella consiguió su recuperación. Ahora lleva cuatro años trasplantada. “El proceso es largo y te realizan distintos exámenes. Yo se lo agradezco a mi hermana, ella dijo de inmediato que sí, para lo cual previamente debieron hacerse los exámenes de compatibilidad”, narró. El trasplante se hizo en el Hospital Regional de Valdivia y ahora sólo permanece en controles.

A su juicio, hay demasiado desconocimiento y muchos mitos. A veces la misma familia se asusta. “Aún falta cultura sobre la donación, ponerse en el lugar de otro en un momento de dolor, puede dar una oportunidad a otra persona”, complementó.

El testimonio de Marisol

En el caso de Marisol Canelo Soto, ella recibió un órgano de su madre Nancy Soto Mancilla tras sufrir una grave enfermedad genética denominada nefrosis focal y segmentada. Ella enfermó mientras estaba embarazada. Se trata de una enfermedad genética y autoinmune.

“Después de lo que me pasó cambiamos todos, ahora a mis hijos les enseñamos hábitos saludables. Ahora disfrutamos más el día a día, a mi familia y a mi hijo de cuatro años”, destacó.

Reconoce que tuvo suerte y es que fue trasplantada por un donante vivo y su familia pudo hacer el esfuerzo de ir a un centro privado en Santiago. Recordó que cuando ella enfermó fue un proceso muy difícil. “Te inscribían en una lista. Había un cupo por región y los trasplantes se realizaban en Valdivia. Cuando me enfermé buscaron donantes en todo mi grupo familiar y el resultado fue que era compatible con mi hermano y mi mamá. Ella dijo que iba a ser mi donante, nos fuimos a Santiago, como tres meses antes y ella estuvo tres días hospitalizada y no tuvo que tomar medicamentos”, recordó.

Afirmó que en el día a día no se le toma el peso a la crucial función que cumplen los riñones en el organismo, pues “ellos limpian el cuerpo y si no lo pueden hacer te contamina todo el resto”.

La cirugía fue realizada en un centro médico de Santiago, significando para ella un desembolso de 12 millones de pesos, suma de dinero que debió reunir con sus ahorros, un crédito bancario y un préstamo blando que aportó la empresa donde trabajó.