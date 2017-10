Eliminan letra “K” del decreto alcaldicio sobre estacionamientos para personas discapacitadas

El Concejo Municipal aprobó por unanimidad en sesión ordinaria Nº32 modificar acuerdo Nº467 de 2017 para vehículos cuyos dueños y/o usuarios, presenten alguna discapacidad. La medida busca eliminar la letra “K” del decreto alcaldicio recién citado que señala: “Vehículos que se estacionen en dichos espacios sin la credencial antes indicada estarán afectos a cobro de derecho en la letra “I””.

Con esta modificación se le da exclusividad a personas cuyos vehículos porten la credencial para hacer uso de los espacios aludidos, entendiéndose que dicha oración, al menos, generaba la posibilidad de optar a estacionarse en ese espacio con el conocimiento de que sólo deberían pagar estacionamiento, cuando en realidad quienes hacen mal uso de esos espacios pueden ser multados.

Esta acción se suma al acuerdo al que llegó el Concejo en sesiones anteriores de dejar estos cupos para personas con discapacidad exentos de pago.

Se trata de una medida ampliamente anhelada por las personas que poseen alguna discapacidad y para quienes la Ley de Tránsito 18.290 contempla dos espacios demarcados cada tres calles en todas las vías públicas en que esté permitido estacionar; y que en el caso de la Municipalidad de Punta Arenas, tras reiteradas denuncias tanto del Servicio Nacional de Discapacidad (Senadis) como de vecinos sobre personas que no respetan los estacionamientos, se decidió endurecer la norma para evitar que estos espacios sean ocupados por personas que no lo necesitan y que lo hacen por comodidad.

De esta manera y con el fin de no caer en dobles interpretaciones de la normativa vigente, hoy se radicaliza el decreto dejando claro que los estacionamientos demarcados para personas con discapacidad que porten la credencial, son de su uso exclusivo y están libres de pago.

Estacionamiento en el cementerio

Atendiendo la denuncia del concejal Arturo Díaz respecto de que en las inmediaciones del Cementerio Municipal no hay ningún cupo exclusivo para que se puedan estacionar las personas con discapacidad, también se le solicitó al director de Tránsito, Sergio Oyarzo, demarcar dos espacios en un lugar accesible y cómodo para este uso.

Ante la solicitud formulada por intermedio del alcalde Claudio Radonich, el director se comprometió a generar los cupos a más tardar el 21 de octubre, considerando la cercanía del 1 de noviembre, día de Todos los Santos.

