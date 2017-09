Empresas de productos y servicios de Magallanes sentaron bases para realizar negocios con países de Alianza del Pacífico

“Magallanes tiene una atractiva oferta de productos y servicios que ofrecer a Latinoamérica”, señaló a modo de conclusión la directora regional de ProChile, María José Navajas, en referencia a las empresas magallánicas de productos y servicios que participaron en la Macrorrueda de Negocios de la Alianza del Pacífico, realizada los días 28 y 29 de agosto en la ciudad de Pereira, Colombia.

Según indicó Navajas, la presencia regional en el evento expresa una significancia relevante en el contexto país. “Nuestras empresas tienen que competir desde una zona muy alejada de los grandes centros de consumo del mundo, sin embargo, tenemos productos que son únicos, en particular alimentos, como productos del mar y también ganaderos, además de una amplia experiencia en muchos servicios, que nos permiten contar con una oferta interesante”, explicó.

Los “embajadores”

En la quinta versión de la Macrorrueda de la Alianza del Pacífico -organizada por ProChile, ProColombia, ProMéxico y PromPerú, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo-, los empresarios tuvieron la oportunidad de promover negocios con 23 compradores de seis países asiáticos y 177 de los cuatro miembros del bloque comercial.

Una de las firmas locales que estuvo presente es Patagonia Fisher. Su gerenta, Rita González, explicó que su oferta consistente en productos gourmet, especialmente patés con base en diferentes productos, como salmón, centolla, carnes de cordero, guanaco y jamón serrano, entre otros, “fue muy bien recibida por las empresas de Perú, México y Colombia con quienes me reuní. En total participé en 15 reuniones y estamos en conversaciones avanzadas con varios importadores para cerrar negocios”.

Por su parte la dueña de la empresa Electrival Limitada, Teresa Celedón -quien ofrece servicios de ingeniería relacionados al área de electricidad industrial-, expresó que “esta ha sido una de las mejores actividades de ProChile en que he participado, con un muy buen nivel organizativo y un gran interés de las Pymes por intercambiar experiencias, asociarse y exportar. Sostuve ocho reuniones de trabajo, vi bastante interés de empresas de Perú y Colombia por contar con nuestros servicios y creo que hay muy buenas posibilidades de que se materialicen varios acuerdos”.

Finalmente, el gerente de Technology Partners, Robinson Lienlaf, aseguró haber quedado gratamente sorprendido por la buena recepción conseguida en el encuentro de Colombia. “La ingeniería chilena está muy bien valorada en Latinoamérica y nuestras soluciones tecnológicas son consideradas como un referente para las empresas del sector, por lo que es mucho más fácil realizar negocios con estos países, con los cuales tenemos acuerdos y coincidencias, que son la Alianza del Pacífico”.

