En 2013 se licitó el diseño del edificio de la Fundación Cequa pero la propuesta fue declarada desierta

La única oferta superó en 7 millones de pesos el presupuesto destinado para dicho fin, razón por la que en sesión presidida en ese entonces por el intendente Claudio Radonich, se aprobó un adicional de casi 8 millones de pesos, sin que posteriormente se rediseñara el proyecto.

Fue el 7 de octubre de 2013 -y según consta en las actas del Consejo Regional de Magallanes- que el entonces consejero Alexis Vera Loayza, quien presidía la Comisión de Fomento y Desarrollo, planteó a través de la moción Nº293, la posibilidad de incrementar recursos adicionales para autorizar la reevaluación del proyecto denominado “Construcción Edificio Corporativo Cequa”, iniciativa que, según consigna la licitación: ID:829-9-2013, a cargo de la Dirección de Arquitectura de la época, fue declarada desierta, a razón que la oferta económica -relativa al diseño- presentada por el consultor Rodrigo Velásquez Pérez, superaba los montos presupuestados originalmente para su asignación, los que equivalían a 16 millones 896 mil pesos, aprobados con cargo a recursos del Fondema (Fondo de Desarrollo de Magallanes).

Según la moción presentada por el consejero Vera y aprobada en forma unánime por los 18 integrantes del ex Consejo Regional que asistieron a la sesión del 7 de octubre de 2013 -instancia que fue presidida por el ex intendente Claudio Radonich (hoy alcalde de Punta Arenas)- que el incremento de recursos para la etapa de diseño del edificio destinado a la Fundación Cequa, que se emplazaría en un predio del gobierno regional de la Parcela Nº39, Lote “A”, sector Barranco Amarillo, daban por cerrada una materia, que contradictoriamente quedó abierta y sin resolver. Ello según consta en intervenciones posteriores, efectuadas por los actuales consejeros regionales, Roberto Sahr y Miguel Sierpe, quienes dieron a conocer en al menos dos ocasiones, que la aprobación total de los 24 millones de pesos destinados a la etapa de diseño de una infraestructura dirigida a resolver la ubicación de la Fundación Cequa, finalmente no avanzaría, ni siquiera en su etapa de diseño.

Opinión de Cores

Cabe recordar que el 18 de julio de 2016, en la 19ª sesión del actual Consejo Regional, fue Roberto Sahr quien formuló diversas consultas sobre “el financiamiento basal aprobado por el Core” referidos a la situación del terreno adquirido con aportes regionales, y en el cual se emplazaría el nuevo edificio de la Fundación Cequa (en alusión a la infraestructura que habría de construirse en Barranco Amarillo).

Dos años antes, el actual presidente del Core, Miguel Sierpe, en sesión Nº26, del 8 de septiembre de 2014 -y en presencia de la directora de la Fundación Cequa Paola Acuña- habría ya formulado una intervención que arrojaban pistas sobre las problemáticas de infraestructura que asisten desde varios años a la entidad científica.

“…queda de manifiesto que ustedes tienen problemas de desarrollo importantes (dirigiéndose a la directora del Cequa). De partida, entiendo que están con un problema de infraestructura y que hay un proyecto que tiene que ver con eso”, afirmaba Sierpe.

Consultado el pasado lunes, respecto a la reciente polémica surgida entre el intendente Flies y la directora del Cequa (Centro de Estudios del Cuaternario Fuego-Patagonia y Antártica) Paola Acuña, por un tema que vuelve a reflotar, y que sitúa una posible carencia de apoyos a la construcción de un inmueble que había sido sancionado en su etapa de diseño por el ex Consejo Regional, Miguel Sierpe admitió que “efectivamente había un terreno estipulado, pero se cruzaba con un proyecto que se vincula a un muelle artesanal de Río Seco (…) Yo fui testigo de esa iniciativa y entiendo que todavía existe la voluntad de buscar alternativas de un terreno, para poder desarrollarlo, porque el proyecto del Cequa en algún momento tuvo recomendación técnica y no se pudo hacer, seguramente por la ubicación del sitio, pero no creo que esté del todo descartado”, apuntó Sierpe.

Eterovic se alineó con Flies

El actual vicepresidente de la Comisión de Infraestructura del Core, Dalivor Eterovic, también quiso intervenir en la discusión sobre la determinación del ex Consejo Regional, y que estaba planteada para una edificación destinada al Cequa, señalando que -hasta el presente- dicha fundación científica había sido ampliamente apoyada con recursos del gobierno regional, alineándose de esta forma con el intendente Flies, quien señaló a este medio en días previos, que la prioridad actual estaba destinada a apoyar a entidades públicas.

“En el transcurso de la historia del Cequa se han entregado más de 7 mil millones de pesos, desde el gobierno regional. Por lo tanto, no es efectivo que no haya apoyo para dicha fundación (…) Pero también hay que establecer prioridades y en ese contexto, el Cequa es una fundación de derecho privado. Por más que haya integrantes del gobierno regional en ella, y por más que sea financiado por Conycit. Por lo tanto, en el marco de una reforma educacional en curso, es que estamos apuntando a que los recursos lleguen particularmente a aquellas universidades estatales que sí son entidades públicas. Me parece un despropósito distraer recursos en fundaciones de derecho privado que ya por más de diez años han tenido amplio apoyo del Estado”, concluyó.