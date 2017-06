En consultorio 18 de Septiembre se ha triplicado atención por virus respiratorio sincicial y parainfluenza

El virus respiratorio sincicial y parainfluenza son las patologías causantes de la mayor cantidad de ingresos de crisis agudas en niños menores de un año. Las salas Iras (Infecciones Respiratorias Agudas) han experimentado un importante aumento de consultas respiratorias, preferentemente de niños con síndromes obstructivos. Por lo anterior, el llamado de los profesionales médicos es a tomar las precauciones.

Desde la sala Ira del consultorio 18 de Septiembre, la kinesióloga María Cecilia Navarro, afirmó que dicho recinto atiende a menores con infecciones respiratorias agudas y pacientes con problemas crónicos relacionados con estas patologías, además las derivaciones hacia el Servicio de Urgencias del Hospital Clínico, Atención Primaria de Urgencia y de morbilidad. “Si no hay un colapso las personas son atendidas inmediatamente, porque además la mayoría son patologías del Sistema de Garantías Explícitas en Salud y deben ser atendidas en 48 horas”, complementó.

En los bebés menores de tres meses hay un mayor riesgo de que se agraven, pudiendo incluso derivar en un caso fatal. “Los bebés no tienen muchas defensas, muchas veces vienen muy congestionados pero no están obstruidos de la vía aérea, pero como no pueden respirar por la nariz se agravan”, remarcó.

María Cecilia Navarro admitió que en junio se ha advertido un alza en los requerimientos por atención. Si en un mes normal se tenía un ingreso de seis a ocho pacientes diarios, ahora hay un promedio de 16 a 18 pacientes, sumado a los controles crónicos.

“Los ingresos de crisis agudas principalmente corresponden a niños menores de un año, con un diagnóstico de virus respiratorio sincicial con síndrome bronquial obstructivo. A lo anterior se suma la circulación del virus de parainfluenza, siendo los dos aumentos más importantes. La mayoría se ha manejado en un promedio de cinco a seis atenciones, pero hay niños cuyos cuadros se han prolongado por más de dos semanas y esos casos se han derivado al médico, para que le ayuden con otros medicamentos”, destacó la profesional.

Entregan recomendaciones

En la oportunidad, la kinesióloga planteó que para prevenir complicaciones frente a estos cuadros médicos se recomienda a los papás mantener espacios ventilados, por lo menos durante una hora, dejar los perros fuera de la casa, evitar el humo del tabaco y los agentes irritantes, por ejemplo los aerosoles y en lo posible el talco.

Si el niño ya se ha enfermado, debe ser tratado con abundante líquido y un buen aseo nasal, que debe ser constante. Pero si se agrava y presenta fiebre continua, si respira de manera muy continua (más de 60 veces por minuto) o tiene los labios morados, se debe concurrir al Servicio de Urgencias.

Los niños menores de dos años casi siempre tienen patologías que son virales, es decir, son causadas por bacterias, por lo tanto no se le prescriben antibióticos. Cuando hay más de tres días de fiebre el médico sospecha de una bacteria. Darle antibiótico a un niño menor de dos años que no tiene una patología bacteriana, implica afectar la inmunidad que tiene.