En la última noche nació el “monstruo” más austral

Respecto de la polémica tercera noche en la que el público se manifestó con todas sus fuerzas y las pifias lograron desestabilizar a los animadores y a la organización, el alcalde Claudio Radonich dijo que este es un Festival “interactivo”, donde el público se siente arte y parte del Festival y eso es lo interesante.

No obstante, Oscar Rosas del grupo Los Trinos, no quedó muy contento con la situación ocurrida la noche del sábado.

“A nosotros no se nos dio ninguna posibilidad de volver a cantar. Nosotros siempre tuvimos la disposición, nunca nos fuimos, como dijeron los animadores. Queremos aclarar que si no se repitió la canción fue por un mal manejo de la producción televisiva y de los animadores que en verdad creo que les quedó súper grande el evento”, expresó el integrante del cuarteto, quien tuvo que conformarse con el Ñandú a mejor intérprete, pese a que su canción fue la favorita del público.

Lo cierto es que la pifeadera y los gritos ensordecedores que clamaban: “¡Que cante Puerto Montt, que cante Puerto Montt!”, se hicieron escuchar hasta Argentina, ya que el backstage, esperaba un nervioso Luciano Pereyra que tenía la misión de cerrar el show, pero no quería ser comido por “el monstruo”.

“No había problemas técnicos, nosotros estábamos al lado de Luciano Pereira y él no quería salir a cantar con el público de esa forma”, comentó Rosas, quien pese al impasse quiso agradecer el enorme cariño demostrado por el público.

