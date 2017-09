En marzo, comenzarían las obras del Museo de la Memoria y de los DD. HH.

La directiva de la Agrupación de Familiares y Presos Políticos se reunió con el intendente Jorge Flies para conversar sobre el proyecto del Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos, que se emplazará en el inmueble conocido como el Palacio de la Risa de Avenida Colón, entre calle Bories y Chiloé.

En la oportunidad, el vicepresidente de la Agrupación, Octavio Rogel, comentó que se encontraban preocupados por el avance del proyecto, debido a que la municipalidad de Punta Arenas, que se encuentra a cargo del diseño del mismo, realizó algunas correcciones administrativas.

Rogel señaló que el proyecto se encuentra en manos de la consultora Arquitectura y Construcción, que lidera el arquitecto Miguel Lawner, y que esperan que la última semana de septiembre o a inicios de octubre puedan tener corregida la iniciativa en la municipalidad de Punta Arenas.

“Hacemos un llamado al alcalde Claudio Radonich para que apenas reciba la documentación del proyecto nos informe para que se haga el traspaso de inmediato a la intendencia regional, para que sea la dirección de Arquitectura del ministerio de Obras Públicas la que se haga cargo por completo de la iniciativa”, expresó.

Al respecto, el intendente Flies manifestó que el proyecto del Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos se enmarca en las iniciativas del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas, por lo que espera que una vez finalizada la etapa de diseño de parte del municipio, la ejecución quede en manos de la dirección de Arquitectura.

“Le hemos contado a la agrupación cuáles son las etapas que siguen. El municipio debe entregar el proyecto al gobierno regional para que en conjunto con la Dirección de Arquitectura se inicien los procesos para su postulación y licitación para la ejecución de las obras”, aseguró Flies.

“Será un museo

abierto a la comunidad”

Rogel recalcó que, una vez que el proyecto esté en la dirección de Arquitectura, el siguiente paso será conseguir los recursos en el Consejo Regional.

“Estamos conformes de los avances y no hay vuelta atrás del proyecto, lo importante es que se hará el Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos, y no hay ningún tipo de situación que sea distinta a lo que se había planteado”, dijo.

El vicepresidente espera que entre cuatro a cinco meses más esté listo el proyecto en todos sus procesos previos, para llevarlo a ejecución de las obras.

“Este proyecto no es importante solo para la directiva de la agrupación, sino para todos los presos políticos y lo que ha sucedido en Magallanes. Este museo histórico es fundamental y lo relevante es que será abierto a toda la comunidad, va a tener vida propia y estará constantemente ligado a la educación. Va a ser único en el país, porque no hay otro proyecto que se esté llevando adelante y que tenga similares características”, sostuvo Rogel.

