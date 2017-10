Diputado Gabriel Boric: “En ningún caso estoy confiado de ser reelecto”

– El legislador asegura que está haciendo campaña con mucha intensidad para continuar con su gestión en la Cámara Baja y, para ello, se ha desplegado junto a un equipo de voluntarios que lo acompaña. “No le pagamos a nadie, porque las convicciones no se contratan”, acotó.

Los días transcurren rápido para el diputado Gabriel Boric Font y es que su tiempo lo debe distribuir entre su trabajo legislativo en Valparaíso y los viajes a Punta Arenas, donde también debe continuar su labor parlamentaria y a ello se suma el que debe hacer campaña para ser reelecto en los comicios del 19 de noviembre.

Así, Boric asegura que en “ningún caso” se siente confiado de ser reelecto, ya que eso sería de “una soberbia absurda”, por lo que está haciendo campaña con intensidad y desplegándose en el territorio, cada vez que llega a la región.

El diputado y también candidato manifiesta que se “ha instalado en el ambiente político de los cafés y del cahuineo de cierto sector que está muy metido en la discusión política una idea intencionada de que nuestra candidatura está en riesgo”.

“He estado en la calle haciendo puerta a puerta y la sensación ambiente, el termómetro, es otro. En general, los magallánicos están orgullosos de tener un parlamentario regional comprometido con la región y de que hayamos logrado levantar un liderazgo nacional, pero, sobre todo, que estemos peleando por renovar la política”.

– ¿En qué está tu campaña?

– “Está desplegada en el territorio. Estamos haciendo puerta a puerta todos los días y no sólo invitando y sumando voluntarios, -porque nuestra campaña se sustenta en voluntarios, ya que no le pagamos a nadie, creemos que las convicciones no se contratan, sino que es algo que tiene que nacer del fuero interno-. Además, recibiendo apoyos y complementando la campaña con el trabajo parlamentario. Estamos buscando cómo conciliar el trabajo que hacemos o, más bien, que los principales motivos de campaña se sostengan en el trabajo real que hemos hecho con la comunidad y no en promesas abstractas. Por ejemplo, ayer (el jueves) estuve en Porvenir para ver el impacto que han tenido la aplicación de la Leyes de Excepción y pensar cómo las podemos reconfigurar de aquí a un eventual próximo periodo”.

– Si no es reelecto, ¿qué le quedaría pendiente en su trabajo como diputado?

– “En este momento no me pongo en ese escenario, estoy pensando, más bien, cuáles son las ‘pegas’ que vamos a continuar y lo que a mí me gustaría profundizar con mayor énfasis es algo en lo que trabajamos mucho este año, que es la propuesta para diversificación energética para la región de Magallanes. Me interesa mucho que la energía eólica entre de manera más firme a la región. Hoy tenemos 3,5% de la producción es de energía eólica, esto en los últimos dos años.

“Otra cuestión que a mí me resulta estimulante y que hay que tener una visión de Estado, pensando en el largo plazo, es cómo incentivamos el desarrollo de las provincias. ¿En qué sentido? Magallanes es el 1% de la población a nivel nacional y el 85% de ese 1% está concentrado en la comuna de Punta Arenas. Creo que lugares como Tierra del Fuego tienen un tremendo potencial y las Leyes de Excepción no han estado a la altura de incentivar un desarrollo pensando más allá de las empresas, sino en la calidad de vida y en las posibilidades de desarrollo de la población. Eso es algo que me gustaría trabajar, una restructuración significativa de las Leyes de Excepción que incentive el poblamiento de la zona y el desarrollo de los magallánicos que ya se encuentran allá.

“A ello, sumaría el tema de las pensiones. Nosotros estamos por terminar con las AFP, lo hemos dicho de manera clara, no queremos que a partir de lo que debiera ser un derecho se siga haciendo un negocio y esa es una prioridad que queremos poner en este y el próximo periodo; otros temas que ya hemos venido trabajando y visto algunos avances son la recuperación de la educación pública, mejorar la calidad del Hospital Clínico de Magallanes y asegurar que hayan especialistas en los hospitales de las otras provincias”.

– Habría un documento interno en el Frente Amplio que habla que su reelección no estaría asegurada.

– “No he visto ese documento, desconozco eso. Creo que se ha instalado en el ambiente político de los cafés y del cahuineo de cierto sector que está muy metido en la discusión política una idea intencionada de que nuestra candidatura está en riesgo. Yo he estado en la calle todos los días haciendo puerta a puerta y la sensación ambiente, el termómetro es otro. En general, los magallánicos están orgullosos de tener un parlamentario regional comprometido con la región que hayamos logrado levantar un liderazgo nacional y que estemos peleando por renovar la política. Esto no es algo por temas específicos, sino también un cambio generacional en el sentido de que hay gente que lleva veintitantos años en el parlamento o paseándose en distintos cargos o gente que viene puesto con el dedo por el caudillo del momento o lazos familiares y lo que hemos visto en las calles y casas es que la población magallánica aprecia que hemos sido una candidatura que se ha construido desde el movimiento social y que hemos logrado arraigarnos en una pega propiamente magallánica, pero con impacto nacional. En ningún caso estoy confiado, creo que sería una soberbia absurda decir: ‘Acá estamos listos’ y, por eso, estamos haciendo campaña con esta intensidad, pero no me siento en la circunstancia que tratan de empujarnos o de ponernos”.

– ¿Con qué se encuentra Gabriel Boric en los puerta a puerta?

– “Con personas con un alto nivel de conocimiento, en la mayoría de las casas me conocen, en general es una recepción positiva y abiertamente de adhesión a la pega que hemos hecho; otro sector importante que escucha con respeto, acepta la información y la conversación sin manifestar una adhesión particular; y un sector muy minoritario, que más que increparme a mí, está ‘chato’ y distanciado de la política. Eso es una realidad a nivel nacional y que acá en Magallanes también se expresa, gente que dice: ‘Yo no creo en nadie, sólo creo en mí’, y eso es algo que es súper importante enfrentar, porque yo pienso que nuestras mejores posibilidades están en convocar a sectores de la población que tradicionalmente no votan, que no participan de los espacios institucionales de la política”.

– ¿Cómo ha sido el trabajo con sus compañeros de lista?

– “Tenemos a Carolina Saldivia que ha trabajado toda su vida laboral en Puerto Natales vinculada a temas de Sename, vivienda y educación; y en Punta Arenas están Juan Manuel Mancilla y Denisse Guerra que han sido un tremendo aporte, porque, pese a no partir con un nivel de conocimiento alto se han sacado la cresta en la calle, ellos conocen la realidad de la educación pública en carne y hueso, y eso ha sido súper estimulante para la campaña. A ellos se suma el trabajo del candidato a Core, Christian Bordoli”.

– ¿A qué aspira el Frente Amplio en relación a los parlamentarios que puedan lograr ser electos?

– “Es difícil jugársela con números. Yo creo que entre diez y 18 parlamentarios van a ser electos y, actualmente, somos tres. Por lo tanto sería un aumento sustantivo y una fuerza parlamentaria con incidencia en esto. Esta es una fuerza que nace este año, que logra levantar una candidatura presidencial que es competitiva, que despliega una lista parlamentaria en todo Chile, es tremendamente positivo y eso le ha hecho sentido a mucha gente”.

El escenario presidencial

– ¿Cómo ve el escenario de la segunda vuelta?

– “Nosotros estamos trabajando para que pase Beatriz. Somos una candidatura competitiva, se ha instalado una sensación de estancamiento producto de los resultados de las encuestas semanales, pero nosotros en la calle vemos que no se condice con esto. Afortunadamente, he sido coherente con la evaluación de las encuestas, tanto cuando salen bien, no se nos pueden subir los humos a la cabeza y, cuando salen mal, no tenemos que caer en la angustia. Si va a votar el mismo 40% no vamos a pasar a segunda vuelta, por eso debemos lograr convocar a nuevos sectores de la población que han tenido un desencanto con la política”.

– ¿Va haber un acuerdo con la centro izquierda?

– “Cualquier conversación después de la primera vuelta”.

– Y en caso de que no pasen, ¿van a apoyar al que logre los votos?

– “Nosotros, voy a insistir en esto, estamos trabajando para pasar a segunda vuelta. Los acuerdos por adversario común no son un fin en sí mismo. A mí me interesan los acuerdos en torno a ideas y programas y no a campañas del terror. Por lo tanto, después de la primera vuelta será una discusión que se dé en esos términos, de ideas y de programa”.

– ¿Cómo ve que Sebastián Piñera vuelva a ser Presidente?

– “Piñera representa un retroceso para el país en términos de libertades de las mujeres, de dignidad de las minorías, del trato a la inmigración, de la defensa de la educación pública y en la separación de la política con los negocios, por lo que evidentemente no es un escenario que a mí me parezca atractivo. Además, representa un retroceso en la descentralización. Recordemos que fue él quien impulsó el alza del gas y que la defendió; recordemos que fue la derecha la que se opuso este año a que tuviéramos elección de intendente, y por lo tanto esas son cuestiones que los magallánicos no podemos olvidar”.

“No conozco al candidato Cogler, solo sé que es el protegido del alcalde Radonich”

– El candidato a diputado de RN, Nicolás Cogler planteó que quiere enfrentarse al “Populismo” del Frente Amplio ¿Cuál es su opinión respecto a eso?

– “No conozco al candidato, sé que es el protegido de Radonich nada más, pero respecto a eso, nosotros hicimos una construcción programática que fue por un lado participativa, donde más de 20 mil personas a lo largo de todo Chile se expresaron; después de este proceso hicimos uno técnico de asociación de cada una de las propuestas con un nivel de gasto, y de cómo vamos a financiarlo, por lo tanto todas las propuestas que hacemos y levantamos desde el Frente Amplio son serias y responsables”.