En Porvenir y Puerto Williams preocupa sobrecarga laboral de tecnólogos médicos y matronas

Fenpruss solicita establecer un cuarto turno Deben cumplir su horario habitual durante el día, pero además quedan con turno de llamada en la noche

Frente a la preocupación planteada por las extensas jornadas de trabajo que deben enfrentar los tecnólogos médicos y los profesionales de la matronería en Porvenir y Puerto Williams, los dirigentes de la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss) solicitaron establecer un cuarto turno y que el grado se condiga con las responsabilidades de ser especialista único, en una región aislada.

La dirigente de la Fenpruss Magallanes, Carmen Leiva, indicó que hasta el año pasado había un solo tecnólogo médico en Porvenir, por lo que el profesional tenía turno los siete días de la semana, es decir, cumplía un horario en la atención diurna de 44 horas y luego tenía el turno de llamado. “Ahora tiene una colega, pero ambos están bajo la misma modalidad de tener turno diurno y además el de llamado, se reparten a la semana, pero reciben casi 20 llamadas al mes. Entonces amerita que se haga un cuarto turno”.

Añadió que esta medida ayudará a que la población tenga la oportunidad de hacerse los exámenes cada vez que lo requiera, indistintamente de la hora en que los necesite, y en segundo término, ayudará a que sus colegas puedan descansar, ya que esto no es posible en las condiciones actuales.

“En la modalidad de turno de llamado ellos no descansan y no tienen una vida personal porque los van a buscar donde estén. Tampoco tienen un grado mejorado que esté acorde a la función que desarrollan, sino que tienen el mismo grado de los profesionales en Punta Arenas. No hay una valoración por ser profesionales únicos en el único hospital que hay en isla”, comentó la dirigente, asegurando que están realizando las conversaciones necesarias para superar esta falencia.

Los dirigentes del sector sostuvieron un encuentro con el diputado Gabriel Boric, quien señaló que las dificultades que han enfrentado tanto Porvenir como Puerto Williams las abordó en una reunión con la ministra de Salud, Carmen Castillo, quien comprometió entregar una respuesta a las inquietudes de los funcionarios durante la próxima semana, mostrándose llana a dar solución a la situación que los aqueja.

“Sobre todo lo relacionado al cuarto turno de los tecnólogos médicos y de las matronas, ya que en la actualidad no hay continuidad en el servicio y por lo tanto esto se cubre con horas extras durante la noche. Ahora si bien se han cumplido con los protocolos, los que trabajan en esta área están sobre exigidos, de manera que es necesario contar con un cuarto turno de manera de mantener atención continua en durante la noche”, enfatizó.