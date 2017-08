En proceso de captación de firmas se encuentra precandidato a diputado

En pleno proceso de captación de firmas para presentarse como candidato independiente a la Cámara de Diputados se encuentra el dirigente pesquero, el natalino Jorge Paredes Leiva.

Hasta el momento cuenta con más de 250 firmas y requiere 313. El objetivo es superar esa cantidad por el rechazo que puedan existir de algunas de ellas por parte del Servel.

Indicó que “hasta el momento me ha llamado la atención el apoyo que he tenido. La gente busca a alguien igual que ellos, que no pretenda enriquecerse, sino realmente servir a su región y al país”.

Expresó su esperanza en ser el primer natalino en llegar al Parlamento representando a Magallanes. Por ello realizó un llamado a concurrir a la notaría local a firmar en su apoyo entre las 9 y 16 horas.

Paredes es el actual presidente del Sindicato de Gente de Mar y Ericeros de Ultima Esperanza. Se encuentra próximo a titularse en leyes en la Universidad Uniacc. Además cuenta con estudios en meteorología y prevención de riesgos.

Paredes Leiva tiene 68 años, es casado, padre de dos hijas, y tiene dos nietos. Este natalino estudió en el Liceo Salesiano Monseñor Fagnano y la Escuela Consolidada. Terminó su cuarto medio en el Liceo de Hombres de Punta Arenas. Su segundo y tercer año de educación media los cursó en el seminario salesiano Camilo Ortúzar Montt de Macul.

Relacionado