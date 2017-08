Enap respecto a demanda por estanques de combustibles para aeropuerto de Natales: “Las compañías aéreas hoy apuntan a un modelo estratégico de bajo costo y por lo tanto el factor combustible es relevante”

La determinación de Sky, de no volar directamente entre Santiago y Puerto Natales en la próxima temporada estival, aduciendo la priorización de otras rutas y la necesidad de contar con infraestructura adecuada en el aeropuerto de la capital de Ultima Esperanza, se ha circunscrito en realidad a un tema de fondo: la falta de estanques de almacenamiento de combustibles para el aprovisionamiento a los aviones, en dicho recinto aéreo.

Se trata de una temática en análisis y donde el gerente de Enap Magallanes, Ramiro Parra Armendaris, señaló que ante todo, la compañía está muy atenta a los requerimientos que emitan las empresas áreas respecto del terminal de Natales, así como también de los aportes que lleguen desde los entes de gobierno. “Hemos tenido conversaciones con la dirección de Aeropuertos y también con el Ministerio de Obras Públicas, en cuanto a que nos proporcionen antecedentes referidos a esa demanda, básicamente para evaluar la posibilidad de entrega del kerosene de aviación. En ello, soy categórico en decir que desde el punto de vista de volúmenes estamos en condiciones de otorgar el suministro suficiente para Magallanes, incluyendo Natales, pero antes es importante tener la visión de las necesidades específicas, para que después sigan trabajando las empresas que tomarán la inversión en estanques o en camiones. Se debe tener la demanda asegurada, para hacer el análisis especifico”, recalcó.

Distribución

En cuanto a la fase de distribución y ante la eventualidad de que las privadas no vean en dicha gestión una rentabilidad directa, se consultó a Ramiro Parra qué posibilidades hipotéticas podrían darse para que sea la petrolera la encargada de esta gestión. “Eso no está en conversación y lo que sí podemos asegurar es que tenemos la disponibilidad de volúmenes, por lo que en esta materia sólo llegamos hasta ahí”.

Por su parte, el director comercial de Refinación y Comercialización (R&C) de Enap Magallanes, René Benavides Palma, explicó desde el punto de vista técnico que para este ámbito de la distribución, se ha de tener en cuenta que el kerosene de aviación es uno de los combustibles que por razones de seguridad requiere más rigurosidad en el manejo. “Y eso es precisamente porque es de los pocos que si se ve afectado en su calidad, afecta sustancialmente la capacidad operacional de los aviones. Por consiguiente, tanto nosotros como las compañías -aéreas- en los distintos terminales, hemos priorizado un combustible que sea óptimo. Para eso se requiere invertir en camiones refueler -autocargadores- y en estanques que permitan mantener el producto en condiciones adecuadas de almacenamiento, siendo en este último caso necesario realizar los análisis correspondientes para asegurar que el combustible cumpla con la normativa vigente”, apuntó. Junto con ello, agregó que “las inversiones que hagan las empresas se amortizarían en no menos de 15 años y eso requiere sustentabilidad de la demanda en el tiempo”.

A modo de referencia, el Aeropuerto de Punta Arenas tiene una capacidad de 260 metros cúbicos, distribuidos en tanques de recepción, almacenamiento y entrega, respectivamente. “En el caso de Puerto Natales, estamos haciendo un análisis preliminar que nos permitirá determinar la capacidad de almacenamiento requerida y para eso un factor clave es la demanda y las condiciones de entrega. No es lo mismo hacerla con camiones, que con líneas enterradas en el aeropuerto que se conectan luego a las mangueras que van al avión”, observó.

A nivel comercial

De igual modo, Benavides sostuvo que cuando se revisa a nivel macro todo lo que concierne al ámbito comercial de estas operaciones, es necesario anclar la mirada en que “las compañías aéreas hoy apuntan a un modelo estratégico de bajo costo y por lo tanto para ellas la disponibilidad y precio del combustible es relevante. Si bien Natales es una zona que probablemente tenga un interés fuerte en recibir visitas de turistas extranjeros, es muy posible que las empresas readecúen su plan de vuelo en función del margen -económico- que le pueda dejar la ruta específica en este caso y eso es clave. No sólo hablamos de un producto que cumpla las normas de seguridad y calidad a ser entregado, sino también que para ellos dicha ruta sea rentable para sustentar una demanda en el tiempo. De no ser así, recuperar la inversión no será fácil”.