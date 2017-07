Entre 30 y 43 capturas caninas realiza Programa “Yo Aperro”

Municipio implementará nuevos lineamientos en función de la “Ley Cholito”

Gabriela Oyarzo, médico veterinario, encargada del programa de tenencia responsable de mascotas “Yo Aperro”, implementado por la Municipalidad de Punta Arenas, dio a conocer los lineamientos que tomarán en función a la nueva normativa promulgada el pasado miércoles por la Jefa de Estado, Michelle Bachelet.

En relación a la Ley de Tenencia de Responsabilidad de Mascotas, una de las medidas es incorporar el sistema de microchip en una placa colocado en el collar de la mascota, donde se podrá verificar con el “lector QR”, la ubicación del dueño en caso de extravío o rescate, aplicación que se puede descargar en cualquier teléfono inteligente.

“El sistema microchip va ubicado en la zona de la (Cruz), implantado en la parte trasera del cuello del canino”, resaltó Oyarzo.

Este sistema de control, cuidado y responsabilidad canina ya venía en funcionamiento a través de una ordenanza municipal vigente modificada en 2014 mediante el programa “Yo Aperro”. En ese sentido, la municipalidad lleva la administración e invierte una elevada suma de dinero dirigida a insumos veterinarios y fármacos para el control y rescate animal.

Por su parte, gracias a la promulgación de la ley, se han aumentado las inscripciones de canes para incorporar microchip ya que los dueños de las mascotas se asustan por el tema de fiscalizaciones y sanciones si no están inscritos en el registro municipal de mascotas.

Sumario administrativo

En relación al programa “Yo Aperro”, en la tarde de este viernes se pronunció la concejala Verónica Aguilar, solicitando explícitamente al alcalde Radonich iniciar un sumario administrativo por posibles irregularidades en el mencionado programa que ejecuta la Municipalidad de Punta Arenas.

“Existen muchas mascotas que no han sido ingresadas al sistema, generando inconvenientes a los dueños, situación que viene acarreando desde hace muchos meses, donde los usuarios no percatan que sus mascotas no están ingresadas en el sistema hasta que necesitan ubicarlos ”, afirmó Aguilar.

Asimismo destacó que no se estaría perjudicando la comunidad, sino también a la municipalidad, donde la nueva Ley de Tenencia Responsable Animal establece fuertes multas para aquellos dueños de mascotas que incumplan la normativa al no contar con este registro.

“Ley Cholito”

La nueva Ley de Responsabilidad Animal, conocida como “Ley Cholito”, promulgada recientemente por Bachelet, contempla multas de entre 232 mil y los 930 mil pesos, adicional a esto, el castigo puede llegar a los 3 años de cárcel, sanción que busca frenar los casos de maltrato animal que se suman a la irresponsabilidad, considerando el abandono.