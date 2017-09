Entre 50 y 100 millones de pesos anuales pierde el municipio por destrucción de señalética de tránsito

“Es una cantidad no menor la que se va en el año en reponer la señalética y semáforos chocados. En general se van entre 50 y 100 millones de pesos, eso es variable dependiendo del clima, pero la gran mayoría de estos destrozos tienen que ver con vandalismo”, afirmó Sergio Oyarzo, director de Tránsito de la Municipalidad de Punta Arenas.

La pregunta surge a raíz de unas imágenes captadas por el equipo de La Prensa Austral, donde se puede apreciar la gran cantidad de señaléticas, partes de semáforos y otros artefactos viales, destrozados y almacenados en la antigua maestranza de villa Las Nieves, lugar del que fueron removidos junto a los vehículos chocados que iban a parar a ese recinto.

A propósito de ello, el director de Tránsito indicó que una buena parte de estos elementos han sido colisionados a causa de la escarcha u otras inclemencias del clima característico de esta ciudad. Sin embargo, no es menor que en esta época, donde ya casi no hay presencia de escarcha al menos en el centro de la ciudad, los funcionarios del departamento de Tránsito encuentren de 20 a 25 señaléticas dañadas todos los lunes.

El consumo de alcohol o drogas cuando se conduce, el manejo imprudente y no respetar las señales de tránsito, son también factores que influyen en la cantidad de accidentes que terminan por ejemplo arrancando de cuajo una señal de Ceda el Paso o un disco Pare.

“Por ejemplo, ahora se acerca el 18, el año pasado después del feriado por Fiestas Patrias encontramos de 40 ó 50 señalética dañadas y cada día lunes, por lo menos unas 25”, especificó Oyarzo, adelantándose a lo que puede ocurrir la próxima semana, luego de la celebración del 18 de septiembre que contempla de 4 a 5 días de asueto.

El director además hizo un llamado a los padres a poner ojo con lo que hacen sus hijos, pues en la mayoría de las veces tienen que ver con hechos de vandalismo perpetrados por menores de edad.

“Son muchachos que salen a “divertirse”, entonces es vital que haya más seguridad ciudadana, controles policiales, etc. Y también por supuesto el rol que desempeñan los padres, si en estos casos hay muchos niños metidos”, aseguró Oyarzo.

Sólo por hechos de vandalismo (pedradas, rayados, etc.), el municipio estaría perdiendo entre 40 y 50 millones de pesos al año, según contabiliza el departamento de Tránsito municipal.

Esto sin contar la cantidad de accidentes que se generan en la ciudad debido justamente a la falta de señaléticas que no están porque algún grupo de jóvenes las ha destruido de manera arbitraria para “divertirse”.

Próxima inversión

En este sentido, Sergio Oyarzo adelantó que su departamento, junto a la seremi de Transportes están trabajando en un proyecto para que en los próximos meses se dé a conocer de 15 a 18 lugares conflictivos donde instalarán semáforos nuevos para reducir en parte el índice de accidentabilidad.

Para ello, como municipio “vamos a ir a buscar los recursos externos para poder hacer una inversión, estimo de aquí a dos años más, de alrededor de 1.500 millones de pesos para poder instalar más semáforos”, adelantó el jefe de Tránsito.

Cabe señalar que muy contrario a lo que se pueda pensar, no es tan simple instalar un semáforo en un cruce vial. Para ello la norma exige ciertos requisitos como por ejemplo el flujo vehicular, alta circulación de peatones, incluso, justificaciones que incluyen cantidad de accidente.

“Para poder instalar semáforos se exigen requisitos de flujo, por ejemplo si hago una medición de 4 horas, deberían pasar cerca de 4.500 vehículos de manera constante y en el caso de que sean 8 horas, tendrían que ser 7.800 autos circulando de manera continua, lo cual no en todas las intersecciones de Punta Arenas se da”, indicó Oyarzo.

Y agregó que también se podría justificar a través de alguna norma que lo permite como por ejemplo “el alto flujo de peatones, de la misma forma que el índice de accidentabilidad, incluso habría que acreditar con número de fallecidos”, advirtió.

“Nosotros esto lo consideramos ilógico, porque yo tengo que esperar que hayan muchos accidentes o que hayan muertos para poder instalar un semáforo”, cuestionó Oyarzo y planteó la posibilidad de modificar la norma.

“Creemos que ahí hay un tema que se debe modificar sin perjuicio de lo cual, estamos trabajando en la medición de 33 puntos conflictivos en la ciudad de Punta Arenas para dar a conocer en los próximos meses los lugares justificados para instalar semáforos”, finalizó.

