Entre rings y vueltas de manivela

Por Dusan Martinovic

(Parte 2) En las llamadas de antaño las centrales cumplían una labor fundamental. Estas eran operadas generalmente por damas, las que a través de clavijas comunicaban al usuario del teléfono con su destinatario por medio de la conexión directa de las líneas En Magallanes el sistema a magneto fue utilizado durante más de medio siglo y a base de vueltas a la manivela fue el romántico proceder de esa nueva forma de comunicación

En los tiempos que corren, donde campean la telefonía móvil y el celular touch con Wifi, GPS, 4G y WhatsApp, en esta época en que incluso va desapareciendo la telefonía fija, pocos recuerdan que en el viejo Magallanes de principios de siglo los números telefónicos iban sólo del 1 al 210. Los hermanos Baldantoni, que poseían una empresa de ingenieros y constructora, tenían el número 1. De ahí hacia adelante un variado listado de números principalmente de empresas, aserraderos, almacenes, gerencias de bancos y compañías ganaderas, fueron poseedoras de teléfonos. Eran escasos los particulares que contaban con este lujo. José Menéndez, Moritz Braun y otros pocos podían comunicarse desde sus casas particulares con sus bodegas y negocios. Todo un lujo que pocos imaginaron algunos años antes.

¿Aló, con el gobernador Bories?

El primer contacto telefónico internacional en Chile se realizó el 25 de noviembre de 1900, entre el gobernador de Magallanes Carlos Bories Ortiz de Zárate y el gobernador provincial de Santa Cruz, Argentina, Matías Mac Kimley Zapiola, a través de la empresa Magallanes Telephone Co.

En noviembre de 1919, Las Ultimas Noticias reprodujo una conversación que a su juicio representaba el discreto nivel del servicio telefónico de la Chili Telephone (concesionaria telefónica en la zona central), “que cada día se hace más insoportable”:

– ¡Aló! ¡Aló! Déme el 125, Parque.

– Listo, Señor.

– ¡Aló! ¿Con el 125 Parque?

– No, Señor, con la Panadería San Diego.

– ¡Corte , Sr! ¡¡Aló!! ¡Oficina!

– ¿Aló?

– Le he pedido el 125 Parque y me da con la Panadería San Diego

– Es que como el 125 estaba ocupado…

El servicio en Magallanes no presentaba mayores problemas, el sistema a magneto fue utilizado durante más de medio siglo en Magallanes y a base de vueltas a la manivela era el romántico proceder y el común denominador de esta vieja pero efectiva forma de comunicación. Antes de hablar se daban varias vueltas, luego al contestar y para colgar la comunicación se volvía a hacer girar la manivela y así, entre vueltas y vueltas, la gente de antaño se comunicaba.

Los valores de las llamadas fueron variando con el transcurso de los años, pero como hoy, se cobraba por minutos, pero tenían un valor diferenciado si eran de mañana, tarde o nocturnos.

El servicio de larga distancia

Los servicios de larga distancia también tenían valores diferenciados y sólo funcionaban de 9 a 22,30 horas. Fue el 1 de septiembre de 1948 que comenzó a funcionar el servicio de larga distancia a Santiago, igual con horarios limitados. El servicio de larga distancia tenía diferentes modalidades: “Teléfono a teléfono” cuando la operadora conectaba dos líneas; “Persona a persona” en el que la operadora lo comunicaba con una “persona” determinada. Tiene esto relación cuando no se tenía la seguridad que la persona específica iba o no a contestar personalmente, por lo que junto con el número se le entregaba el nombre de la persona a comunicar. “Persona a persona con cita”, esta llamada era más destinada a hoteles o clubes, en la que se acordaba un horario de cita que la compañía telefónica debía agendar según los requerimientos de los solicitantes y coordinar dicha comunicación; y por último el “servicio persona a persona con mensajero”, cuando se quería comunicar con alguien determinado que no tenía teléfono, la compañía enviaba un mensajero a la dirección y persona con la cual se tenían que comunicar, coordinaba los horarios del llamado y buscaba incluso un teléfono para que esa persona se contacte con quien lo llamaba. Se agregaba al valor de la llamada el transporte y costo del mensajero.

En las llamadas de antaño las centrales cumplían una labor fundamental. Estas eran operadas generalmente por damas, las que a través de clavijas comunicaban al usuario del teléfono con su destinatario por medio de la conexión directa de las líneas. Cada punto de conexión en la central representaba un teléfono en una residencia, negocio u otra posición en la ciudad. En ciudades más grandes, había a menudo múltiples centrales.

Recién desde 1960 el servicio de operadora fue retirado progresivamente en la mayor parte de las ciudades, que la fueron sustituyendo por equipos automáticos. Sin duda fue un avance tecnológico, pero que dejó atrás la romántica y particular forma de comunicarse por medio del recordado teléfono con manivela.