Entregaron reconocimiento a Miguel Sierpe por su labor en el Core

El alcalde Claudio Radonich le otorgó al consejero regional Miguel Sierpe Gallardo un estímulo por su labor en la política en la Región de Magallanes y por ser el segundo presidente del Core.

Sierpe se mostró sorprendido por este reconocimiento y manifestó que no se esperaba este obsequio por parte del edil. “Agradecer al alcalde por esto que, para mí, resulta inesperado. Le decía que yo estoy medio asustado de los reconocimientos, primero del cuerpo de Bomberos, lo que me dejó sorprendido y, ahora, lo del alcalde. Lo que hacen es reconocer el trabajo que he hecho como presidente del Core. Aquí lo fundamental es que nos demos cuenta que lo que tenemos que hacer es trabajar de forma coordinada con el municipio de Punta Arenas y, específicamente, con entidades tan importantes”, señaló el consejero regional.

Igualmente, el alcalde Radonich dijo que este reconocimiento se debe a la importante labor que ha tenido Sierpe en la institucionalidad de la región, donde dijo que “no es un tema de política, es valorar el trabajo que ha tenido Miguel Sierpe en el Core”.