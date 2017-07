“Es importante que la primera autoridad sea electa por el pueblo para que responda a éste y no a parlamentarios que los instalan e instruyen en su accionar de acuerdo a sus intereses”

– Consejero regional calificó como “un fiasco” los aportes del gobierno para financiar iniciativas a través de fondos Fic y, respecto a que no se sabe si el terreno destinado al Cequa se alcanzaría a tramitar durante la actual administración, le recordó que fue una instrucción presidencial el que se instalaran estos centros de investigación como una medida descentralizadora.

No han pasado inadvertidas las declaraciones emitidas la semana pasada por el consejero Roberto Sahr, en torno a que el Centro de Estudios del Cuaternario Fuego-Patagonia y Antártica (Cequa) no ha tenido en estos cuatro años un respaldo efectivo por parte del actual gobierno regional, refiriéndose a que aún no se haya tramitado la construcción del edificio institucional en un sitio que fue aprobado por el Consejo Regional anterior y que está situado en la localidad de Barranco Amarillo.

En una nueva arremetida, Sahr denominó como “un fiasco” los aportes durante este gobierno en la región respecto al financiamiento de iniciativas a través del Fondo para la Innovación y la Competitividad (Fic).

“Lo real y efectivo es que durante este gobierno, en lo que a la región se refiere, los aportes han sido nulos, un fiasco; y en este momento está en proceso el concurso 2017 que espero termine exitosamente por primera vez. Además, por eso es importante que la primera autoridad de la región sea electa por el pueblo, para que dependa y responda a éste y no a parlamentarios que los instalan e instruyen en su accionar de acuerdo a sus intereses”, sentenció.

Sobre las objeciones que formuló Sahr sobre la demora en la construcción de una sede para el Cequa, el intendente Jorge Flies enfatizó el viernes que en este momento las principales preocupaciones en lo referido a infraestructura están ligadas a las instituciones públicas, sugiriendo el especial interés que presenta el integrante del cuerpo colegiado con dicho centro y asumiendo, a la vez, que no se sabe si esto se alcanzaría a tramitar durante la actual administración.

La réplica no se hizo esperar y Sahr difundió una particular declaración en la que le recalca a la primera autoridad regional que fue la propia Presidenta Michelle Bachelet quien instruyó la instalación de estos centros regionales de investigación como una medida descentralizadora.

“Este es el primer centro científico regional del país de este tipo, una institución cien por ciento regional y es, por eso, que tengo una preocupación especial, porque quisiera que todos los ciudadanos de nuestra región y, en especial, las autoridades tuvieran la misma o mayor preocupación y orgullo que la que tengo yo, tal y como la tienen las autoridades de otras regiones que han priorizado sus centros regionales de ciencias y que hoy día son verdaderos chiches para ellos, al contrario de lo que pasa en nuestra región”, respondió.

Terreno en cuestión

Respecto al terreno adquirido para la construcción del edificio institucional, el core calificó como “ridículo pensar que estando emplazado en Barranco Amarillo, esté en una posición lejana a la población”, afirmando que “esto no merece mayor comentario”.

“Es bueno aclarar que Cequa es una fundación formada por la voluntad de instituciones públicas, que son el gobierno regional, el Instituto de Fomento Pesquero (Ifop), la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (Conicyt) y la Universidad de Magallanes (Umag), donde el Gore es quien está mayormente representado en el directorio, (…) y no en fundaciones familiares, instituciones foráneas, menos extranjeras, o donde trabajen parientes, o donde se vea una posibilidad de empleo futuro que se puede dejar amarrado de antemano, gracias a decisiones de altísimos aportes financieros”, reprendió.