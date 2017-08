“Es mejor estar en el Consejo Regional que pararse con un cartelito en la plaza”

– El médico psiquiatra se presenta por primera vez a un cargo de elección popular y advierte que peleará hasta el final para que no saquen el Departamento de Psiquiatría del actual Hospital Clínico de Magallanes.

Se caracteriza por ser una persona muy cercana y frontal. Incluso, se atrevió a protestar solo en el busto de Cardenal Samoré con un cartel en contra de la directora del Servicio de Salud, Pamela Franzi.

Así es Juan Vukusic, médico psiquiatra que por primera vez se presentará a una elección popular, específicamente, la de consejeros regionales (Core).

El profesional, militante del Partido Comunista hace diez años, recordó que desde su juventud estuvo inmerso en actividades dirigenciales, ya sea en su etapa escolar, en la universitaria y luego en el Colegio Médico en Santiago, dejando atrás su participación más activa en política cuando terminó la dictadura.

“Sentía una responsabilidad de que la dictadura terminara lo antes posible y eso hice. Trabajé siempre en salud, también en la salud mental con los presos políticos y nunca tuve participación en actos que tenían que ver con otro tipo de acciones”, manifestó.

Después llegó a vivir a Punta Arenas, donde inicialmente tuvo una pequeña intervención en la política, pero reconoce que después no le llamó la atención seguir participando activamente.

“La política es algo que obviamente me ha interesado y creo que a todo el mundo debiera interesarle, a pesar de su desprestigio”, asegura.

Vukusic reconoce que en varias oportunidades algunos partidos políticos le pidieron participar en alguna elección popular, lo que nunca estuvo dentro de sus intereses, sin embargo, es hoy cuando le parece que ser consejero regional puede ser más útil.

“Eso me permite continuar con mi trabajo sin mayor inconveniente y me di cuenta que en el Core uno puede tener una oportunidad de incidir de una manera un poco mejor que pararse con un cartelito en la plaza”, admite el médico psiquiatra, para quien, pese a lo dicho, pararse con un cartel en la plaza fue una cuestión exitosa porque -a su juicio- logró el objetivo.

“Creo que el intendente tiene demasiadas facultades en relación a lo que ostenta el Core, pero eso, de alguna manera, va a ir cambiando. De hecho, este primer Core electo ha tenido mucha mayor participación social y se le ha dado más importancia a su rol”.

– ¿Cuál es la principal razón por la que decide presentarse por primera vez al escrutinio público?

– “La razón fundamental que me hizo decidirme a postular a Core es que se produjo un problema bastante complejo en el área salud, puesto que se decidió construir un edificio donde se trasladarían a los pacientes psiquiátricos y un geriátrico, que no existe en este momento, si bien es en el mismo terreno, es un lugar efectivamente bastante lejano al Hospital Clínico de Magallanes y eso implica una cantidad enorme de problemas prácticos que tienen algún grado de solución, pero el costo es muy alto. Creo que no se justifica y genera más riesgo para la vida de los pacientes ante un accidente o cualquier emergencia física que no se va a poder resolver fácilmente”.

– Y, ¿en qué etapa está esa decisión? ¿Ya fue aprobado?

– “Estamos en esa pelea, porque la historia era que nosotros aceptamos que se haga un edificio nuevo, pero que quedara conectado físicamente con el hospital, a través de una rampla. Eso es posible, para que no se pierda el sentido de lo que implica la integración.

Fueron años de peleas y conversaciones para mejorar lo que teníamos en Miraflores, luego pasamos al antiguo Hospital Regional y ahora estamos en el Clínico. En el proyecto inicial, estábamos incluidos, pero nos sacaron sin decirnos nada y ahí tuve mi primera intervención en el Core, porque fui a hablar para pedir que no lo hicieran. Los miembros del Core intervinieron y se logró evitar concretar la acción que el propio Jorge Flies, director del Servicio de Salud de esa época, mañosamente quiso realizar, ya que nosotros fuimos informados sólo al último momento de lo que se quería hacer.

Esa es una de las razones que me hizo pensar que el Core puede ser un lugar donde se pueden hacer cosas más útiles”.

Vukusic explica que la construcción de un nuevo edificio para los pacientes psiquiátricos es bastante compleja, que no la comparte en absoluto, como tampoco comparte que se haga un geriátrico que él asegura será un nuevo Eleam.

“Cuando hay personas de la tercera edad que, por diversos motivos, tienen que vivir en un lugar distinto a sus familias, deben estar más integradas a la comunidad, deben vivir en pequeños hogares que les permiten una mayor independencia y no estar con un hospital cuyo costo es enormemente mayor”, postuló.

“Ser frontal genera más

posibilidades de cambio”

– Usted siempre se ha caracterizado por ser frontal. ¿Cree que eso ayuda en política y que la gente lo valora?

– “Yo creo que eso es indispensable. Una de las cosas más complejas que todavía se percibe sutilmente en algunos aspectos, como secuela, como consecuencia de los años de la dictadura y la forma como fue la transición, ha hecho que la gente hable de política sólo cuando hay elecciones. La preocupación es quién va a ganar, quién va a quedar en este cargo, pero no hay una discusión profunda de lo que realmente debe ocurrir y, cuando sucede un hecho concreto donde la disposición de que las cosas cambien y mejoren no existe, o no está el interés de hacerlo, entonces evidentemente el hecho de ser más frontal y de plantear las cosas claramente genera muchas más posibilidades de cambio, entendiendo que las cosas se pueden hacer con respeto.

Por ejemplo, estoy en absoluto desacuerdo que saquen a los pacientes del hospital y voy hacer todos los esfuerzos posibles para que eso no ocurra. Entonces advertir con toda claridad que nosotros no vamos a salir de ahí, por ningún motivo, la gente podría decir: ‘¡Uy, qué raro!’, pero es mejor que eso quede claro y no que nos digamos cosas bonitas, que digamos que sí y después no, y le decimos a todo el mundo que sí, como acostumbra a decir el actual intendente, porque después en la práctica eso genera problemas en los que tienen que tomar decisiones”.

– ¿Quiénes respaldan a Juan Vukusic para que pueda ser electo?

– “Creo que el respaldo pasa fundamentalmente por lo que hemos hecho en salud mental, no sólo yo, sino que con un equipo humano enorme con mucho compromiso, porque este tema es transversal y nos afecta de alguna manera a todos en distintos aspectos de la vida, y la gente valora eso. Además, no tengo ambiciones en el sentido de tener cosas para mí, me interesa el ‘poder’ que se puede adquirir a través del Core para lograr cambios importantes, porque tengo la impresión real que se han logrado grandes cambios en el tema de la salud mental. Soy un médico dispuesto a trabajar, a ayudar a la gente, a no preocuparme tanto por mí, sino más bien por lo que los demás necesitan, y eso con un equipo motivado, con ganas, con una mística importante se ha logrado que exista esa imagen. Pienso que la gente valora lo que hacemos y también siente que se resuelven sus problemas, que reciben la ayuda que necesitan, y eso creo que es lo que más se valora del punto de vista de un modelo de sociedad evidentemente con un desarrollo más centrado en las personas, siento que es necesario priorizar cosas y eso se puede hacer desde el Core”.

– ¿Qué temas crees que se pueden resolver y son una prioridad?

– “Pienso que tenemos la oportunidad en Magallanes de resolver problemas que son graves, que son permanentes y que generan mucho sufrimiento, como, por ejemplo, el problema de las personas con demencia que no tienen quién las cuide; la gente de calle, el Sename. ¡Es impresionante que en la región no haya un hogar de menores! Nosotros hemos estado dispuestos a apoyar en eso, pero con un modelo un poco distinto, de hecho es posible que eso resulte, creo que esas son cosas fundamentales”.

– ¿Cree que ha habido una inoperancia de quienes son los responsables de implementar políticas en esta materia?

– “Yo creo que sí. Ahora hay que entender que es posible que la solución a esos problemas a nivel país puede ser extremadamente cara y compleja, o sea, lo que hoy en día se hace es ‘como peor es nada’, pero nosotros en la región tenemos la posibilidad de hacer algo mucho mejor, porque tenemos un pequeño grupo de personas que son identificables. En ese sentido, creo que hay que ponerle más acento a las cosas que son necesidades básicas de las personas y no pensar que las políticas públicas tienen que ser iguales en todos lados. Nuestra posibilidad de hacer algo distinto es real y su impacto también”.

– ¿Piensa que en salud se pueden hacer mejor las cosas?

– “Hay cosas que han sido súper útiles, que han sido muy buenas, que ha habido un gran desarrollo en muchos aspectos, pero hay temas que no son sólo de salud, sino que también están ligados a la salud y donde se puede tener una acción más efectiva.

Se ha invertido en salud, pero vuelvo a repetir, la gente tiene expectativas, como lo que pasa en Porvenir. Si yo viviera en esa localidad me gustaría que mi hijo fuera al pediatra y no tener que traerlo a Punta Arenas; lo que ocurre con las embarazadas es peor en Porvenir y Puerto Williams, pero creo que las cosas básicas pueden resolverse y eso depende única y exclusivamente de los incentivos económicos, no de otra cosa. La gente cada vez demanda más y tiene derecho a hacerlo, pero lo malo que ha hecho este gobierno y otros es que han acostumbrado a las personas a que si no se hace un escándalo, una movilización, una protesta, o llegar a extremos como quemarse a lo bonzo, cosas que llamen mucho la atención, no hay una respuesta inmediata, cuando muchas cosas sí se pueden resolver, pero se requiere de un cierto grado de priorización y creo que en eso hay cosas que se pueden mejorar sin duda”.

El rol del gobierno

y la Nueva Mayoría

– Usted es parte de la Nueva Mayoría, ¿cómo evalúa el respaldo que los partidos le han dado a la Presidenta Bachelet?

– “Creo que la DC ha jugado un rol bastante negativo en el programa de la Presidenta Bachelet, de lo que se pretendía lograr, que son cambios bastante profundos. Algunos de ellos se hicieron muy precipitadamente, han habido ciertas dificultades y las expectativas que se hizo la gente frente a esta nueva presidencia de Bachelet fueron demasiado altas, y creo que eso generó mucha frustración también y, entonces, hay un descontento muy grande”.

– ¿Cree que se ha perjudicado a la Presidenta?

– “Yo creo que ha habido un programa de gobierno que probablemente fue muy ambicioso, que generó muchas expectativas de cambio y eso no se ha logrado realmente. Ha habido avances importantes en educación, que no se notan, que al gobierno le ha faltado un mínimo nivel de comunicación para que la gente lo entienda. Acá teníamos la discusión de la desmunicipalización y uno no entiende porqué la bajaron, puesto que eso estaba dentro de las políticas inicialmente. Somos una comuna pequeña y creo que debió implementarse, porque podría ser una experiencia fácil de lograr, como muchas cosas acá donde llegar a acuerdos es bastante más factible. También están los problemas que han surgido de la Corporación, que no son responsabilidad del actual alcalde, sino que vienen de periodos anteriores de mucho desorden, gasto y cosa medio turbia, pero creo que Claudio Radonich ha tenido poca actitud para resolver las cosas, ya que no hay que dejar que se genere la angustia de que va a pasar algo terrible y en eso se han cometido errores. Creo que ha hecho algunas cosas positivas, porque me parece que en ninguna parte es bueno que haya operadores políticos o gente que gana la plata sin hacer nada, porque es plata de todos y no del alcalde”.

Llamado a votar y crisis DC

– ¿Cómo ve el escenario de la política?

– “Creo que estos años han sido realmente muy complicados, muy negativos para la participación política, yo creo y espero que la gente se de cuenta que tiene que participar, que tiene que votar. Por último, hasta ir a votar en blanco sirve, porque quiere decir: ‘No quise elegir a nadie’. Ha sido mucho todo lo que se ha sabido, las cosas turbias, y que viene de todos lados prácticamente, no hay ninguno que se salve en definitiva”.

– Y, ¿qué opinión le merece lo ocurrido en esta última semana con la crisis que vivió la DC?

– “La cosa mediática de lo que pasa con Carolina Goic es vergonzoso, tremendamente lamentable. Su partido en una instancia democrática, de la que ella es parte, toma una decisión que ella no comparte y se ‘retira a reflexionar’ con elástico para ganarle la mano a los que le habían puesto ‘esta posible trampa para que se vaya antes del 21 de agosto’. Si como Presidenta se enfrenta a una decisión tomada democráticamente que no le gusta, ¿renunciará? Entonces una persona que funciona así, como Presidenta sería un desastre, aún hay dudas sobre lo que realmente sucederá, pero me parece que el futuro político de ella no es muy promisorio dada toda esta circunstancia”.

– ¿Cómo ve el escenario presidencial con la candidatura de Alejandro Guillier?

– “Pienso que en la primera vuelta va a ganar Piñera con un porcentaje que podía ser cercano al 40%, y está la duda, porque podría ser que Beatriz Sánchez sorprenda y tenga una votación mayor a la que se supone. En lo personal, hubiese preferido que José Miguel Insulza o Ricardo Lagos sean candidatos del sector, porque Alejandro Guillier tiene poco carisma, por lo tanto la elección de él pasa por una elección práctica, porque es una persona que aparece como transparente, sin grandes conflictos, se supone independiente, de manera que todos los partidos de la NM podían tener a esta persona como representante, cuya función obviamente es mantener los cambios, avanzar en los cambios que se han propuesto, cosa que no ocurriría si ganara Piñera.

Ahora creo que todavía es muy incierto lo que va a pasar. Si Guillier pasa a segunda vuelta, creo que es mucho más factible que le gane a Piñera, ya que si es Sánchez la probabilidad de que Piñera sea Presidente es muy alta”.