Favorecida con casa propia: “Es uno de los días más importantes de nuestras vidas”

La ansiedad y sobre todo la emoción se apoderaron de las familias que ayer llegaron hasta la Avenida Canal de Chacao Sur para participar en la ceremonia de inauguración y de entrega de llaves de las 208 viviendas del Condominio Sur.

Y, es que por fin harían ingreso y se cumpliría el tan anhelado sueño de la casa propia. Para muchos, fueron años de espera, en los que tuvieron que lidiar arrendando en distintos barrios o viviendo de allegados en la casa de algún familiar o conocido.

El proyecto consistió en la construcción simultánea de 208 viviendas, divididas en dos conjuntos: “Construcción 96 departamentos Fondo Solidario Elección de Vivienda Punta Arenas Sur” y “Construcción 112 departamentos Fondo Solidario Elección de Vivienda Loteo Punta Arenas Sur”.

Ambos conjuntos habitacionales conforman un solo condominio de 26 edificios de 8 departamentos cada uno. Las viviendas poseen 58 m2 (primer piso) y 61,37 m2 (segundo piso más mansarda), distribuidos en estar-comedor-cocina, tres dormitorios, baño y logia.

Las dirigentas Roxana Gallardo, de la Agrupación “Mi esfuerzo, mi recompensa, mi hogar”, y Cecilia Ruiz, de la Agrupación “Luchando por un sueño”, coincidieron en que “hoy (ayer), es uno de los días más importantes de nuestras vidas”.

“Con la entrega de las llaves de nuestras casas se termina el peregrinar por los distintos barrios de Punta Arenas, hoy, este es nuestro barrio, nuestra comunidad y tenemos que aprender a vivir de esa forma, cuidarnos entre los vecinos, cuidar nuestros entornos y esto es lo definitivo, ya no hay más cambios. Aquí veremos crecer a nuestros hijos, nuestros nietos”, manifestó feliz la dirigenta Roxana Gallardo.

Además agradeció a las autoridades del gobierno anterior y a las actuales, reconociendo que este proyecto fue de largo plazo, y los instó a que pongan más énfasis en el tema de vivienda.

“Esto es lejos lo más importante para las familias. Necesitamos cosas básicas como trabajo, salud, educación y un techo donde criar a nuestros hijos”, sostuvo Gallardo.

Testimonios

A sus 86 años, María Jesús Aguilar Alvarado no pudo ocultar su emoción al saber que por fin tendría las llaves de su casa propia, esa que esperó desde que tenía 40 años. Entre lágrimas dijo “toda la vida esperando la casa propia, muchas veces fui rechazada y ahora, a esta edad, me salió el departamento, fueron muchos años luchando por este sueño, me siento realmente feliz”.

Alejandra Asencio esperó 15 años cumplir este sueño. “Estoy feliz, fue un largo proceso, muchos años, pero hoy en día me siento realizada junto a mis hijos de 14 y 12 años, ya que por 12 años vivimos en casa de mis padres y siempre estuve buscando una oportunidad que se dio gracias a la agrupación de vivienda ‘Triunfar’”.

Mario Calderón es otro de los beneficiados, y corresponde al 10% de varones que recibió su casa propia.

“Esto es espectacular, un sueño cumplido. Hace 10 años había empezado a postular con mis ahorros, pero no me resultaba, sin embargo, seguí insistiendo, fui muy perseverante en eso. Acá lo importante es que las personas entiendan que uno nunca debe desistir, uno tiene que ser perseverante para que resulten las cosas, por fin voy a poder traer a toda mi familia y estoy contento”.

En la ceremonia de entrega de viviendas, participaron autoridades del gobierno regional encabezadas por el intendente Jorge Flies, y el alcalde de la comuna, Claudio Radonich, quienes felicitaron a las dirigencias de las agrupaciones y las familias que las conforman, ya que por mucho tiempo y con esfuerzo lucharon por obtener su casa propia.

“El esfuerzo de este gobierno va en la línea de los temas que a ustedes les preocupan. Hoy están recibiendo estas casas, porque hicieron un esfuerzo gigante y gracias al convenio del gobierno regional y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo que firmamos partiendo en 2014 por varios miles de millones. Esto no sólo se refleja en las casas, sino en su calidad, van a poder sentirse orgullosos del barrio que están viviendo. El sueño de ustedes, es el sueño de nosotros y hoy es constante, y espero que las casas que les entrega Serviu las puedan transformar en hogar”, sostuvo la máxima autoridad regional.

