Escuela Bernardo O’Higgins logró reparar rotura de cañería y hoy reanuda sus clases

A primera impresión, parecía imposible que la Escuela Bernardo O’Higgins pudiera reanudar sus clases en la jornada de hoy, como era el deseo de su director, Julián Mancilla. El mismo docente abrió las puertas del establecimiento, emplazado desde 1967 en Chiloé 1443, mientras cuatro trabajadores buscaban la falla en el sistema de agua potable que, desde el sábado, inundó parte de las instalaciones del primer piso, obligando a la suspensión de actividades el lunes y martes.

Héctor Mancilla, del departamento de obras de la Corporación Municipal era quien estaba a cargo de las reparaciones. “Se está trabajando bajo el radier en busca de la cañería de dos pulgadas que se tiene que haber deteriorado por el tiempo. Vamos a ver durante el día ver si podemos detectar la falla y seguir procediendo a romper el radier y seguir buscando la falla”, explicó.

Las profundas excavaciones que debieron hacer, y la extensa red de cañerías, no auguraban una pronta solución, porque además, “las instalaciones son de la estructura antigua del edificio y posterior a eso se hicieron modificaciones cuando todas las escuelas debían tener acceso y se hicieron zapatas grandes, de casi un metro cincuenta y eso pudo haber provocado que se hayan asentado los terrenos con el tiempo. Tenemos que pasar bajo dos zapatas tremendas y llevamos tres días buscando”. De hecho, las tuberías más antiguas, según indicó el director de la Escuela O’Higgins, datan de 1947, y las más nuevas, de hace veinte años.

Mientras los trabajadores sacaban barro y agua del sector de cañerías, Julián Mancilla expresaba su esperanza de poder reanudar las clases en esta jornada, de modo que los 408 alumnos que forman la matrícula, solamente perdieran dos días. “Lo que lamento es que tampoco están recibiendo almuerzo. Ellos pueden venir a almorzar, hay alimento preparado para ellos, en frío, hemos hecho el llamado que vengan a buscar su almuerzo, pero en frío, no podemos tener comida caliente, porque no tenemos agua”, reconoció Mancilla pasadas las 13 horas. “El tema no es tan grave, pero pasa que como tenemos que dar el agua, se inunda, entonces la gente no puede trabajar. Si damos el agua no se pierde mucho pero la gente no puede trabajar al inundarse los pozos.

Pero en la tarde, Mancilla y los trabajadores concluyeron la labor con éxito. “Se encontró la falla, en el túnel con techo, no donde estaban haciendo los hoyos, un poco más de un metro desde el hoyo de tres metros que había. La falla era de la tubería nueva, que se reparó y todo quedó secando para poder recibir hoy a los alumnos”, aseguró satisfecho el director del establecimiento.

Julián Mancilla igual reconoció que además del trabajo, tuvieron una cuota de fortuna, porque “de repente el agua podía salir por un lado y la falla estar veinte metros más allá, eso nos hubiese complicado demasiado, tuvimos suerte que donde brotó el agua estaba la falla”, finalizó el director de la Escuela Bernardo O’Higgins.

