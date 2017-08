Escuela Patagonia realizará jornada artística para iniciar proceso de matrícula

La Escuela Patagonia representa una especie de rareza dentro del sistema de educación pública. A diferencia de otros establecimientos que han visto disminuir considerablemente su matrícula, en este caso, esos problemas no existen. 690 estudiantes desde kínder a octavo básico tiene la escuela ubicada en calle Covadonga al llegar a Capitán Guillermos. Sin embargo, sus directivos no se quedan en estas cifras y comenzaron su promoción para captar nuevos alumnos, pensando en el próximo año.

La directora de la Escuela Patagonia, Miriam Beltrán adelantó que para este proceso, planificaron una serie de actividades para entusiasmar a los papás con su proyecto educativo, ya que “tenemos establecido una capacidad por sala, de 40 alumnos. En general tenemos posibilidades de recibir para el año 2018 al menos cinco alumnos por curso. Además este segundo semestre hemos tenido varias matrículas que se han hecho recientemente”, partió detallando la directora.

La principal actividad se realizará el 25 de agosto y según adelantó Beltrán, “los estudiantes están preparando un acto que consiste en representar una obra literaria en su aula, eso es una invitación a la comunidad para que vean cómo trabajan los alumnos con sus profesores y la escuela estará abierta de 9,30 a 10,30 horas”. A ello se sumarán la promoción en los jardines infantiles cercanos así como el consultorio Mateo Bencur, a través de dípticos y afiches, además de entrega de material informativo mediante correo electrónico a los apoderados de los jardines Hoshken y Los Pioneros.

La directora enfatizó que en el establecimiento “tenemos una oferta muy interesante como proyecto educativo, porque tenemos variadas actividades extraescolares, una sala equipada de ciencias, otra para enlaces de computadores, con 35 equipos de primera generación, una biblioteca muy bien equipada, sala de música, una orquesta de cámara, nos destacamos en hándbol, y otras actividades que hemos hecho en el plan de formación ciudadana, donde desde esta edad escolar les enseñamos a ser correctos ciudadanos. También tenemos sello ambientalista que nos caracteriza, así como la vida saludable, la que se trabaja de forma transversal y también en el currículum”, describió Beltrán, junto con subrayar que en el pasado quedaron esos problemas de goteras que tan famosa hicieron a la escuela y que tras ser entregada reparada el año pasado, durante este invierno no volvieron a sufrir filtraciones de humedad.

Lo que sí aún no está resuelto es el uso del bus escolar que fue entregado por el municipio el año pasado y que se ha mantenido estacionado, dado que para su mantenimiento no se pueden utilizar recursos de la Subvención Escolar Preferencial y tampoco desde la Corporación Municipal se han entregado dineros para este fin. No obstante, “sé que se está trabajando con el seremi de Transportes para que el 2018 se destinen fondos para acercar a los niños de lugares más lejanos, porque tenemos alumnos que viven en Pampa Redonda, de parcelas”, indicó la directora.

Otro aspecto que destaca Miriam Beltrán es que “estamos marcando diferencias en el ingreso de horario diferido para que, durante el recreo, no se junten los niños del primer ciclo con los del segundo, los recreos de quinto a octavo y de primero a cuarto básico son diferidos, eso tiene que ver con el cuidado y clima de convivencia que es bueno y el alumno nuevo se adapta a la exigencia de la escuela, tenemos bastante controlados los casos de agresividad”.

La directora indicó finalmente, que cuentan con jornada escolar completa desde tercero a octavo, y que si bien “hemos evaluado que sea completo para todos, es probable que lo podamos hacer, pero estamos topando en que no tenemos espacios físicos, porque eso implica más salas y es una limitante en infraestructura que no es menor, pero eso se puede resolver”.