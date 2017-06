Presidente de la Cámara de Turismo, Austro Chile, Eduardo Camelio: “Ese edificio debería usarse para fines turísticos y no para vender hortalizas”

Directivo Eduardo Camelio, afirmó que todo el sector del puerto y la costanera en sí, ya están definidos como un nodo turístico y debería seguir siendo así.

Pasan los meses y a la fecha, el emplazamiento del anhelado Centro Hortofrutícola no tiene un sector definido. La semana pasada, el alcalde Claudio Radonich, ratificó su parecer de que las dependencias del ex Adelco -localizado en calle Boliviana esquina 21 de Mayo- no ofrecen las condiciones adecuadas para su emplazamiento -además del costo involucrado, más de 600 millones de pesos- , como sí sería a su juicio en el caso de los terrenos de la ex maestranza municipal, en villa Las Nieves.

Por su parte y ante dicho escenario en que a los pequeños agricultores no les queda más que esperar decisiones ‘de arriba’, sumó su opinión el consejero Dalivor Eterovic -quien presidía la Comisión de Presupuesto cuando le correspondió votar el proyecto, ahora sujeto a análisis-, señalando de manera enfática que si el jefe comunal desiste de ejecutar la iniciativa, debería ser otra la entidad que lo haga, definición que recae como facultad en el intendente Jorge Flies.

Turismo preocupado

Mientras esto se desarrolla bajo un halo de incertidumbre, el presidente de la Cámara de Turismo, Austro Chile, Eduardo Camelio, dejó entrever la preocupación del sector en esta materia. “Tenemos que pensar que hace poco la Empresa Portuaria Austral busca remodelar el terminal Prat con obras de muy alto nivel, por lo que pensar en que el edificio del ex Adelco se convierta en un centro hortofrutícola no nos parece lo más adecuado. Toda esa área está claramente definida para fines turístico y si ha de utilizarse en algún momento ese espacio, debiera ser para habilitar restoranes y tiendas de souvernir. El sólo hecho de que ahí llegaran camiones cargando y descargando productos como las hortalizas, significará inevitablemente que se genere mucha basura, lo que es un despropósito para la imagen turística, más aún donde hay un terminal internacional de naves”, indicó.

Lugar equidistante

Añadió Camelio que el levantamiento de un centro hortofrutícola debiera darse en un lugar equidistante de los puntos más poblados y de consumo de Punta Arenas. “Todo ese sector del puerto y la costanera en sí, ya están definido como un nodo turístico y debería seguir siendo así. Es cierto que hay compromisos municipales de antes con el ex Adelco, pero la verdad es que ahí los concejales deben contemplar que la ciudad tiene un despliegue turístico relevante y que la Epa está en una etapa de modernización. Ya hicimos llegar nuestro parecer al alcalde Radonich y es que “ese edificio debería usarse para fines turísticos y no para vender hortalizas”.