Esposo de Goic emplaza a diputado Morano y advierte a la ‘corruptela cupular’ que “Carolina no está sola”

“No hay que tenerle miedo a sacar a los fariseos políticos del templo. Por justicia y dignidad, emplazo a cada uno de los militantes DC a ¡barrer con este tipo de gente! Y, si a esta corruptela cupular les molestan estas palabras, les digo: ‘Carolina no está sola y yo tengo domicilio conocido’”.

Con este emplazamiento, el esposo de la senadora Carolina Goic, Christian Kirk Miranda, salió en defensa de la presidenta nacional de la Democracia Cristiana, luego de que ésta sufriera un fuerte revés en la última Junta Nacional, instancia de decisión política del partido que resolvió respaldar la repostulación del diputado por Rancagua, Ricardo Rincón, desoyendo el llamado a no hacerlo que previamente había formulado la timonel nacional del partido.

Kirk tiró sus dardos en contra de quienes apoyaron esta última opción, entre ellos el diputado magallánico Juan Morano, al que, junto con Gabriel Silver, Matías Walker y Fuad Chahín, expliquen sus razones para defender a la violencia en contra de las mujeres premiando con su voto la repostulación de Rincón.

“Hoy quedan quienes han manchado con sangre a la DC avalando esta candidatura parlamentaria, por lo que es necesario que den la cara y las explicaciones a las mujeres y hombres de este país, las razones de defender a un maltratador, para ser parte del Congreso”, enfrentó.

En este contexto de desazón que obligó a su esposa a anunciar que se tomará un tiempo para reevaluar su candidatura presidencial, Kirk le pidió a ella que no baje los brazos y que siga defendiendo lo que pocos se atreven a hacer.

La postura de Kirk está contenida en una carta que remitió ayer y que tituló ‘No a los maltratadores’. El siguiente es el texto de la misiva:

“Todos los días me toca palpar el ímpetu y las ganas, el sacrificio por el cual tú, Carolina Goic, tiene un solo fin: hacer las cosas bien y dignificar la política por podrida que ésta esté!. Son pocos l@s valientes que se atreven a desafiar las mal olientes mafias internas de los partidos, “que no son las bases del partido propiamente tal”, Estos ayer en la junta nacional de la Democracia Cristiana respaldaron la postulación del señor Ricardo Rincón al parlamento por este partido, aunque fuera sancionado por la justicia civil por maltrato intrafamiliar.

“Antiguamente un señor feudal podía matar a una mujer sin razón alguna, porque simplemente eran de su propiedad. Ha costado siglos en poder avanzar como sociedad en el respeto íntegro hacia las mujeres y hoy vemos como la mal oliente cúpula DC da un giro medieval, premiando a un maltratador de mujeres como postulante al congreso. ¡Cómo no sentir rabia, decepción de algo que todos entendemos como regla básica de convivencia! Hoy se avala la violencia contra las mujeres sin sanción social, hoy se quedan sin justicia ética y moral, las Nabila Rifo, Carola Barría, Carolina Hidalgo. Cualquiera de sus agresores puede inscribirse en la DC y ser parlamentario, incluso puede llevar un grupo de adherente, para también ejercer amedrentamiento y violencia política como lo hizo el señor Rincón en la junta anterior y la de ayer con gran naturalidad armando un escenario violento que pareciera rodearlo a donde va.

“Hoy quedan quienes han manchado con sangre a la DC avalando esta candidatura parlamentaria, por lo que es necesario que den la cara y las explicaciones a las mujeres y hombres de este país, las razones de defender a un maltratador, para ser parte del congreso. Yo los emplazo… y como las cosas son con nombre y apellido, ud. señor Diputado: Juan Morano Cornejo, Gabriel Silver, Matías Walker, Fuad Chahin por nombrar algunos, expliquen sus razones de defender la violencia hacia las mujeres premiando con SU VOTO la repostulación del señor Rincón. Espero que las bases democráticas del país en las próximas elecciones hagan sentir el malestar y la rabia para que no sean elegidos como representantes del pueblo de Chile.

“Hoy, como nunca, te pido que no bajes los brazos; que sigas defendiendo lo que pocos hoy se atreven a defender, como lo es la ética en el ejercicio público, porque no estás sola, cuentas conmigo y muchos más que te defenderemos de estas hienas.

“Hoy esta pelea recién comienza y como muy bien dijiste: “Esto es para valientes y no para cobardes”. La única forma de limpiar la casa es barriendo dentro de ella y sacar la basura que tan mal olor expele en Alameda 1460. Y no hay que tenerle miedo a sacar a los fariseos políticos del templo, por justicia y dignidad, emplazo a cada uno de los militantes DC a barrer con este tipo de gente!. Y si a esta corruptela cupular les molestan estas palabras les digo: ‘Carolina no está sola y yo tengo domicilio conocido’”.

