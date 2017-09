Si bien a la salida de la sesión extraordinaria del Concejo Municipal se hablaba de la aprobación de 280 millones de pesos para que la Corporación Municipal pueda pagar los sueldos de los profesores correspondientes a septiembre, los docentes no salieron del todo convencidos. Apegados al dicho de ‘ver para creer’, hubo una conformidad a medias respecto de la resolución del Concejo, tal como lo expresó la presidenta regional del Colegio de Profesores, Violeta Andrade.

“Estamos en la misma incertidumbre, porque a pesar de que votaron y se dieron los fondos, faltan 200 millones. No tenemos la certeza que los sueldos van a estar, hablaron del 2 de octubre, pero a nosotros nos pagan el último día hábil, que es el 29 de septiembre. Los que trabajamos con el BCI nos pagan el 28, entonces tenemos que esperar hasta el 2, además que no dieron ninguna explicación respecto de cómo se va a arreglar y el mismo Segundo Alvarez (secretario general de la Cormupa) no tiene certeza de lo que sucederá en octubre”, reflexionó la dirigenta.

Andrade, con una risa resignada, añadió que se encuentran en estado de alerta y que “estamos casi como una Teletón juntando los pesos para pagar los sueldos del personal de los establecimientos educacionales, seguiremos en espera”, lamentó la presidenta regional, que convocó para el jueves 28 a una asamblea en la sede del Colegio de Profesores, instancia en la que esperan contar con un abogado proveniente de nivel central.

Violeta Andrade cuestionó además la responsabilidad que se les asignó a los docentes, respecto de la baja asistencia de los alumnos a los establecimientos, lo que sumado a la disminución de las matrículas, configuran un escenario poco favorable para los fondos que perciben las instituciones educacionales. “No sé si es nuestra responsabilidad que los alumnos vayan a clases, nosotros cumplimos con nuestro trabajo, que es hacer las clases y son los apoderados quienes tienen la responsabilidad con sus hijos. Si los niños no van a clases no es porque el profesor no lo levante en la mañana, es porque el apoderado el que no lo envía”, recalcó la presidenta regional del Magisterio.