“Este alcalde dijo que iba a salir de las páginas judiciales y él mismo ha provocado una judicialización en la Cormupa”

Dice caminar tranquilo, con la frente en alto por las calles de Punta Arenas, donde –asegura- las personas lo saludan y lo recuerdan por su trabajo al mando de la municipalidad de Punta Arenas. Emilio Boccazzi Campos, otrora jefe comunal, ahora observa su horizonte en el salón Nelda Panicucci de la intendencia, preparando su candidatura al Consejo Regional (Core) como aspirante independiente apoyado por el Partido Radical (PR).

A la vez, desde julio a la fecha se mantiene –según afirma- bastante ocupado en un reemplazo al interior del área de infraestructura de Gendarmería, en su calidad de arquitecto, focalizando su labor en múltiples obras estructurales en los distintos centros penitenciarios de la región.

Sin embargo, no presentó reparos al ser consultado por la acentuada contingencia que emana diariamente desde el Palacio Montes, escenario en que el ex edil tiene una visión crítica de los primeros nueve meses de Claudio Radonich como timonel en la dirección de la comuna, reprochando en duros términos lo que, a su juicio, considera como una “grave crisis” que afecta a la Corporación Municipal (Cormupa), inestable situación que –asegura- es “pretérita” a su gestión, pero que esta administración se habría encargado de agravar.

Adicionalmente, resolvió no referirse en mayores términos a la querella que interpuso en su contra el actual alcalde a inicios de esta semana. Aunque referido al contrato de recolección de residuos domiciliarios, advirtió su extrañeza respecto a que la empresa DMO haya desistido de adjudicarse el servicio, presumiendo incluso una “especie de colusión”.

– ¿Cuál es su visión como ex jefe comunal de lo que ha sido la gestión del alcalde Radonich en estos nueve meses?

– “Yo tengo una visión bastante crítica fundada, principalmente, en consideración a innúmeras personas con las que he conversado que tienen un espacio de tensión al interior del municipio, como los funcionarios municipales y dirigentes sociales, con los adultos mayores que han perdido privilegios, con los niños de la comuna que han perdido reivindicaciones importantes. Se han ido funcionarios históricos del municipio que trabajaron por mucho tiempo y personas que le hacían bien a la ciudad. Siento que ha habido un afán, de parte de esta autoridad, de mirar constantemente para atrás y no para adelante. Cuando nos eligen como autoridades es para que gobernemos y resolvamos los problemas, pero no anclarnos en vivir mirando hacia atrás. Siento que hay un alcalde que se afana en buscar culpas y que grafican un desconocimiento profundo de la situación que implica ser alcalde de una ciudad”.

– ¿A qué se refiere con eso?

– “Todavía se están entregando obras que gestó mi administración, que fueron trabajadas por largo tiempo, que fueron prioridades que tuvimos nosotros como administración y se dejaron muchos otros proyectos que hoy están en el baúl de los recuerdos. Hay un afán de querer borrar todo lo que hubo y creo que tiene profundas contradicciones en su vida, que lo llevan a tener profundas contradicciones respecto de estar permanentemente negando cosas. Se ha intentado socavar el proyecto de la Farmacia Comunal, que quedó financiado con recursos provisionados por el anterior Concejo Municipal, como también se ha hecho con el proyecto de Transporte Escolar, que fue exitoso de mi antecesor, que yo lo enriquecí y lo traté de perfeccionar. Se ha intentado confundir teniendo hoy día un estudio de grabación que prácticamente no está prestando los servicios para los cuales fue pensado. Este alcalde se ha afanado en desactivar un proyecto tan importante como el Centro Hortofrutícola, aunque el intendente ha tenido la visión de llevarlo adelante, por una petición mía. Yo siento que hay muchos arrepentidos en la ciudad, hoy día hay un municipio que está cerrado para muchos dirigentes sociales, hay un interés de desactivar todo y que todo lo anterior fue malo. Yo soy autocrítico y se puede decir que quizás muchas cosas no se hicieron tan bien, pero fuimos una administración tremendamente realizadora.

“Se habló en algún momento de transparencia y lo primero que se hace es traer a ex derrotados de juntas políticas del año pasado, como al señor Matías Fortuño, que ha tenido un maltrato permanente con los funcionarios municipales, han desactivado una Secretaría de Planificación que venía andando hace veinte años. Se trajo a Nicolás Cogler cuando se hablaba de los operadores políticos y esta administración ha tenido más que ninguna otra. Prueba de ello es que hoy día los dos candidatos que lleva la derecha en Punta Arenas pasaron por el municipio, aunque aparto a la señora Sandra Amar, que, al menos, tiene una experiencia y una profesión conocida, pero el señor Cogler no tiene ninguna profesión ni expertise y se le trajo teniendo un tremendo sueldo que no había tenido ningún funcionario externo del municipio. Este alcalde dijo que iba a salir de las páginas judiciales y él mismo ha provocado una judicialización en la Cormupa, al haber echado a una cantidad importante de personas y también en el municipio”.

Querella en su contra

– El alcalde Radonich presentó una querella en su contra por el desfalco en los fondos Faep y, por otra parte, se ha señalado constantemente que su administración fue la principal responsable de la crisis que vive la Cormupa. ¿Cómo reacciona ante lo que se le acusa?

– “Estamos claros que nos vamos a ver en los tribunales de justicia, nos vamos a defender ahí, pero yo no voy a entrar en el comentario preciso de aquello. Ya estuve en el Centro de Justicia firmando un patrocinio con un abogado destacado y sólo puedo decir que, sin perjuicio del derecho que él pueda tener de demandarme, sí ha provocado y va a provocar una cantidad importante de pérdidas. Los juicios perdidos del bono proporcional, que se tiene que pagar dentro de poco tiempo, no fue ocasionado por mí, corresponde a periodos pretéritos y tampoco le estoy echando la culpa a los otros alcaldes. El bono Sae (Subvención Adicional Especial) que me tocó pagar en 2015 también es de tiempos pretéritos. Pero este alcalde sí ha provocado él en forma personal, con la cantidad de personas que sacó intempestivamente del municipio, sabiendo que la Corte Suprema hace tres años viene fallando a favor de los trabajadores a honorarios, y ya tuvo un primer revés teniéndole que pagar al ex concejal Mario Pascual, que era psicólogo de la Cormupa, como también al ex director de la escuela Pedro Sarmiento de Gamboa, don Juan Carlos Alvarado, y a varios otros que se le vienen por ese impulso. Ha actuado con un sectarismo que yo no había visto y creo que le hace muy mal a la comuna y al país”.

– Pero en sí la querella apunta a la utilización de fondos específicos en otro tipo de destino, como lo que ocurrió en su momento con los recursos Subvención Escolar Preferencial (Sep) y ahora con los fondos Faep (Fondo de Apoyo a la Educación Pública).

– “Yo, lo primero que tengo que decir es que el sistema educacional está desfinanciado estructuralmente hace mucho tiempo. Hemos pasado de tener más de 20 mil alumnos hace 17 años a tener menos de 12 mil alumnos en la comuna de Punta Arenas. Sin perjuicio de eso, seguimos teniendo un sistema escolar municipal bastante robusto, pero ha decrecido en la mitad la cantidad de alumnos y el mismo alcalde lo ha estado diciendo, es que hay un tema que tiene que ver con la merma que ha ido progresivamente decayendo en el tema de la asistencia y eso, en alguna manera, también responde a que el sector público y los colegios municipales se están quedando con los niños más vulnerables. Por lo tanto, lo que dijimos en muchas ocasiones es que este es un sistema perverso que tiene que cambiarse, eso se lo pedí a la Presidenta Bachelet, de que partiera desmunicipalizando en la comuna de Punta Arenas.

“Se ha tratado de hablar de una friolera de números, de ocho, nueve, trece y hasta de 15 mil millones (de pesos) y me parece poco serio que se estén hablando de tantas cifras, porque dentro de ese monto se está metiendo el bono proporcional y el bono Sae los que no provoqué yo y, evidentemente, traíamos una situación compleja. Me tocó hacerme cargo a fines de 2012 de pagar consumos básicos atrasados, nos hicimos cargo también de un préstamo que el banco BCI le había efectuado a la Cormupa cuando se podía utilizar el sobregiro producto de un juicio perdido de las horas Jec (jornada escolar completa), que fue de la administración del alcalde Morano. Es, por esto, que todos estos temas tienen que ver con una línea de tiempo bastante más larga, no con la caricatura que ha tratado de llevar el alcalde”.

– Pero con respecto a la pregunta, la querella alude a las órdenes que usted habría dado a la ex secretaria general de la Cormupa, Cristina Susi, para transferir el dinero de los fondos Faep a otras cuentas con destinos distintos a los acordados en el programa…

-“Esas afirmaciones livianas se verán en el juicio y todos los objetivos del Faep están cumplidos de todos los años. Los recursos fueron invertidos como corresponde y lo acreditaremos cuando llegue el día, pero lo que quiero decir es que estamos ante una situación compleja, el sistema escolar municipal en Chile está en crisis, Punta Arenas no es la excepción sino que es más notorio aún porque hemos tenido causas judiciales importantes. Tengo una profunda convicción de que había que hacerse responsable de que la cosa caminara, pero también muchas veces se lo dijimos a los ex ministros de Educación Schmidt, Eyzaguirre y Delpiano de que queremos partir siendo desmunicipalizados”.