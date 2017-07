Bianchi y despenalización del aborto: “Este proyecto se centra en la situación de mujeres que cuentan con especialistas, desprotegiendo a quienes viven en regiones”

Aunque el proyecto de ley que despenaliza el aborto en tres causales (riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal, e interrupción del embarazo en caso de violación), tuvo su revés ayer en la Cámara de Diputados, donde no logró alcanzar el quórum requerido (66 votos a favor, 40 en contra y 1 abstención), debiendo ser sometido a su tercer trámite legislativo, en Comisión Mixta, el senador Carlos Bianchi, mantiene la convicción que la votación que el pasado martes acogió a trámite la iniciativa en la Cámara Alta, es incompleta. El parlamentario que votó afirmativamente el proyecto de interrupción del embarazo, sólo en la causal de riesgo de vida de la madre, argumentó a este medio que -tras presentar indicaciones que fueron revisadas en la Comisión de Salud- estas no prosperaron, quedando fuera la iniciativa legal, de la dotación de especialistas en regiones, generando un acceso ‘desigual’ en los accesos de atención en salud.

“Llama la atención que en esta iniciativa legal se den dos categorías de mujeres, dando prioridad a las que viven en Santiago, porque este proyecto se centra en la situación de mujeres que cuentan con especialistas, desprotegiendo a quienes viven en regiones”, apuntó el senador magallánico.

“En caso de que en la comuna donde se debe realizar la intervención no se cuente con médico (a) con las habilidades específicas requeridas, el prestador de salud deberá derivar a la mujer en un plazo máximo de 24 horas, a la comuna más cercana en donde se encuentre el médico especialista”, expresó Bianchi, dando lectura a una de las indicaciones que fueron presentadas en la Comisión de Salud”, la que no habría sido avalada por todos los senadores presentes en dicha instancia, según detalló Bianchi.

Cuestionamientos a senadora Goic

En abierta contraposición con la senadora Carolina Goic, quien avaló la iniciativa promulgada por la Presidenta Bachelet en todas sus causales, Bianchi reprochó que ‘su par’ magallánica, no haya ajustado su votación, concordante a la realidad de la Región de Magallanes, donde se ha reparado en varias ocasiones la necesidad de médicos especialistas, según observó.

“Siento que hay personas que se olvidaron de lo que implica, la realidad de vivir en regiones y eso, es dar la espalda a todas las mujeres de regiones, donde no hay especialistas. Recordemos que en todo Chile sólo hay 56 especialistas. Entonces la indicación que yo perdí en la Comisión de Salud -que fue la instancia donde se debatió la causa de inviabilidad fetal- la senadora Goic no la votó a favor, ni la defendió”, apuntó Bianchi.

“Se garantizan los traslados”

La senadora Carolina Goic en tanto, afirmó a este medio, que ella misma fue una de las que defendió férreamente el financiamiento en todo lo que dice relación al acompañamiento de los exámenes médicos que le corresponderá efectuar al equipo profesional de especialistas, en el caso de la causal de inviabilidad fetal y la de violación.

“Lo que era relevante aquí era, garantizar los recursos. Y hoy existen 5 mil millones, para todo lo que refiere al acompañamiento en salud. Estamos hablando de recursos que logramos duplicar y que están destinados a la contratación de personal, al apoyo psicosocial (…) Y el caso de especialistas de salud materno-fetal, se va a fortalecer en la red de salud. En muchos casos, se van a financiar los exámenes necesarios para el diagnóstico y si la mujer tiene que viajar a un centro más especializado, lo que garantizamos es que estén financiados los traslados”, detalló Goic, quien aclaró que el proyecto en trámite, no apunta a despenalizar el aborto libre, sino que lo norma, en casos puntuales, promoviendo el acompañamiento de un equipo médico, en el caso que así se requiera.

