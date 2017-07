“Estoy convencido, a estas alturas, que como los escolares no votan quedaron rezagados y olvidados de la agenda”

– El alcalde Punta Arenas nuevamente tiró los dardos al gobierno, argumentando que el hoyo financiero de la Cormupa le lleva a preguntar: “¿Quién fiscaliza? ¿Dónde estaba la Superintendencia de Educación? Son fondos públicos”, replica y reitera su queja por la nula respuesta obtenida de la intendencia y la seremi de Educación.

“Han pasado muchas semanas y todavía estoy esperando respuestas concretas que no llegan. Tienen que buscar una solución ahora porque aquí está en peligro hace mucho tiempo la educación pública en Punta Arenas”.

Tal es la opinión que sostiene el alcalde Claudio Radonich, quien sigue insistiendo que el gobierno no puede desentenderse del grave hoyo financiero que heredó y que tuvieron a unos 12 mil 500 alumnos del sistema municipal en riesgo de no poder iniciar mañana el segundo semestre escolar por las millonarias cuentas impagas de electricidad y gas que arrastran 21 de los 28 establecimientos de la comuna.

“La Constitución establece que es un derecho de los habitantes de nuestro país el acceso a la educación. Por tanto, no les quepa duda que estamos con análisis jurídico con respecto a la responsabilidad del Estado en toda esta situación”, advierte Radonich al intendente y a la seremi de Educación ante lo que considera la nula respuesta obtenida de parte de ellos para encarar esta crisis.

Pese a ello, se mantiene firme en la convicción de que trabaja por y para los vecinos y quiere proyectar todo su esfuerzo en mejorar la calidad de vida de todos y todas. Respecto de las millonarias deudas, juicios y problemas heredados, señaló que siempre buscará darles la mejor solución, pero que también le gustaría que los responsables paguen.

Primer semestre al mando:

“Ha sido bastante intenso”

– ¿Qué tan difícil ha sido enfrentar todas estas situaciones complejas, como la millonaria deuda de la Corporación Municipal?

– “Yo quiero distinguir lo que es la municipalidad de la Corporación Municipal. La municipalidad tiene números normales, pero tiene un presupuesto bastante pequeño. Esto es como las familias que tuvieron mucho dinero, pero ya va quedando poco y se vendieron varias propiedades y sólo tienen plata para pagar las contribuciones pero no para hacer inversiones en la casa.

“Nosotros tenemos un presupuesto de 17 mil millones de pesos, pero el 90% es dinero que ya está comprometido: las remuneraciones de los funcionarios, todo lo vinculado al sistema de aseo, que hay que distinguir, aseo domiciliario, el vertedero, la mantención del vertedero, áreas verdes, eso junto con la luz, ahí hay un gasto por año cercano a los 4 mil millones de pesos.

“Es una cifra importante que ya está comprometida, sin contar todos los aportes que este año le hemos hecho a la Corporación Municipal, que a la fecha les hemos transferido 1.500 millones de pesos. Entonces, nosotros tenemos que estar constantemente atentos a postular a fondos a nivel regional o a nivel sectorial para poder hacer inversiones para permitir que nuestra ciudad siga creciendo, se siga desarrollando y que mantengamos un estándar urbano que permitan que las familias tengan una mejor calidad de vida”.

– Cuando ustedes recibieron la Cormupa, ¿cuál fue la deuda que ellos les dijeron que tenían? ¿A qué responde este hoyo financiero?

– “El 14 de diciembre cuando asumimos en la Corporación Municipal, una semana después nos indican que la deuda era de 4.800 millones de pesos. A la semana siguiente, nos dimos cuenta de que eran 10.500 millones de pesos. ¿Cómo nos entregan un documento formal con tal diferencia de cifras? Eso ha obligado a que recién unas semanas atrás podamos tener contabilidad fidedigna, porque la contabilidad existe, pero los números no eran reales. Y sobre eso ahora está pendiente la auditoría, que no es fácil.

“El año 2015 y el año 2016 se produce este crecimiento exponencial de la deuda que la duplica. Entonces, la pregunta es: ¿Quién fiscaliza? ¿Dónde estaba la Superintendencia de Educación? Son fondos públicos. Hay que reconocer el trabajo de algunos concejales que fiscalizaron esto. Pero ahora todos me dicen que me lo advirtieron, pero no encuentro ninguna notificación formal.

“Aludo durante estos días complejos por el corte del suministro eléctrico a los colegios, situación que fue advertida días antes a la ministra de Educación. ¿Por qué el ministerio de Educación no solicitó respuestas a la Cormupa sobre estos temas que al parecer eran públicos y solamente bastaba leer el diario? Pero, hoy finalmente se hipotecó la educación pública en Punta Arenas y ahora estamos pagando las consecuencias de ello. A mí me hubiera gustado tener una respuesta concreta de una ayuda, más allá de la buena voluntad, porque aquí se requieren fondos públicos”.

– ¿Usted se refiere a la respuesta que dice no haber obtenido del intendente?

– “Tuvimos una reunión hace varias semanas, después que me reuní con la ministra en Santiago. Entonces, me indicó que la única fórmula que tenía el ministerio para aportar dineros frescos era que Punta Arenas quedara en el primer grupo de municipalidades que pasarán a desmunicipalizar la educación. Yo, en lo personal, estoy en contra de la desmunicipalizacion, pero aquí yo no hago leyes, las cumplo. Le pregunté de cuánta inyección de plata estamos hablando, porque sobre cien mil millones de pesos es algo concreto, el resto es bicicleta más grande no más.

“Han pasado muchas semanas y todavía estoy esperando respuestas concretas que no llegan. Tienen que buscar una solución ahora porque aquí está en peligro hace mucho tiempo la educación pública en Punta Arenas”.

– ¿Se ha puesto en el caso de que no obtenga ninguna respuesta de nada ni de nadie?

– “Sí y tenemos un plan de contingencia, pero también quiero recordar que la Constitución establece que es un derecho de los habitantes de nuestro país el acceso a la educación. Por tanto, no les quepa duda que estamos con análisis jurídico con respecto a la responsabilidad del Estado en toda esta situación.

“Yo no quiero jugar a la especulación, pero a mí me parece extraño que no tengamos ninguna respuesta del ministerio de Educación. Porque las respuestas que he obtenido son: ‘No se puede, no se puede, no se puede’. Tenemos 1.300 millones de pesos retenidos que eran de la Corporación pero que fueron retenidos por el ministerio por no pagar la previsión de los trabajadores.

“Pedimos formalmente a la seremi que no nos retengan la plata, porque ese dinero va exclusivamente al pago de los derechos de los trabajadores y aún no tenemos respuesta. Entonces, estoy convencido, a estas alturas, que como los escolares no votan quedaron rezagados y olvidados de la agenda.

“Todos me dicen que esto no se puede hacer porque la “ley lo impide” y ¿por qué, mejor, no cambiamos la ley para que se pueda generar los financiamientos con fiscalización de verdad?

“Los fondos Faep, que son Fondos de Fomento a la Educación Pública, es plata nuestra que se nos adelanta en cuotas, pero no son fondos frescos y sólo permiten pagar deudas hasta el 2014, pero las deudas del 2015 y 2016 son las que se duplicaron y que son las de los trabajadores. De esto sabía la ministra y el intendente hace más de diez días. Pero ahora me dicen: ‘La culpa es de la Cormupa’, pero yo digo: ‘La Cormupa recibe fondos públicos’. Lo que estoy advirtiendo es que nosotros somos mandantes, porque la subvención la envía el ministerio, ¿y si no fiscalizaron qué hacían con la plata antes, ahora se van a lavar las manos?

“Lo que yo quiero ahora, porque no encontré ninguna acción concreta y lo he preguntado nuevamente, de una multa de una fiscalización a las platas. Porque ahora esto es la consecuencia de la farra, donde hubo muchos cómplices pasivos de los últimos dos años”.

Denuncias por maltrato y licitación de la basura

– ¿Qué ha pasado o en qué están las denuncias de trabajadores de la municipalidad que acusaron malos tratos?

– “Es que no hay nada concreto. No tengo ninguna denuncia concreta, lo que yo he dicho es que las personas que aluden son tan funcionarios como el resto. Yo tengo varias denuncias, pero siempre lo que hemos hecho es respetar la dignidad del trabajador y no las hacemos públicas mientras no se genere la investigación concreta. Hay algunas que son importantes y las menos importantes están donde corresponde. En temas de probidad, han terminado con despido; otros temas en la fiscalía y temas con envergadura concreta, en sumarios.”

– ¿Es efectivo que las empresas que se han presentado a la licitación de la basura, tal como acusan los recolectores, tiene sueldos más bajos?

– “La licitación de la basura es el contrato más caro que tiene la municipalidad. Estamos hablando de 10 mil millones de pesos por 6 años y este contrato termina en noviembre. El tema del contrato de la basura siempre genera mucho interés económico. Sino, pregúntale al alcalde de Maipú y de Cerro Navia que estuvieron vinculados a eso y que están en una investigación.

“Lo que nosotros hicimos es cumplir a rajatabla la ley de compras públicas. Yo tengo tres objetivos con esto: velar por mejorar el estándar de la ciudad, que creció 90 hectáreas, que tiene que seguir pensando en un contrato para seis años más, donde el servicio sea tan bueno aquí en el centro como en cualquier parte de la ciudad; segundo, los derechos de los trabajadores y tercero, las finanzas municipales.

“Esto nunca ha estado exento de polémicas. Ahora se presentó un recurso en tribunales pidiendo que se paralizara la licitación y la Corte dijo que no y nos dio tiempo para poder responder. Entonces, estamos apegados a la legalidad y estoy seguro, como ha sido la tradición, que los beneficios de los trabajadores se van a mantener y se van a aumentar respecto de los que están. Hace poco nos informaron que a los trabajadores les habían subido el sueldo en 14 mil pesos y estoy seguro que podemos llegar a un acuerdo con las empresas que están postulando”.

“Invernadas exitosas”

– Hagamos un balance de las Invernadas.

– “Exitosas. Todas las cifras que tenemos son muy favorables. Tuvimos más de 30 mil personas el día sábado y más de 25 mil, el día domingo. Un comportamiento ejemplar del público. Según Carabineros, hubo un par de situaciones complejas, pero estamos hablando de 55 mil personas. Por primera vez, tuvimos un concierto al aire libre al que se quedaron casi 4 mil personas, lo que demuestra que se pueden hacer y, por ende, pensamos que es una línea que se debe mantener. Quiero destacar a Entel que financió el 50% de los fuegos por primera vez y con la campaña Ilumina Tu Ciudad, donde Edelmag nos colaboró con las luces de la plaza y calle Bories. También felicitar y agradecer a las 2.200 personas que fueron los protagonistas de este Carnaval que – insisto- ya tiene un carácter nacional y tenemos que perseverar en eso”.

– En términos económicos, ¿cómo le fue al sector hotelero y comercial? ¿Llegó tanto turista como se esperaba?

– “Nosotros tenemos muy buenas cifras del arribo de los turistas por vía aérea, lo que se condice con los datos de nuestros kioscos de turismo. Aún hay que afinar unos pequeños detalles para que esta fiesta tenga mejor cobertura. Estoy convencido de que nuestra ciudad debe ser la capital del invierno de Chile y que las actividades de las Invernadas se inserten dentro de actividades nacionales, que las personas del norte del país y en el extranjero vengan a nuestra ciudad como una alternativa de vacaciones durante el invierno y no solamente durante el verano”.

– ¿Están dadas las capacidades para que una gran cantidad de gente llegue, por ejemplo, durante el fin de semana del Carnaval?

– “Aquí tenemos un turismo que es para todos los bolsillos. Tú encuentras hoteles muy caros, unos que no son tanto, pero también muchos hostales, residenciales “bed and breakfast” que están al alcance de bolsillos menos abultados. La idea es que nuestra ciudad esté abierta a todo tipo de turistas, queremos que se caracterice por tener un turismo receptivo, que no sea un lugar elitista. Somos una ciudad invernal y tenemos que apostar a que la oscuridad sea una oportunidad, que entre todos construyamos un lugar donde el turista quiera venir a pasar un fin de semana con nosotros”.

– La limpieza tras el Carnaval fue tema y creo que un ejemplo a imitar por otras comunas que tienen grandes eventos que congregan miles de personas, lo que al otro día se nota.

– “Quiero dar gracias nuevamente a los trabajadores que estuvieron en las calles dejando todo impecable. Destacar que fueron voluntarios, se les pagó un bono extra, pero aquí hubo camiseta por nuestra ciudad y lo hicieron de forma espléndida, eso es algo de lo que más se destacó: “¡Qué lindo carnaval y que lindo quedó después!”. Esto no es milagro, esto es trabajo. Es gestión y compromiso de todas las personas que participaron”.