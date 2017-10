Estudiantes extranjeros del Insuco conocieron trabajo de los tribunales de justicia

Simularon juicio y conocieron las instalaciones

Fotos José Villarroel G.

El lunes al mediodía, la seriedad y tranquilidad del Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas se vio alterada. No se trató de un incidente ni de una protesta. Al contrario, el ambiente era festivo y alegre. Luciendo con orgullo las banderas de sus respectivos países, un grupo de estudiantes extranjeros de séptimo básico a primero medio del Instituto Superior de Comercio, llegó hasta el tribunal para conocer su funcionamiento y simular un juicio simple.

El viernes, con la dirección del profesor Claudio Haro, estos estudiantes comenzaron el proyecto “Ciudadanía juvenil para mundos sin fronteras”, que además de la visita a los tribunales, los tendrá representando este juicio, basado en el cuento de la Caperucita Roja, a través de un radioteatro, que se emitirá por radio Nuevo Mundo.

“Este es un proyecto de formación ciudadana que desarrolla nuestro colegio, en conjunto con el Tribunal de Juicio Oral de Punta Arenas y con la radio Nuevo Mundo, para dar a conocer a los estudiantes inmigrantes que acogemos, sus derechos como ciudadanos y jóvenes. Lo que buscamos es acoger de mejor manera a estos jóvenes que están, la mayoría de las veces, obligados por sus padres a permanecer en este país y que tienen una serie de dificultades que nuestra sociedad no ve. Para ellos no es fácil insertarse en el sistema escolar, por lo que queremos entregarles algunas herramientas para que sea más sencilla su vida acá”, explicó Haro.

A su llegada al tribunal, los inquietos estudiantes fueron recibidos por el administrador del tribunal, Francisco Díaz Luengo y la jefa de causa del tribunal, la abogada Maritza Romero, quien fue autora de esta adaptación del popular cuento, para explicar cómo funciona un tribunal. “Es una adaptación que se hizo por el año 2004 cuando partió la reforma procesal. Se adaptó un cómic que hizo una organización alemana, GTZ, y que acá se adaptó para llevarlo a juicio simulado. Este libreto que tiene más de diez años, también se utiliza en otros tribunales, porque es una manera muy simple de comentar a las visitas cómo es el proceso de un juicio como éste, en el Tribunal de Juicio Oral en lo penal”, explicó Díaz, quien además expresó su alegría por esta actividad con chicos de otros países, porque “esta región fue formada por inmigrantes, así que tenemos que estar contentos y es una muy buena oportunidad para nosotros, para hacer escuela de formación ciudadana con estos jóvenes”.

Además, el administrador del tribunal mencionó que desde 2014 trabajan en escuelas de formación ciudadana. El año pasado colaboraron en temas de convivencia y resolución de conflictos con el Liceo Politécnico y durante 2017 con el Instituto Superior de Comercio. “Nos interesó porque nos dimos cuenta que un gran porcentaje de los jóvenes que llegan como imputados penales, tienen algún historial de violencia escolar, entonces en la medida que los jóvenes sepan a aprender a resolver sus conflictos de forma pacífica, no solamente se hacen un bien a ellos, sino que a toda la sociedad”.

Un alocado juicio

Cada uno de los estudiantes asumió un rol dentro del juicio. Así, Dayerlin Jaquez y Tiffany Caicedo fueron las fiscales, mientras que la abogada defensora fue representada por Darelyn Almonte. El acusado, el “lobo feroz” Dany Garzón. Los jueces, en tanto, fueron Helen Caicedo, Crismerlin Salazar y Juan Sebastián Moreno.

Leyendo el libreto, se fue desarrollando el juicio, en el que declararon la “abuelita”, representada por la estudiante chilena Jael Arcaya, la “Caperucita Roja”, Viviana Caicedo y el perito, Jhowis Mercado. Sin embargo, cada disfraz que usaban los estudiantes hacía brotar la risa de todos los presentes, incluidos de los funcionarios del tribunal, lo que al final, no impidió que se desarrollara el juicio.

Paseo por los calabozos

Pero no fue el único momento que encantó a los estudiantes. Tras dejar de lado las caracterizaciones, todos bajaron hasta el primer piso, donde se hallan las celdas en la que los imputados esperan ser llamados para sus respectivos juicios. A pesar de la sensación de estar privados de libertad, los estudiantes estaban fascinados por conocer ese sector, y escucharon atentamente al teniente de Gendarmería Roberto Ceroni, quien les explicó el sistema y les presentó, además, el armamento que utilizan, así como las cadenas que usan los imputados.

Por eso, la salida del tribunal fue en medio de euforia, porque los chicos quedaron fascinados con todo lo que presenciaron. Muy en su estilo, comentaron sus sensaciones, como Jhowis Mercado, quien hizo de perito a quien le llamó la atención “las celdas de los presos, las armas; fue una muy buena experiencia”. A su vez, Darelyn Almonte añadió que fue una instancia interesante “el juicio y la cárcel, el calabozo. Imaginaba que era más escandaloso, en mi país es muy diferente, más escandaloso para los presos, linda experiencia”, valoró la estudiante proveniente de República Dominicana.

Más risueñas fueron las colombianas. Ahí la más locuaz fue Andrea Caicedo, quien fue una de las juezas, “pero no hice nada, solamente cuando ella se equivoca, yo tengo que corregir un poquito. Fue bakán, me gustaron los calabozos, pero como no nos dejaron ver a los presos, dijeron que no se podía, por dignidad. Había cachado esto antes, pero no entrado. Nos hemos sentido bien, me gusta Chile porque es un país tranquilo, donde no hay tanto problema, pero hay mucho frío acá, que cambien el clima por un día caluroso”, pidió en medio de las risas de sus compañeras.

La defensora dos, Dayerlin Jaquez sostuvo que tendrán que preparar bien el libreto para los radioteatros. “Me lo pasaron antes de ir al calabozo, tenemos que ensayarlo y aprenderlo más hasta el viernes. Muy buena esta actividad, no sabía nada de esto. Me llamó la atención el calabozo, es muy interesante, igual que el armamento”, señaló la alumna dominicana. Su compatriota Crismerlin Salazar, quien fue la jueza principal, felicitó la iniciativa, que además les permite una mayor integración hacia nuestro país, en el que aún sufre cierta discriminación. “He pasado por bullying, ha cambiado un poquito, en todas partes, insultos, cosas así”, acusó.

Finalmente, el colombiano Juan Sebastián Moreno, también fue juez, “pero tampoco hablé, me quedé callado. Fue bakán, es difícil, no sé, da una sensación extraña, estaba ansioso y con miedo a la vez, soy de Colombia y llevo diez meses. Veía por televisión los juicios, pero nunca me imaginé estar en uno”, explicó.

La única que conocía el sistema era la chilena, Jael Arcaya, porque “ya había vivido algo así y conocía el tribunal. Había estado en un juicio. Ahora tenemos que prepararlo para el viernes (mañana), porque tiene que salir bien”, apuntó. Para quienes quieran escuchar este particular juicio, en voz de estos alegres estudiantes foráneos, el programa “Tribunal Juvenil (Sin fronteras)” se grabará mañana y se emitirá el domingo a las 16 horas en radio Nuevo Mundo Patagonia 104.7 FM.