Eugenia Mancilla llama a sus camaradas a bajar el tono de las recriminaciones por crisis que vive la DC

La presidenta regional de la DC, Eugenia Mancilla, reconoce que su partido vive un momento triste y de mucha decepción, producto de la crisis que están atravesando, luego de que en la última Junta Nacional de su colectividad se aprobara respaldar la repostulación del diputado Ricardo Rincón al Parlamento, lo que, acto seguido, provocó que la actual senadora Carolina Goic decidiera reflexionar sobre la continuidad de su candidatura presidencial.

Pero, Mancilla es optimista y cree que su partido logrará superar con altura este momento, sobre todo, con la militancia de hombres y mujeres que ven a la política como una acción transformadora, por lo que espera que vuelva la cordura, particularmente de los dirigentes de la falange.

Y en ese sentido y respecto a las reacciones que han tenido algunos militantes a nivel local, Mancilla fue bastante clara:

“Yo puedo entender que cuando se viven momentos de crisis, como nunca antes los ha vivido la Democracia Cristiana, porque siento que este momento es realmente de mucha tensión y fractura, los sentimientos afloren y lo más natural es que se comiencen a señalar o sindicar responsables de la crisis, pero somos un partido político que requiere un nivel de madurez para procesar sus diferencias y esas diferencias deben ser tratadas al interior de la casa común, al interior del partido, y yo lamento esta guerrilla de declaraciones que en nada contribuyen a la búsqueda de una solución”, manifestó.

Así, Mancilla cree que con el paso de los días van a observar esta crisis como una oportunidad. Sin embargo, aprovechó esta tribuna para hacer un llamado abierto y público a sus camaradas a que “bajen el nivel de las recriminaciones, el tono de las mismas y que puedan guardar silencio en este momento, que es tan importante y trascendental para el partido”.

“No he hablado con Carolina”

Consultada de si ha conversado con Carolina Goic en estos días, Mancilla aseguró que no ha querido interrumpir su periodo de reflexión, de silencio, por respeto a ella.

“Es un momento de respeto en que Carolina pueda, en la intimidad de su hogar, buscar una salida y tomar una decisión que no solamente le satisfaga al partido, sino también a ella como persona, como política, como presidenta del partido”, planteó.

– Pero, ¿cómo ve usted el escenario? ¿Cree que la senadora continuará con su candidatura?

– “En lo personal, me gustaría que Carolina continuara con su candidatura, porque para la Democracia Cristiana es una oportunidad de hablarle a un electorado que nosotros requerimos entregarles nuestro mensaje y ella, obviamente, representa un liderazgo que la DC debe cautelar. No siento que los días posteriores sean más fáciles que los vividos el sábado, se han ido agudizando las tensiones, se han ido polarizando las posiciones, han entrado en el debate otros actores y creo que uno esperaría gestos de los involucrados, en este caso del propio diputado Rincón, escuchar su posición y que podamos entre todos buscar una salida. Ahora, si el diputado Rincón no renuncia, claro que deja en una posición muy difícil a Carolina”.

“No podemos tener un doble discurso”

Mancilla, que estuvo presente en la última Junta Nacional, reconoce que en sus 30 años de militante DC es primera vez que observa un nivel de beligerancia tan grande al interior del partido.

“Desde la mañana era evidente el ambiente de tensión, de diferencias, fue una Junta tensionada por las intervenciones, a ratos muy acaloradas, también con faltas importantes a la fraternidad. A mí me llamó poderosamente la atención, vi episodios de faltas de consideración y de respeto muy grandes, y eso me hizo presumir que íbamos a terminar en una Junta muy polarizada, que finalmente fue lo que sucedió. Eché de menos la sensatez, la prudencia de algunos liderazgos, que debieron contribuir a que no se llegara a establecer ese ambiente como normal”.

Finalmente y en relación a la aprobación de la repostulación del diputado Rincón, Mancilla fue clara en su respuesta:

“Comparto plenamente que la DC no puede tener un doble discurso respecto al tema de la violencia de género, violencia intrafamiliar y faltas a la probidad. Nosotros debemos ser ejemplo, porque ese es el discurso y debemos materializarlo en la acción. Hoy, con el paso de los días, uno logra tratar de reflexionar y de pensar cuál es la salida que tiene este conflicto, y la salida la tienen en sus manos nuestros dirigentes nacionales, nuestra candidata presidencial, y yo espero que mi camarada, el diputado Rincón, esté reflexionando en el mismo sentido, y haga un gesto para que podamos destrabar este momento difícil que estamos viviendo”.