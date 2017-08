Evópoli resuelve su dilema en Magallanes designando a Helga Neumann y RN mantiene en suspenso su decisión

Un verdadero batacazo provocó la decisión de la ex gobernadora Gloria Vilicic de deponer su candidatura a diputado por Magallanes, luego de acusar haber sido tratada en forma despectiva e indigna por gente de su propio partido en la zona.

Esto llevó a que la dirigencia nacional de RN estuviera hasta avanzada la noche buscando, primero, persuadir a Vilicic para que continuara en carrera y, ante su negativa, buscar alternativas para poder completar la lista parlamentaria de Chile Vamos en este distrito.

Mientras durante todo el día de ayer, Gloria Vilicic recibió llamadas de apoyo transversal de distintos personeros políticos de la región, Nicolás Cogler, quien ansiaba ocupar el lugar que dejó, esperó pacientemente durante toda la jornada en Santiago para ser convocado por su partido, teniendo meridiana seguridad de que iba ser, finalmente, nombrado. Pero, hasta el cierre de esta edición, no había recibido llamado alguno.

La apuesta por Helga Neumann

Independiente de los traspiés de los últimos días, la derecha en Magallanes no quiso perder tiempo en las designaciones de sus candidatos a diputado y Evópoli, finalmente, decidió llevar a una representante propia. Se trata de la comunicadora social, Helga Neumann, quien a través de las redes sociales confirmó su decisión.

“En horas de esta tarde he aceptado ser candidata a diputada por mi querida región y por el partido que me representa Evópoli. Sé que este camino no será fácil y todo lo que tengo que ofrecer es lo que ustedes conocen de mí”, señaló Neumann.

Y añadió: “Conozco la realidad total, he vivido siempre de mi trabajo, he sufrido las penurias que pasamos las jefas de familia para sacar adelante nuestros hijos, soy y moriré siendo una persona humilde de trabajo, de esfuerzo y estoy segura poder interpretarlos, porque soy una más de ustedes”.

Respecto a la designación de Neumann, la presidenta regional de Evópoli, Rebeca Aguilante, explicó que durante los dos últimos meses habían conversado con la ahora candidata, sin haber logrado llegar a un acuerdo.

“En este día (ayer) se logró el compromiso de ella para ser nuestra candidata. Para Evópoli Magallanes, es motivo de mucha alegría y esperanza el contar con una candidata propia de nuestras filas. Ha sido un proceso bastante largo de negociación y finalmente tuvo una muy buena conclusión”, aseguró Aguilante.

Consultada por los motivos que llevaron a escoger a Neumann como candidata, Aguilante dijo que se debió a que es una figura importante de los medios de comunicación locales, además de tener conocimiento y experiencia en el trabajo legislativo, por haber sido periodista del ex diputado Miodrag Marinovic.

¿El regreso de Sandra Amar?

En tanto, anoche fuentes de la Udi regional descartaron que se hubiera designado a Sandra Amar como candidata a diputada. Ante las gestiones en tal sentido de personeros del gremialismo, la directora de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) se estaría oponiendo. Cabe recordar que Amar ya compitió en las pasadas elecciones parlamentarias, obteniendo 6 mil 581 (11,18%).

Esta maniobra implicaría que sectores de la derecha quieren bajar la candidatura del ex intendente Mauricio Peña y Lillo, quien había resultado nominado regionalmente, ajustándose a todos los procesos internos.

Consultado anoche por la zancadilla que se le quiere hacer al ex intendente, el timonel regional de la Udi, Nolberto Sáez, declaró: “Nuestro precandidato es Mauricio Peña y Lillo”.