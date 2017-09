Ex reportero gráfico de La Prensa Austral ganó la “Foto del año” en medios regionales

El logro más importante en su trayectoria de 24 años recibió ayer el reportero gráfico Rodrigo Acuña Díaz, quien fue premiado por la Asociación Nacional de la Prensa, ANP, por haber logrado la “Foto del año” en medios regionales. El actual editor de fotografía del diario La Estrella de Concepción y ex fotógrafo de La Prensa Austral entre los años 1994 y 2005, recibió la distinción en una ceremonia realizada en el centro cultural Casa Dinamarca, en Valparaíso.

En la ceremonia, a la que asistieron los directores de los medios asociados, se premio a Acuña por su instantánea publicada el 26 de enero de 2017 y que daba cuenta de los incendios forestales que afectaron el sector de Florida, sector periférico de Concepción, y en la que un hombre “armado” solamente con una motosierra, hace frente con valentía al infierno que se le venía encima de la población Tapihue. De ese día, el fotógrafo recuerda “una jornada con casi cuarenta grados de calor, con la camisa llena de hoyos, los ojos irritados, todo el día en medio del bosque, llegamos sumamente cansados al diario. En ese sector estaba toda la gente construyendo cortafuegos, cuando veo a este hombre caminando hacia el fuego. Traté de seguirlo, como a unos 400 metros, y de repente lo perdí de vista. Pero justo apareció y pude tomarle la foto”, recordó Acuña, que recibió el premio de manos del presidente de la ANP, Ricardo Hepp.

El fotógrafo, que en el año 2004 fue jurado del Salón Nacional de Fotografía de Prensa mientras se desempeñaba en La Prensa Austral, junto con dedicar su premio a sus padres René (ya fallecido) y Dora, además de su pareja Cristina Díaz, tuvo palabras para dos referentes que encontró y que lo motivaron a seguir el camino de la comunicación a través de la fotografía. Primero su primo Belfor Díaz, fundador de la Asociación de Fotógrafos Independientes, y muy especialmente, José Villarroel, jefe de fotografía de La Prensa Austral: “El me enseñó el oficio de la calle, me abrió las puertas y además de lo profesional me enseñó a desempeñarme en situaciones complicadas. Es un ejemplo, por su profesionalismo y sus valores”.

La fotografía de Rodrigo Acuña Díaz estará expuesta en la Muestra Anual de la Asociación Nacional de la Prensa, en la que se exhibirán las mejores imágenes tomadas por los fotógrafos del país durante este año.