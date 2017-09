Exigen al Consejo Nacional de Monumentos conocer el proyecto de restauración de la Casa de los DD.HH.

– Con el apoyo de otras 54 entidades de todo el país, la Agrupacion de Hijos y Nietos por la Memoria, la Agrupacion de Familiares Ejecutados Políticos de Magallanes, la Agrupacion Beneficiarios Prais y la Agrupacion de Ex presas Políticas de Magallanes nuevamente expresaron su queja de no haber sido tomadas en cuenta por el arquitecto y ex preso de isla Dawson, Miguel Lawner, y enviarán mañana lunes una misiva a diveresas autoridades.

Cuatro agrupaciones de Derechos Humanos expresaron su profunda inquietud porque, a la fecha, desconocen los detalles del proyecto de restauración de la Casa de los DD.HH. de Avenida Colón, otrora centro de detención y tortura de Magallanes, y el arquitecto y ex preso político de isla Dawson, Miguel Lawner, no ha tenido la deferencia de consultarles ni proporcionarles información al respecto.

Por ello y con el apoyo de otras 54 organizaciones de todo el país, enviarán mañana una carta en la que exigen conocer el tenor del proyecto al Consejo Nacional de Monumentos y otras autoridades, como al intendente, al alcalde de Punta Arenas, al presidente del Consejo Regional y a los seremis de Justicia y Bienes Nacionales.

En la víspera de un nuevo aniversario del 11 de septiembre de 1973, las cuatro agrupaciones hicieron ver que el tema fue presentado en la asamblea de julio de la Red de Derechos Humanos del país, a la cual pertenecen entidades tan emblemáticas como Villa Grimaldi, Nido 20, José Domingo Cañas y Londres 38.

La carta expresa lo siguiente:

“Considerando que cuatro de las organizaciones de Derechos Humanos de Magallanes se encuentran reunidas en Valparaíso (Agrupacion de Hijos y Nietos por la Memoria; Agrupacion de Familiares Ejecutados Políticos de Magallanes; Agrupacion Beneficiarios Prais y Agrupacion de Ex presas Políticas de Magallanes) con 54 agrupaciones que trabajan en sitios de memoria, y tras haber sido expuesta ante ellas la situación que se vive en Punta Arenas en relación a la Casa de Derechos Humanos Colón 636, manifestamos lo siguiente:

“1.- Que, siendo sancionado el proyecto final que se ejecutará en la Casa de Derechos Humanos ubicado en avenida Colón 636 por el Consejo de Monumentos el día 2 de mayo; invocando la ley de transparencia, venimos a solicitar a dicho Consejo hacer entrega de manera oficial y material del contenido íntegro del proyecto de restauración y habilitación sancionado respecto al ex recinto de detención, interrogación y tortura en comento.

“2.- En virtud de lo anterior y considerando que hasta el momento desconocemos el contenido de dicho proyecto aprobado y no es de público conocimiento, solicitamos una vez conocido el detalle del mismo por las organizaciones solicitantes y, en el caso de encontrar objeciones, se nos otorgue la oportunidad de exponer al Consejo u otra entidad, los elementos que se evalúen como inapropiados en el proyecto final, en atención a que se trata de un inmueble que fue utilizado como ex centro de detención, interrogación y tortura, con todo el valor histórico y de memoria que esto conlleva.

“3.- Considerando que, desde el inicio del proceso de concurso para la restauración y habilitación del ex centro de detención, interrogación y tortura Colón 636, las 4 agrupaciones solicitantes han hecho presente en todas las instancias su parecer respecto del destino final que debe tener este inmueble y que lamentablemente ya cumplido gran parte del proceso, nuestra opinión no ha sido tomada en cuenta y no hemos sido informadas del resultado del proyecto.

“4.- Dada la importancia de lo que se expone, en documento adjunto a la presente solicitud, entregamos listado de las agrupaciones y sitios de memoria a nivel nacional que han tomado conocimiento de lo expuesto y han entregado su respaldo a las 4 agrupaciones solicitantes.

“5.- Finalmente, exponemos que quedan en libre disposicion las agrupaciones firmantes para hacer público cualquier comunicado respecto del proyecto final llevado a cabo por el arquitecto Lawner ya que Lawner como las autoridades responsables del mismo hasta el momento no han entregado ningún antecedente oficial ni luces de llegar a buen término que involucre una participación directa de las agrupaciones suscritas”.