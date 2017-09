Experta en Inteligencia Artificial: “En el colegio me decían burra”

Carol Hullin implementó estrategias de telesalud por celulares en Africa y Asia Nació en La Legua, creció en una mediagua y tuvo problemas de aprendizaje. “Mi pasado es muy rico en desgracias, pero también en desafíos”, dice la doctora en informática médica que desarrolló una impecable carrera en Australia

Por Daniela Torán

Las Ultimas Noticias

Carol Hullin tiene un mapamundi colgado en su casa y cada vez que viaja a un nuevo país, su hija menor se encarga de ubicarlo y marcarlo con unos puntos de colores. En total hay 63 chinches, 63 países que esta mujer de 47 años ha visitado con la misión de mejorar el acceso a la salud a través de nuevas tecnologías. Cuando fue líder de la División de Informática Médica del Banco Mundial recorrió decenas de localidades subdesarrolladas de Africa, Asia y Latinoamérica, para implementar programas de telesalud a través de celulares con sistemas integrados. La idea era que en estos países, donde casi no hay médicos, los pacientes y profesionales ligados a la salud tuvieran acceso a información sanitaria. Cada año, viaja a Washington para hacer una consultoría en el organismo.

A pesar de su apellido poco común (se pronuncia jalin), de su acento agringado y su tendencia a intercalar palabras en inglés mientras habla español, esta doctora en informática médica con un posdoctorado en Inteligencia Artificial es chilena. Nació en la población La Legua, de San Joaquín, en febrero del año 1970.

Hoy, después de haber vivido casi 20 años en Australia y otros tantos en Estados Unidos, Carol Hullin está radicada en su parcela en Curacaví, con un currículum que a los 19 años, ni ella ni su entorno hubieran imaginado que tendría. Ella vivió en la extrema pobreza.

Del campamento a Melbourne

Mientras recorre los jardines del ex colegio Santiago Collage, en su primer día de trabajo como directora de postgrado e investigación en la Facultad de Enfermería de la Universidad San Sebastián, Carol Hullin describe los recuerdos de su infancia y hace hincapié en que si bien nació en La Legua, no se crió ahí. A los nueve años, junto a sus padres y sus dos hermanos, llegó a una mediagua en el campamento San Rafael, en el paradero 14 de Vicuña Mackenna, donde hoy se alza el Mall Plaza Vespucio.

“Soy la hija del medio. Mis papás me tuvieron bien jovencitos, ella con 16 y él con 18. Antes de los 20 ellos ya tenían tres hijos. Pero éramos igual que una tribu, bien aperrados y emprendedores. Mi papá salía a vender cochayuyos y superochos. A los siete años yo partí vendiendo golosinas en las micros para ayudarlos”.

Cuando cumplió 14, salieron del campamento gracias a un subsidio de vivienda y llegaron a un sector marginal de San Bernardo. “Ahí fue la primera vez que tuve una casa con baño. Era bastante precario todo, pero para mí fue estar en la civilización”, rememora. A pesar de que el ambiente no era bueno, recuerda que desde pequeña no sintió haber vivido malos momentos. Eso vino después, cuando se convirtió en profesional.

“Ahí entendí que había crecido en un ambiente bastante traumático, rodeada de drogas, alcohol y violencia intrafamiliar. Mi padre era muy bueno cuando estaba lúcido, pero cuando tenía problemas elegía el alcohol para superarlos. De chica pensaba que los golpes eran normales, que cuando tú te portabas mal, te pegaban. Y lo más probable es que sin educación, yo hubiese hecho lo mismo con mis hijos. Hoy no los juzgo, pero no los justifico”, cuenta.

En su paso por la enseñanza media no se destacó por ser buena alumna. Estuvo en varios colegios y en todos, su rendimiento fue bajo. Recuerda que sus compañeros de curso se burlaban de ella porque era lenta para aprender y porque muchas veces llegó con chalas hechas de neumáticos. Su preocupación estaba en alimentarse y no en poner atención en clases: “No tuve pobreza emocional, pero sí esa pobreza física de no tener cómo alimentarnos. Me decían burra y sobre todo, cochina. Como vivía en un campamento, mi limpieza no era óptima. Ahora que investigo para reducir la pobreza, me doy cuenta de que mi aprendizaje era lento porque la alimentación no fue óptima. Mi crecimiento, mi cerebro, a los tres años de vida, no eran óptimos”.

A pesar del entorno en contra, Carol siempre tuvo la noción de que había cosas que no estaban bien. “Lo más difícil de esa época fue el rol de mujer. Sentía que haber nacido mujer no me había beneficiado para nada, porque el patrón generalizado de mi entorno era que la mujer era débil y estaba para servir al hombre. Por lo mismo, me cortaba el pelo, me afeaba, no podía ser muy atractiva sexualmente o iba a quedar embarazada, como el resto”.

El catecismo y el deporte, dice, fueron lo que la ayudó a darse cuenta de que existían otras realidades. Gracias a un profesor que le regaló sus primeras zapatillas, Carol destacó en atletismo y en jabalina. Era buena y estaba postulando a una beca para estudiar Educación Física, cuando recibió una mala noticia. “Tuve un quiste en un pecho y me tuvieron que operar. Pero cuando estaba en el hospital conocí a una enfermera que me trató muy bien. Ahí decidí ser enfermera, quería estar al servicio del otro”.

A pesar de que ir a la universidad no era una opción, Carol dio la Prueba de Aptitud Académica. “Saqué 381 puntos. Fue otro portazo en la cara que tenía que superar y por eso sólo estudié técnico paramédico en la Escuela Nacional de Capacitación (Enac) de Cáritas Chile”. Esos fueron buenos años, logró sacar la carrera, hizo misiones y entró a trabajar. Pero volvió a recibir un golpe. Un día, cuando salía del hospital fue asaltada y perdió todo lo que había ganado. Angustiada, se contactó con un tío que vivía en Australia y le suplicó que la sacara de ahí. El le pagó el pasaje, y sin saber una pizca de inglés, a los 21 años aterrizó en Melbourne. Con sus tíos duró seis semanas, hasta que la echaron. Llegó donde una profesora de inglés australiana, a la que Carol llama su ángel de la guarda, que la acogió y le enseñó inglés.

Gracias a las facilidades del país con los inmigrantes, consiguió una beca para estudiar enfermería. El primer año le fue pésimo, pero el segundo mejor y después pasó a ser una de las mejores alumnas. Con su esfuerzo se ganó una beca para estudiar un doctorado en la Universidad de Melbourne, que luego completó con un postdoctorado. Eso la llevó a convertirse en asesora de salud pública del gobierno local.

“Tomé todas las oportunidades que se me presentaron. Mi pasado es muy rico en desgracias, pero también en desafíos”, dice.

-¿Le costó mucho manejar el inglés?

-Mucho. Generalmente dicen que son 18 meses los que uno se demora en integrarse y aprender el idioma, pero a mí eso me pasó al cuarto año. Curiosamente, ahora es al revés. Me sale más fácil pensar en inglés que en castellano. Mi cabeza es australiana y mi corazón, chileno. Pero el ser humano está hecho para adaptarse al entorno. Y en mí caso, cuando vienes con mucho daño, renaces en otro lado.

-Tuvo todo en contra, incluso tuvo problemas de aprendizaje, pero ahora es una líder mundial.

-La inteligencia no se mide sólo en números. Hay diferentes inteligencias, yo fui muy inteligente emocionalmente, y eso lo aprendí en Chile, porque veía tanto comportamiento errático humano, que me preguntaba el porqué. Desde chiquitita ya era una científica, estaba observando. Sólo que nadie me lo fomentó de pequeña, lo aprendí grande. Por eso, tengo la esperanza de que ahora, con la tecnología, cualquier ser humano que se decida a ser diferente lo puede lograr. La tecnología es una herramienta potente para buscar una libertad propia, una democracia propia, no esperar que el sistema te lo dé en la puerta.

-¿Ha imaginado cómo hubiera sido su vida sin ese viaje a Australia?

-Lo más probable es que hubiera tenido cinco cabros chicos con diferentes maridos y dedicada a ser sólo mamá.

-¿No cree que hay personas más inteligentes que otras?

-Hoy con las oportunidades tecnológicas cualquier ser humano se puede ir educando solo. Pero si no está en ti, si no pones de tu parte, no va a resultar.

Inteligencia Artificial

Hace una semana, Carol habló de su experiencia en informática médica e inteligencia artificial, en un congreso en China. Hoy recuerda el día en que se acercó al director del Hospital de Melbourne donde trabajaba y le alegó porque tenía que usar mucho el computador, cuando ella lo que quería era atender a los pacientes. La respuesta de su jefe fue que si ella le demostraba que estos sistemas eran poco eficientes para mejora la atención, él los sacaría. Así partió sus estudios en informática y al poco tiempo se dio cuenta de que estaba equivocada. Entendió que el uso de la tecnología permitía minimizar errores y mejorar mucho más la atención. Después de años de investigación, la chilena fue contratada como asesora del gobierno australiano, con la misión de desarrollar el primer centro de informática clínica para todo el país. Luego, el Banco Mundial la contactó.

“Había tantos softwares en el hospital donde trabajaba que tuve que unirlos y una de las metodologías más aptas para eso fue crear un agente inteligente. Lo que hice fue mapear todos los sistemas clínicos para que un agente inteligente fuera alertando”, explica.

-¿Cómo opera la Inteligencia Artificial?

-Son algoritmos que le insertas al computador para que ellos se manipulen solos. Son máquinas automatizadas, que tú no necesitas ir digitando, porque las acciones las hacen solos, se reparan solos. La máquina es un hardware, lo tangible, y software es la instrucción de programación que le das al hardware. La IA es el próximo componente en que las mismas máquinas se van automatizando solas.

-¿Cómo beneficia esto al paciente?

-Por ejemplo, existen chaquetas que se les ponen a las personas de la tercera edad para que capturen datos del movimiento de sus caderas. La interpretación de estos datos le van indicando a los profesionales de la salud qué tipo de intervención hay que hacerles, qué factores debería tener el abuelito en su casa, por ejemplo. De esta forma no lo mandas de inmediato al hospital, sino que haces prevención. Algo similar ocurre con los relojes que miden tus signos vitales.

-Todos nuestros datos en línea.

-El desafío hoy no es tecnológico, es de privacidad, porque se están vendiendo tus datos sin darte cuenta. Saber tu ritmo cardiaco te ayuda a autogestionar tu propia salud y eso a futuro ayuda a manejar mejor los presupuestos sanitarios. La idea es que no haya que construir más hospitales, si no que uno pueda ser monitoreado desde la casa. Eso es lo sustentable. Mediante el celular poder conectarte con tu doctor. Bueno, eso ya sucede.

-¿Una máquina podría evolucionar más que un ser humano?

-Más que el humano no, pero sí hacer unas tareas mejor que tú, como los aviones. Los autopilotos ya lo hacen. A nivel tecnológico, tú puedes resolver todo lo que quieras, lo que no está claro es cómo mejoramos la vida del humano gracias a la tecnología. Es por eso que yo apuesto a que la mujer en tecnología es esencial porque tiene otra mirada, siempre quiere agrupar, contener.

-Facebook apagó hace poco dos inteligencias artificiales porque crearon un lenguaje propio. ¿Miedo?

-Es ficción. El tema está en si el humano que generó estos bots pensó en el usuario final que eres tú. Facebook está generando un mundo virtual para comercialización. Esa es la diferencia entre hacer salud informática para mejorar la vida de alguien versus hacer negocios informáticos. Facebook quiere detectar tú datos personales para venderte cosas, no para beneficiar tu experiencia, tu educación.

Fotos Carlos Catalán/Las Ultimas Noticias

De dónde viene su apellido

Para registrarse como paramédico en Australia, Carol tuvo dos prácticas clínicas en hospitales. En uno de ellos conoció a los Hullin, la familia de un paciente hospitalizado. Su profesora de inglés le recomendó que conversara con ellos para mejorar su idioma. Ella y los Hullin hablaron durante meses por teléfono, hasta que el paciente se recuperó y la empezó a llamar. Luego de eso se enamoraron y se casaron. Estuvieron diez años juntos y la relación con la familia fue tan intensa que Carol decidió mantener ese apellido para las cosas profesionales. “Ellos me dieron mucho amor. Hay personas que quizás se burlan y dicen para qué cambiarse el nombre. En mi caso, era necesario hacer un renacer”, dice la doctora cuyo nombre real se lee en su cédula de identidad: Carola Lucay Cossio.

-¿Cómo se lleva con sus papás?

-No los veo hace cuatro años. Decidí enfocarme en el futuro de mis niñas y no dejar que el pasado me arrastre. Sé que están bien. Yo revuelvo mucho el gallinero, soy confrontacional, hay cosas que no acepto. Pero la que cambió soy yo, no ellos, entonces tengo que respetarlos. Siempre seré la hija que se fue. No hay apego.

Carol Hullin: “En diez años voy a ser Presidenta de Chile, en serio”

A Carol Hullin le dieron siete minutos para contar su experiencia en las reconocidas charlas TedX Plaza Sotomayor, organizada por Fundación para el Progreso, Fundación Piensa e IF Valparaíso-3IE, en la que participó. La experta en Inteligencia Artificial iba a hablar sobre la resiliencia de la mujer en tecnología. “Tú puedes fallar muchas veces, pero tienes la oportunidad de renacer todos los días.”, dice la enfermera, quien no se estresó a pesar del poco tiempo que tenía.

“Nunca me estreso. Como vivo en el campo descanso todos los días”, cuenta. Y cuando quiere ir de vacaciones no piensa en Europa. “Me gusta ir a acampar a Temuco o Caburgua. No voy a perder tanto tiempo en un viaje en avión. Viajo sólo para ir a trabajar”.

-¿Por qué Curacaví?

-Está entre La Moneda y el Congreso, y en diez años más voy a ser Presidenta de Chile. Te lo digo en serio.

-¿En serio? ¿Qué haría?

-Haría cambios en educación y salud. Mi enfoque es que todo sea un movimiento de plataformas móviles, de la autogestión. Mi misión será proteger al país, la ciberseguridad. La idea es que la gente vea a una mujer de soluciones. Me estoy preparando para eso, acabo de terminar un magíster en Derecho, estoy enfocada en estudiar los marcos regulatorios de la informática médica para proteger a los pacientes. Leo cuatro o cinco libros a la semana. Me encantan las biografías de presidentes, llevo 73. Pero ahora mi prioridad es ser mamá de Mathilda (9) y Alayne (19).

-¿Cómo es eso de autogestionarse la educación, por ejemplo?

-En China escuché un estudio sobre Mooc (http://mooc.es), una plataforma de cursos en línea masivos que imparten las universidades del mundo, donde hay más de 120.000 personas inscritas. Cuando analizaron el perfil de esos alumnos, se dieron cuenta de que eran personas doctoradas o con magíster las que los hacían. Esto todavía no llega a la población común. Estas plataformas digitales son lo que le va a dar la libertad a las personas que quieren seguir educándose. Yo hago dos o tres cursos al mes, porque me gusta.